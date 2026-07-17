Nya detaljer kommer fram i den härva kring 13 ton kokain där en kunglighet greps. Senast handlar det om band till Wall Street.
Nu sväller kungliga kokainhärvan
Dagens PS har tidigare redogjort för den kokainhärva där Francisco de Borbón, kusin till Spaniens kung Felipe, greps.
Nu sväller härvan ytterligare. Vad sägs om att slänga in lyxfastigheter i Dubai, ett irländskt fintechbolag, koppling till Wall Street, Panama, en fyrstjärnig general och några ton bananer i listan i handlingen?
”Fallet har alla ingredienser för en kriminalfilm från Hollywood”, skriver Bloomberg om fallet som rullades upp sedan spansk polis hittat 13 ton kokain på ett fartyg i hamnen i Algeciras, en last som var tulldeklarerad som bananer från Latinamerika.
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Nätverk för penningtvätt
Den efterföljande utredningen avslöjade ett finansiellt nätverk för penningtvätt, med trådar som sträcker sig till grundarna av ett SPAC-bolag i Newport Beach, Kalifornien.
Det är ett bolag som så sent som under 2025 tog in 200 miljoner dollar från investerare.
Enligt utredarna står en misstänkt narkotikabaron vid namn Ignacio Torán i centrum för nätverket.
Torán är ett Real Madrid-fan som gillar lyxklockor och haft en plan i att investera sin förmögenhet i spelare från Argentina för Real Madrids räkning.
En av dem som arbetat för honom är Óscar Sánchez, som vid tiden för kokainbeslaget 2024 chef för den nationella polisens enhet mot penningtvätt.
Sánchez misstänks ha hjälpt knarksmugglarna och visade sig ha 20 miljoner euro gömda i väggar och tak i sin bostad.
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Anlitade amerikansk investerare
Torán anlitade även Francisco de Borbón, son till en hertig och kusin till Spaniens kung Felipe, samt Ketan Seth, en amerikansk investerare.
Utredare hävdar att Seth och De Borbón var verkställande partners på Alpha Trading, ett kaliforniskt företag som kanaliserade Toráns narkotikapengar från utlandskonton i en bank i Panama och grundat av de två 2012.
År 2025 grundade Seth och De Borbón Blue Acquisition Corp., ett så kallat SPAC-bolag, ett särskilt förvärvsbolag, med inriktning på datacenter och AI.
Wesley Clark, tidigare fyrstjärnig general i amerikanska armén, utsågs till styrelseordförande för Blue.
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”Säg AI så vill alla vara med”
”Vi har nått en punkt där det räcker att nämna AI och datacenter för att alla ska vilja vara med på tåget”, säger Matt Tuttle, vd för Tuttle Capital Management som förvaltar tillgångar värda 5,3 miljarder dollar.
”Jag har sett en del märkliga saker i SPAC-världen, men det här är första gången jag är med om något liknande.”
Tillslaget i den spanska hamnen Algeciras följde på ett tidigare beslag av 1,6 ton kokain i maj 2021.
58 ton kokain totalt
Enligt myndigheter hade båda partierna förts in i Spanien från Latinamerika i fruktleveranser och med ett sammanlagt marknadsvärde på över 400 miljoner dollar.
När utredare senare granskade Óscar Sánchez personliga samtalsloggar, kom de fram till att ytterligare 58 ton smugglats in i Spanien mellan 2020 och 2024.
Ignacio Torán byggde ett nätverk av holdingbolag i Spanien och andra länder, formellt via målvakter, och ägde via holdingbolag bland annat fastigheter i Dubai.
I knarkhärvan finns även irländska ET Fintech Europe, som vi tidigare skrivit om, ägt av De Borbón och flera andra av de misstänkta.
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