Ryssland vapenskramlar vid Natos gräns – krig i sikte

Krig med Nato inom några år

För ett mer storskaligt krig mellan Nato och Ryssland lutar scenariot snarare mot mellan sju och tio år enligt Michael Kofman.

Även ryska experter tror att det ryska vapenskramlet längs gränsen mot Finland handlar om en militär konflikt med Nato längre fram.

“När trupperna är tillbaka från Ukraina kommer de att blicka över gränsen mot ett land de betraktar som en fiende,” säger Ruslan Pukhov, chefen för Center for the Analysis of Strategies and Technologies, en försvarsinriktad tankesmedja baserad i Moskva.

“Logiken från det senaste decenniet visar att vi förväntar oss någon form av konflikt med Nato.”

Samtidigt som Putin skyller på att väst skrämmer upp sina befolkningar med hot om en rysk invasion så har han på sistone beordrat sin egen militär att utöka sina styrkor till så många som 1,5 miljoner soldater, upp från runt 1 miljon innan invasionen av Ukraina, berättar WSJ.

Att Ryssland har lyckats med det samtidigt som man krigar i Ukraina har gjort många ledare i väst nervösa.

“Vi har inte mycket tid”, säger Polens försvarsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz och klargör:

“Vi måste bygga en stark allians, ett starkt kommandosystem och välutrustade militära styrkor.”

Snabb rysk rekrytering

Faktum är att Rysslands krigsekonomi inte bara satsar fullt ut på sitt försvar utan även rekryterar i rekordfart – där uppgifter säger att landets militär växer med mellan 30 000 och 40 000 unga ryssar varje månad.

“Den ryska militären omorganiserar sig och växer i en snabbare takt än de flesta analytiker hade förutsett”, uppger general Christopher Cavoli, befälhavare för USA:s styrkor i Europa.

“I själva verket är den ryska armén, som har burit huvuddelen av striderna, idag större än den var i början av kriget.”

Hoten mot väst fortsätter där Rysslands försvarsminister Andrej Belousov så sent som i slutet av året uppgav att ett krig med Nato kan ske inom 10 år, där han pekade på västs stöd till Kiev som en huvudorsak, enligt Kyiv Independent.

Nato spänner musklerna

Nato vapenskramlar nu på egen hand genom att förflytta sina trupper till alliansens östra gräns.

Under de senaste åren har medlemsländerna förstärkt Natos framflyttade närvaro genom att upprätta multinationella stridsgrupper i Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Slovakien, enligt Natos hemsida.

Länderna har även skickat fler fartyg, flygplan och soldater till Natos östra flank, som del i alliansens avskräcknings- och försvarsstrategi.

