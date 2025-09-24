Ryssland måste höja skatterna för att bekosta kriget

Ryssland planerar att höja sin konsumtionsskatt och bredda basen av företag som är skyldiga att betala den för att täcka ett växande budgetunderskott, skriver Bloomberg.

Momssatsen kommer att höjas till 22 procent från 20 procent från och med nästa år, meddelade finansministeriet i ett uttalande på onsdagen.

Ministeriet sa också att den kommer att gälla för en bredare bas.

Sänker tröskeln för moms

För närvarande betalar företag med en årlig omsättning på mer än 60 miljoner rubel (6,7 miljoner kronor) moms till regeringen, men i praktiken för de ofta över avgiften på konsumenterna i form av högre priser.

Den ryska ekonomin närmar sig noll i tillväxt.(Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Den tröskeln kommer att sänkas till 10 miljoner rubel (1,12 miljoner kronor) i intäkter, enligt finansministeriets uttalande.

Momshöjningen och den bredare skattebasen skulle tillsammans kunna generera cirka 1 biljon rubel i intäkter årligen