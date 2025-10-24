Sovande vulkan har vaknat – efter 700 000 år

Efter mer än 700 000 års vila visar vulkanen i Iran tecken på inre rörelse. Gasutsläpp och en gradvis markhöjning oroar forskare, som menar att myndigheterna bör förbereda sig inför ett framtida utbrott.

Vulkanen Taftan ansågs tidigare vara utdöd. Men i och med att forskare upptäckt att toppen på vulkanen har höjt sig har de insett att den utdöda jätten inte var död. Den har bara vilat.

Lokala invånare har sedan 2023 rapporterat att gas och ånga strömmar ut från vulkanen, och svaveldoft har känts upp till 5 mil bort.

Nu varnar forskare i en forskningsrapport från Geophysical research letters att Taftan någon gång kommer att få ett utbrott.

Nu varnas myndigheter för vulkanutbrott

Forskarna Pablo González och Mohammadhossein Mohammadnia har använt satellitbilder för att upptäcka förändringarna i Taftan-vulkanen.

I en studie skriver de att de vulkanens topp reste sig cirka 9 centimeter mellan juli 2023 och maj 2024, och att den fortfarande inte har sjunkit tillbaka.

Detta tyder på att gastryck byggs upp under ytan, vilket kan innebära att vulkanen förbereder sig för att släppa ut trycket i framtiden.

“Studien ämnar inte att skapa panik, men den är ett wake-up call till myndigheterna i Iran som bör lägga resurser på detta”, skriver Pablo González i studien.

Taftan är den största vulkanen i sydöstra Iran och är cirka 3 940 meter hög. Men under hela mänsklighetens historia har den inte haft något utbrott.

Trots det menar forskaren Pablo González att myndigheterna bör ta deras larm på allvar och förbereda sig på det värsta.

“Den kommer behöva släppa ut trycket någon gång i framtiden. Och det kommer antingen bli våldsamt, eller ske lugnt”, sa González till Live Science.