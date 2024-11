Kan halvera utsläppen – intresset minimalt

Bio-CCS har potential att kunna minska de svenska utsläppen med cirka tio miljoner ton biogen koldioxid per år, skriver Energimyndigheten på sin hemsida.

Det motsvarar enligt myndigheten cirka en fjärdedel av Sveriges totala årliga utsläpp.

Sverige anses ha bra förutsättningar för bio-CCS genom god tillgång på biomassa i form av restprodukter från skogsbruk och skogsindustri, konstaterar man också.

Verksamheter som använder biomassa i produktionen kan bidra till negativa utsläpp genom att avskilja koldioxiden som bildas när biomassan förbränns, förklarar Energimyndigheten.

Framför allt gäller det kraftvärmeanläggningar samt pappers- och massabruk.

Nu har Energimyndigheten genomfört den första utlysningen av investerings- och driftsstöd för bio-CCS genom omvänd auktion.

Resultatet?

Endast sex svenska företag har ansökt om stöd.

”Viktig pusselbit”

”Bio-CCS är en viktig pusselbit i att nå klimatmålen. Nu börjar det viktiga arbetet med att gå igenom ansökningarna och vi hoppas kunna ta beslut inom kort”, säger Carl Mikael Strauss, enhetschef hos Energimyndigheten.

Fortum konstaterar på sin hemsida att ”genom att fånga in och lagra koldioxid kan 27 industrianläggningar i Sverige halvera Sveriges utsläpp. Och tekniken finns”.

Chalmers presenterade tidigare forskarrapporten ”Avskiljning, transport och lagring av koldioxid i Sverige” och enligt den är potentialen enorm.

Via CCS-tekniken kan 20 miljoner ton koldioxidutsläpp per år från 27 stora industrier försvinna via CCS-teknik.