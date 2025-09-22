Ryssland fast i en ekonomisk björnfälla

Den ryska krigsekonomin, alltså landets enorma satsningar på att ställa om ekonomin för krig, har inneburit att landets ekonomi har vuxit trots kraftiga sanktioner. Men vad händer om Ryssland slutar att kriga?

I dag står försvarsindustrin för omkring åtta procent av BNP i Ryssland och militärutgifterna för två femtedelar av statsbudgeten. Energisektorn, övrig industri och det privata näringslivet har samtidigt försvagats.

ANNONS

Därför talar experter om att fred är otänkbart, eftersom att landet skulle gå mot en djup finanskris.

”Rysslands ekonomi sitter fast i en fälla. Landet är så beroende av sitt krig att det sannolikt inte klarar sig efter ett slut utan att ekonomin kollapsar”, säger forskaren Alexandra Prokopenko i Berlin, som studerar landets ekonomi, enligt Yle.

Ur ett ekonomiskt perspektiv ser Ukraina ut att ha blivit något av en björnfälla för Ryssland. Det blir svårt att dra sig ur konflikten utan att sätta igång en djup finansiell härdsmälta. (Kollage: Canva)

Fem åtgärder som kan rädda Ryssland från kollaps

Enligt Prokopenko krävs fem parallella förändringar för att undvika kollaps:

Att externa hotbilder försvinner och försvarsutgifterna gradvis minskas. Att hundratusentals kontraktssoldater återintegreras i civilsamhället. Att västliga sanktioner hävs så att landet återfår tillgång till viktig teknik. Att det korrupta systemet för försvarsmateriel reformeras. Att ett nätverk av privata företag utvecklas för att sänka produktionskostnaderna.

”En smärtfri återgång till en civil ekonomi är omöjlig, inga lyckliga omständigheter kan upphäva de obönhörliga ekonomiska lagarna”, säger Prokopenko.

ANNONS

Härdsmälta efter kriget

Prokopenko menar att Ryssland inte realistiskt kan undvika en ekonomisk kollaps efter kriget. Intäkterna har redan minskat kraftigt när energipriserna fallit, samtidigt som inflationen pressar räntorna uppåt.

Staten har tvingats höja skatter för att täcka hålen i budgeten. Under dessa förhållanden är en smidig återgång till en civil ekonomi omöjlig, konstaterar hon, och varnar för att Vladimir Putin förr eller senare står inför en ny, djup kris.



