Rysslands budgetunderskott växer samtidigt som kriget i Ukraina drar ut på tiden, sanktionerna biter och råvarupriserna sjunker. Därför höjer man nu skatten.
Ryssland måste höja skatterna för att bekosta kriget
Ryssland planerar att höja sin konsumtionsskatt och bredda basen av företag som är skyldiga att betala den för att täcka ett växande budgetunderskott, skriver Bloomberg.
Momssatsen kommer att höjas till 22 procent från 20 procent från och med nästa år, meddelade finansministeriet i ett uttalande på onsdagen.
Ministeriet sa också att den kommer att gälla för en bredare bas.
Rysslands ekonomi mattas av – men ryssarna märker det inte
Reallönerna är högre än någonsin och de flesta ryssarna har jobb. Det kan därför dröja innan en försämrad rysk ekonomi märks bland hushållen.
Sänker tröskeln för moms
För närvarande betalar företag med en årlig omsättning på mer än 60 miljoner rubel (6,7 miljoner kronor) moms till regeringen, men i praktiken för de ofta över avgiften på konsumenterna i form av högre priser.
Den tröskeln kommer att sänkas till 10 miljoner rubel (1,12 miljoner kronor) i intäkter, enligt finansministeriets uttalande.
Momshöjningen och den bredare skattebasen skulle tillsammans kunna generera cirka 1 biljon rubel i intäkter årligen
Söker fler intäktskällor
Regeringen i Ryssland inför också en avgift på 5 procent för vissa speloperatörer. Undantag från försäkringspremier för de flesta små och medelstora företag kommer också att slopas, och företagen måste nu betala en standardavgift på 30 procent.
Listan över branscher som är berättigade till förmånsbehandling kommer också att minskas kraftigt.
Den senaste momshöjningen höjde momsen med två procentenheter 2019. Förra året lovade president Vladimir Putin att inte höja skatterna förrän 2030, och utfärdade till och med en order till regeringen och lagstiftarna för att så skulle bli.
Ryssland i en svår sits
Den ryska ekonomin är minst sagt ansträngd. I dag står försvarsindustrin för omkring åtta procent av BNP i Ryssland och militärutgifterna för två femtedelar av statsbudgeten. Samtidigt har energisektorn, övrig industri och det privata näringslivet försvagats.
Mycket talar för att ekonomins stora fokus på krig gör att det skulle leda till en ekonomisk härdsmälta vid fred.
Det låga oljepriset har inte gynnat Ryssland heller. För att se till att landet inte är lika beroende av olja för sina intäkter har man även beslutat att större mängd av oljeintäkterna ska gå till reserverna i stället för att täcka de löpande utgifterna.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
