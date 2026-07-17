Nu sväller kungliga kokainhärvan

Anlitade amerikansk investerare

Torán anlitade även Francisco de Borbón, son till en hertig och kusin till Spaniens kung Felipe, samt Ketan Seth, en amerikansk investerare.

Utredare hävdar att Seth och De Borbón var verkställande partners på Alpha Trading, ett kaliforniskt företag som kanaliserade Toráns narkotikapengar från utlandskonton i en bank i Panama och grundat av de två 2012.

År 2025 grundade Seth och De Borbón Blue Acquisition Corp., ett så kallat SPAC-bolag, ett särskilt förvärvsbolag, med inriktning på datacenter och AI.

Wesley Clark, tidigare fyrstjärnig general i amerikanska armén, utsågs till styrelseordförande för Blue.

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”Säg AI så vill alla vara med”

”Vi har nått en punkt där det räcker att nämna AI och datacenter för att alla ska vilja vara med på tåget”, säger Matt Tuttle, vd för Tuttle Capital Management som förvaltar tillgångar värda 5,3 miljarder dollar.

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”Jag har sett en del märkliga saker i SPAC-världen, men det här är första gången jag är med om något liknande.”

Tillslaget i den spanska hamnen Algeciras följde på ett tidigare beslag av 1,6 ton kokain i maj 2021.

Spanske kungen Felipe VI ser på VM-fotboll, Spanien-Uruguay. Roligare än att syssla med kusiner som misstänks för att smuggla kokain. (Foto: Silvia Izquierdo/ AP-TT)

58 ton kokain totalt

Enligt myndigheter hade båda partierna förts in i Spanien från Latinamerika i fruktleveranser och med ett sammanlagt marknadsvärde på över 400 miljoner dollar.

När utredare senare granskade Óscar Sánchez personliga samtalsloggar, kom de fram till att ytterligare 58 ton smugglats in i Spanien mellan 2020 och 2024.

Ignacio Torán byggde ett nätverk av holdingbolag i Spanien och andra länder, formellt via målvakter, och ägde via holdingbolag bland annat fastigheter i Dubai.

I knarkhärvan finns även irländska ET Fintech Europe, som vi tidigare skrivit om, ägt av De Borbón och flera andra av de misstänkta.

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