1 024 ansökningar om att få riva hus. 12 som fick nej. Nu visar en rapport varför det är så lätt att riva hus med kulturvärden i Sverige.
Så lätt är det att riva kulturhus i Sverige
Kulturvärden väger lätt när rivningslov beviljas av kommunerna och rivningar av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige.
I praktiken leder ansökningar om rivningslov nästan alltid till att rivning tillåts, konstaterar Riksantikvarieämbetet i en ny rapport.
Kulturvärden behandlas ofta begränsat eller inte alls och det gör att värdefulla byggnader och miljöer hela tiden riskerar att gå förlorade.
Det visar den nya rapporten där Riksantikvarieämbetet analyserat 1 024 kommunala rivningsbeslut åren 2020-2024.
Resultaten visar ett tydligt glapp mellan lagstiftningens intentioner och hur den fungerar i praktiken, är slutsatsen.
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”En viktig signal”
”Det här är en viktig signal. Lagstiftningen ger ett tydligt utrymme att skydda byggnader med kulturvärden, men i praktiken sker det alltför sällan. Det riskerar att leda till att värdefulla byggnader och miljöer går förlorade”, säger riksantikvarie Susanne Thedéen.
I endast 13 procent av de undersökta besluten har kulturvärden i ärendet diskuterats konkret.
I de flesta beslut saknas resonemang om kulturvärden helt. Det gör att bedömningen blir generell och utan kopplingen till byggnadens faktiska värden, menar myndigheten.
Det redovisas dessutom sällan några avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen, konstaterar man.
En procent nekas rivning
Av de 1 024 granska beslut man analyserat, nekades rivning endast i 12 fall, knappt en procent.
”Det innebär att prövningen i praktiken sällan används för att stoppa rivningar, även när kulturvärden finns”, menar man i rapporten.
”När så få ansökningar avslås väcks frågan om kulturvärden verkligen prövas med den tyngd som lagstiftningen avser2, säger Eva Dahlström Rittsél, utredare vid Riksantikvarieämbetet.
”Stor risk för kulturvärden”
Analysen visar att kulturvärden oftare tas upp i ärenden där det finns ett kulturmiljöprogram eller andra utpekanden.
”Det visar hur avgörande kommunernas kunskapsunderlag är. Utan aktuella bebyggelseinventeringar som redovisar vilka kulturvärden som finns i kommunen riskerar kulturvärden att inte uppmärksammas alls”, säger Eva Dahlström Rittsél.
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