En ny studie utreder för första gången frågan om aktiva kristna, pornografi och vad som gör att kristna porrsurfar – eller låter bli.
Så porrsurfar kristna: Första studien presenterad
En studie där 2 420 norska kristna utfrågats om deras konsumtion av porr och vad som styr pornografianvändningen har lagts fram.
Det är teologiforskaren Martin Jakobsen vid Ansgar University College och Jarle Haugland, generalsekreterare i Indremisjonsforbundet, som gjort undersökningen.
”De kristna vi undersökte använder mindre pornografi än vad norska studier visar för icke-religiösa personer”, berättar Jakobsen.
”De flesta har en mycket negativ syn på pornografi och majoriteten av de kristna som använder det önskar att de kunde sluta.”
Dockor länkade till porrsajt. Dagens PS
Första studien i sitt slag
Det har tidigare inte funnits någon norsk forskning om sambandet mellan kristnas trosliv och deras användning av pornografi.
Därför ville Jakobsen och Haugland göra en sådan och undersöka om bön, bibelläsning och kyrkobesök spelade någon roll.
Sju av tio svarande hävdar att de aldrig tittar på pornografi. Det är ungefär tvärtom mot en studie av icke religiösa norrmän, där två tredjedelar erkänner att de gör det.
Tio procent av de kristna i undersökningen säger att de tittar på porr frekvent, refererar norska Forskning.
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Fler män – fler unga – fler ogifta
Könsskillnaden är, inte oväntat, stor. 23 procent av de män som svarat tittar på pornografi frekvent, jämfört med två procent av kvinnorna.
Inte heller överraskar det att yngre tittar mer på porr än äldre eller att ogifta gör det oftare än gifta.
Vare sig de tittar eller ej så är de negativa. 94 procent svarar att de har en negativ eller till och med mycket negativ syn på porr.
Bland dem som ändå tittar säger 83 procent att de helst inte skulle vilja göra det.
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De ”engagerade” kollar minst porr
Även om de som går i kyrkan ofta är något mer negativa till pornografi, finns det ingen skillnad när det gäller hur mycket de faktiskt konsumerar.
”Att bara gå i kyrkan innebär inte nödvändigtvis att man anammar den kristna tron och det kristna levnadssättet”, menar Martin Jakobsen.
De ”engagerade”, definierat som de som ofta läser Bibeln och anser den vara mycket viktig, tittar minst på porr.
Endast 22 procent av dessa porrsurfar, medan 59 procent av de som sällan läser Bibeln och anser den ha mindre vikt kollar porr.
”De som inte läser Bibeln särskilt ofta, och inte anser att den är särskilt viktig för hur de lever, konsumerar ungefär lika mycket pornografi som icke-religiösa personer”, konstaterar Martin Jakobsen.
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Kvinnor mer bekväma med att porrsurfa
Forskarna blev förvånade av två resultat i porrundersökningen. Det första var att de som ofta tittar på porr är mer bekväma med det än de som sällan gör det.
”Attityder och handlingar hänger ofta ihop. Frekvent konsumtion av pornografi kan leda till att man får en mindre negativ syn på det”, säger Jakobsen.
Det andra resultatet rör skillnaden mellan könen. Även om mycket få kvinnor tittar ofta på porr, är de som gör det mer bekväma med det än vad män är.
”Detta är raka motsatsen till vad man kanske skulle kunna förvänta sig. Jag vet inte varför”, erkänner Jakobsen.
De två forskarna misstänker dessutom att fler kristna tittar på porren än den andel som erkänner det i undersökningen.
”Vissa kanske tänker att det ’korrekta’ svaret är att vara negativ till pornografi. Följaktligen underrapporterar de sin egen användning av pornografi.”
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