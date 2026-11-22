Fler män – fler unga – fler ogifta

Könsskillnaden är, inte oväntat, stor. 23 procent av de män som svarat tittar på pornografi frekvent, jämfört med två procent av kvinnorna.

Inte heller överraskar det att yngre tittar mer på porr än äldre eller att ogifta gör det oftare än gifta.

Vare sig de tittar eller ej så är de negativa. 94 procent svarar att de har en negativ eller till och med mycket negativ syn på porr.

Bland dem som ändå tittar säger 83 procent att de helst inte skulle vilja göra det.

”Därför räcker inte 24 sekunder för nye 007”. Dagens PS

De ”engagerade” kollar minst porr

Även om de som går i kyrkan ofta är något mer negativa till pornografi, finns det ingen skillnad när det gäller hur mycket de faktiskt konsumerar.

”Att bara gå i kyrkan innebär inte nödvändigtvis att man anammar den kristna tron ​​och det kristna levnadssättet”, menar Martin Jakobsen.

ANNONS

De ”engagerade”, definierat som de som ofta läser Bibeln och anser den vara mycket viktig, tittar minst på porr.

Endast 22 procent av dessa porrsurfar, medan 59 procent av de som sällan läser Bibeln och anser den ha mindre vikt kollar porr.

”De som inte läser Bibeln särskilt ofta, och inte anser att den är särskilt viktig för hur de lever, konsumerar ungefär lika mycket pornografi som icke-religiösa personer”, konstaterar Martin Jakobsen.

70 procent av de avstängda studenterna är kvinnor. Dagens PS

Den norska studien har även letat samband mellan hur mycket de svarande kristna går i kyrkan och hur deras användning av pornografi ser ut. (Foto: Gorm Kallestad /NTB-TT)

Kvinnor mer bekväma med att porrsurfa

Forskarna blev förvånade av två resultat i porrundersökningen. Det första var att de som ofta tittar på porr är mer bekväma med det än de som sällan gör det.

”Attityder och handlingar hänger ofta ihop. Frekvent konsumtion av pornografi kan leda till att man får en mindre negativ syn på det”, säger Jakobsen.

Det andra resultatet rör skillnaden mellan könen. Även om mycket få kvinnor tittar ofta på porr, är de som gör det mer bekväma med det än vad män är.

ANNONS

”Detta är raka motsatsen till vad man kanske skulle kunna förvänta sig. Jag vet inte varför”, erkänner Jakobsen.

De två forskarna misstänker dessutom att fler kristna tittar på porren än den andel som erkänner det i undersökningen.

”Vissa kanske tänker att det ’korrekta’ svaret är att vara negativ till pornografi. Följaktligen underrapporterar de sin egen användning av pornografi.”

Nytt kändisbedrägeri: 60-årig man blåst på 800.000 av ”Julia Roberts”. Dagens PS