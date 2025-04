Norden vacklar om USA:s försvar – men Nato står starkt

Svenskar och finländare känner sig alltmer osäkra på om USA verkligen skulle ställa upp vid ett militärt angrepp.

Samtidigt växer eller består förtroendet för Nato, som nu framstår som tryggare än både regeringar och stormakter.

Stort stöd för Nato

Förtroendet för Nato är starkt i både Sverige och Finland.

I den senaste undersökningen från Helsingfors universitet framgår att nästan tre av fyra finländare tror att andra Natoländer skulle hjälpa Finland vid ett militärt angrepp.

Drygt tre femtedelar är också villiga att skicka finländska soldater till andra Natoländer, vilket är en ökning sedan i fjol.

I Sverige visar tidigare mätningar samma trend. Enligt Förtroendebarometern från Verian har 57 procent stort förtroende för Nato, vilket är betydligt högre än för både regeringen (35 procent) och riksdagen.

“Vi har också blivit Nato-medlem under 2024. Det utrikespolitiska har flyttat in i vårt vardagsrum på olika sätt”, säger Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian till SVT.

Svenska Yle rapporterar att stödet för Nato har sjunkit något i Finland, men majoriteten är fortsatt positiva till medlemskapet.

Samtidigt visar deras färska undersökning att män, äldre och högutbildade är mest positiva till Nato, medan kvinnor, unga och låginkomsttagare blir alltmer tveksamma.

