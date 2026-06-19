Så lätt är det att riva kulturhus i Sverige

Kulturvärden behandlas ofta begränsat eller inte alls och det gör att värdefulla byggnader och miljöer hela tiden riskerar att gå förlorade.

Det visar den nya rapporten där Riksantikvarieämbetet analyserat 1 024 kommunala rivningsbeslut åren 2020-2024.

Resultaten visar ett tydligt glapp mellan lagstiftningens intentioner och hur den fungerar i praktiken, är slutsatsen.

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”En viktig signal”

”Det här är en viktig signal. Lagstiftningen ger ett tydligt utrymme att skydda byggnader med kulturvärden, men i praktiken sker det alltför sällan. Det riskerar att leda till att värdefulla byggnader och miljöer går förlorade”, säger riksantikvarie Susanne Thedéen.

I endast 13 procent av de undersökta besluten har kulturvärden i ärendet diskuterats konkret.

I de flesta beslut saknas resonemang om kulturvärden helt. Det gör att bedömningen blir generell och utan kopplingen till byggnadens faktiska värden, menar myndigheten.

Det redovisas dessutom sällan några avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen, konstaterar man.