Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Ryssland måste höja skatterna för att bekosta kriget

Rysslands president Vladimir Putin ville inte se skattehöjningar före 2030. Nu lär det ske ändå. (Foto: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

Rysslands budgetunderskott växer samtidigt som kriget i Ukraina drar ut på tiden, sanktionerna biter och råvarupriserna sjunker. Därför höjer man nu skatten.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ryssland planerar att höja sin konsumtionsskatt och bredda basen av företag som är skyldiga att betala den för att täcka ett växande budgetunderskott, skriver Bloomberg.

Momssatsen kommer att höjas till 22 procent från 20 procent från och med nästa år, meddelade finansministeriet i ett uttalande på onsdagen.

ANNONS

Ministeriet sa också att den kommer att gälla för en bredare bas.

Rysslands ekonomi mattas av – men ryssarna märker det inte

Reallönerna är högre än någonsin och de flesta ryssarna har jobb. Det kan därför dröja innan en försämrad rysk ekonomi märks bland hushållen.

Sänker tröskeln för moms

För närvarande betalar företag med en årlig omsättning på mer än 60 miljoner rubel (6,7 miljoner kronor) moms till regeringen, men i praktiken för de ofta över avgiften på konsumenterna i form av högre priser.

Den ryska ekonomin närmar sig noll i tillväxt.(Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Den tröskeln kommer att sänkas till 10 miljoner rubel (1,12 miljoner kronor) i intäkter, enligt finansministeriets uttalande.

Momshöjningen och den bredare skattebasen skulle tillsammans kunna generera cirka 1 biljon rubel i intäkter årligen

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Söker fler intäktskällor

Regeringen i Ryssland inför också en avgift på 5 procent för vissa speloperatörer. Undantag från försäkringspremier för de flesta små och medelstora företag kommer också att slopas, och företagen måste nu betala en standardavgift på 30 procent.

Missa inte:
Trump till Nato: Skjut ner ryska flygplanen. Dagens PS

Listan över branscher som är berättigade till förmånsbehandling kommer också att minskas kraftigt.

Den senaste momshöjningen höjde momsen med två procentenheter 2019. Förra året lovade president Vladimir Putin att inte höja skatterna förrän 2030, och utfärdade till och med en order till regeringen och lagstiftarna för att så skulle bli.

Ryssland i en svår sits

Den ryska ekonomin är minst sagt ansträngd. I dag står försvarsindustrin för omkring åtta procent av BNP i Ryssland och militärutgifterna för två femtedelar av statsbudgeten. Samtidigt har energisektorn, övrig industri och det privata näringslivet försvagats.

Läs även:
Kriget tryckte upp ryska löner – nu vänder trenden. Realtid

Mycket talar för att ekonomins stora fokus på krig gör att det skulle leda till en ekonomisk härdsmälta vid fred.

ANNONS

Det låga oljepriset har inte gynnat Ryssland heller. För att se till att landet inte är lika beroende av olja för sina intäkter har man även beslutat att större mängd av oljeintäkterna ska gå till reserverna i stället för att täcka de löpande utgifterna.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
RysslandSkattehöjning
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS