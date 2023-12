Rysslands försvarsminister: "Kriget är slut nästa år"

Börs & Finans

Omtalad författare: Då försämrades vårt välstånd

Skiftet till ett sämre välstånd i världen skedde 1973, dess för innan fungerade allt, det var guldår, menar den konservative författaren James Pethokoukis. Han är aktuell med en ny bok, The Conservative Futurist: How to Create the Sci-Fi World We Were Promised, och intervjuas med anledning av det i Svenskt Näringslivs tidning TN. Futurist, som …