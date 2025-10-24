Forskare har upptäckt att Taftan-vulkanen nära gränsen mellan Iran och Pakistan visar tydliga tecken på att vakna till liv.
Sovande vulkan har vaknat – efter 700 000 år
Mest läst i kategorin
Belgien stoppar lån till Ukraina – rädda för Ryssland
EU-ledarna lyckades inte enas om att använda frysta ryska tillgångar för ett återuppbyggnadslån på 140 miljarder euro till Ukraina. Belgiens premiärminister Bart De Wever kräver bindande garantier från övriga medlemsländer innan han går med på planerna. Efter intensiva förhandlingar som pågick hela dagen stoppade Belgien det ambitiösa förslaget om att använda den ryska centralbankens frysta …
Forskare: Var tredje kan tro på konspirationsteorier
Från månlandningen till QAnon – konspirationsteorier fascinerar världen över. Forskaren Predrag Petrovic menar att skillnaden ligger i hur hjärnan väger förväntningar mot sinnesintryck – inte bara i vad vi väljer att tro på. JFK-mordet, månlandningen, Area 51, vaccin som används för att spåra människor, chemtrails, Elvis Presley lever, jorden är platt, Rothschild-familjen styr världen. Tror …
Ryssland vill bygga världens längsta tunnel – med hjälp av Elon Musk
Förbind USA och Ryssland med en 112 kilometer lång tunnel, och låt Elon Musk bygga den. Så lyder det ryska förslaget som ska bygga broar, eller tunnlar, mellan länderna. Oväntat? Definitivt. Omöjligt? Kanske inte. Vid sidan av att sätta satelliter i omlopp och att bygga självkörande elbilar har Elon Musk ett annat projekt som bygger …
Nya kravet: 15-årsgräns på sociala medier
Regeringen har tillsatt en utredare. Socialdemokraterna vet redan vad de vill. S föreslår en 15-årsgräns på sociala medier i Sverige. Australien är på väg och nu funderar Sverige, i likhet med ett antal andra länder, på att följa efter. Australien beslutade förra året om en lag som från 10 december 2025 förbjuder personer under 16 …
Västvärlden öppnar för mer invandring – men bara en viss sort
Invandringskritiska partier firar triumfer i opinionen i flera länder – men ekonomierna lider brist på arbetskraft. Det får regeringar att vända sig till en särskild typ av invandring. De senaste åren har de politiska vindarna i västvärlden blåst i en migrationskritisk riktning. I flera länder, som USA, Italien, Storbritannien och Tyskland, har högerpopulistiska politiker gått …
Efter mer än 700 000 års vila visar vulkanen i Iran tecken på inre rörelse. Gasutsläpp och en gradvis markhöjning oroar forskare, som menar att myndigheterna bör förbereda sig inför ett framtida utbrott.
Vulkanen Taftan ansågs tidigare vara utdöd. Men i och med att forskare upptäckt att toppen på vulkanen har höjt sig har de insett att den utdöda jätten inte var död. Den har bara vilat.
Lokala invånare har sedan 2023 rapporterat att gas och ånga strömmar ut från vulkanen, och svaveldoft har känts upp till 5 mil bort.
Nu varnar forskare i en forskningsrapport från Geophysical research letters att Taftan någon gång kommer att få ett utbrott.
Läs även: Etna – vulkanen som formade Siciliens historia
Nu varnas myndigheter för vulkanutbrott
Forskarna Pablo González och Mohammadhossein Mohammadnia har använt satellitbilder för att upptäcka förändringarna i Taftan-vulkanen.
I en studie skriver de att de vulkanens topp reste sig cirka 9 centimeter mellan juli 2023 och maj 2024, och att den fortfarande inte har sjunkit tillbaka.
Detta tyder på att gastryck byggs upp under ytan, vilket kan innebära att vulkanen förbereder sig för att släppa ut trycket i framtiden.
“Studien ämnar inte att skapa panik, men den är ett wake-up call till myndigheterna i Iran som bör lägga resurser på detta”, skriver Pablo González i studien.
Taftan är den största vulkanen i sydöstra Iran och är cirka 3 940 meter hög. Men under hela mänsklighetens historia har den inte haft något utbrott.
Trots det menar forskaren Pablo González att myndigheterna bör ta deras larm på allvar och förbereda sig på det värsta.
“Den kommer behöva släppa ut trycket någon gång i framtiden. Och det kommer antingen bli våldsamt, eller ske lugnt”, sa González till Live Science.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Veckans perfekta vintips: Syrah eller Shiraz – samma druva, olika världar
Veckans perfekta vintips: Syrah eller Shiraz? Kärt barn har många namn. I dag handlar skillnaden mer om stil än om geografi – ett generöst, fruktigt vin kallas gärna Shiraz, medan ett stramt och terroirdrivet vin får heta Syrah. Här är fyra lysande exempel som visar druvans alla personligheter, från solvarma Sydafrika till eleganta Rhône – …
Dagens fråga: Måste du verkligen bli älskad av alla?
Vi känner alla någon som säger ja till allt på jobbet. Kanske är det du. Kanske tror du att det är vägen till att bli omtyckt. Men enligt kommunikationsexperten Kate Mason kan det vara dags att stanna upp – för din egen skull. Omtyckta människor minns detaljer, erkänner när de har fel och småpratar gärna.? …
Belgien stoppar lån till Ukraina – rädda för Ryssland
EU-ledarna lyckades inte enas om att använda frysta ryska tillgångar för ett återuppbyggnadslån på 140 miljarder euro till Ukraina. Belgiens premiärminister Bart De Wever kräver bindande garantier från övriga medlemsländer innan han går med på planerna. Efter intensiva förhandlingar som pågick hela dagen stoppade Belgien det ambitiösa förslaget om att använda den ryska centralbankens frysta …
Forskare: Var tredje kan tro på konspirationsteorier
Från månlandningen till QAnon – konspirationsteorier fascinerar världen över. Forskaren Predrag Petrovic menar att skillnaden ligger i hur hjärnan väger förväntningar mot sinnesintryck – inte bara i vad vi väljer att tro på. JFK-mordet, månlandningen, Area 51, vaccin som används för att spåra människor, chemtrails, Elvis Presley lever, jorden är platt, Rothschild-familjen styr världen. Tror …
Sovande vulkan har vaknat – efter 700 000 år
Forskare har upptäckt att Taftan-vulkanen nära gränsen mellan Iran och Pakistan visar tydliga tecken på att vakna till liv. Efter mer än 700 000 års vila visar vulkanen i Iran tecken på inre rörelse. Gasutsläpp och en gradvis markhöjning oroar forskare, som menar att myndigheterna bör förbereda sig inför ett framtida utbrott. Vulkanen Taftan ansågs …