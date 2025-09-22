Ryssland har visat sig mer än kapabelt att hålla ekonomin flytande trots sanktioner och billig olja. Men mycket talar för att man har bäddat för en djup finanskris.
Ryssland fast i en ekonomisk björnfälla
Mest läst i kategorin
Därför varnar Belgiens hälsominister för sex
EU kan marknadsföra alkohol genom ”vilseledande etiketter”, menar Belgiens hälsominister. Det handlar om hur man definierar sex. Det har blåst upp en liten storm inom EU kring hur vin ska märkas. Belgien motsätter sig ett EU-förslag om att märka vin med upp till 6 procents alkoholhalt med ”låg alkoholhalt” eftersom det, enligt Belgiens hälsoministerium, kan …
Världens 50 säkraste länder 2025 - Sverige långt ner
Flera europeiska länder toppar årets Global Peace Index. Sverige får däremot en betydligt dystrare placering. När Euronews rapporterar om världens 50 säkraste länder hamnar flera europeiska nationer i topp i olika rankningar, men Sverige lyser med sin frånvaro långt ner på listan. Missa inte: Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken. Dagens PS Europa dominerar topplistan …
Här byggs världens högsta vindkraftverk
Det är bara ett ikoniskt TV-torn i huvudstaden som når högre. Ett pågående vindkraftsprojekt kan bli landets nya stolthet. Ett nytt rekord håller på att sättas i Tyskland. Ett vindkraftverk som ska nå hela 365 meter är under uppförande och väntas stå klart sommaren 2026. Missa inte: Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken. Dagens PS …
Den nya skatten kallas "kommunistskatt"
Ett nytt skatteförslag skakar Frankrike. Kritiker varnar för ekonomiskt haveri, medan stödet bland de franska väljarna är massivt. Striden gäller den så kallade Zucman-skatten, en ny förmögenhetsskatt som fått näringslivet att gå i taket och opinionen att sluta upp bakom kravet att beskatta de rikaste. Missa inte: Mellan isarna: Kinas nya genväg till Europa. Dagens …
Landet som förlorar mest på vita husets tullar
Handeln i Sydostasien får sig en smäll efter Vita husets tullar. Ett land riskerar nu ett exporttapp på en femtedel. När USA:s tullbeslut trädde i kraft i augusti pekade många analytiker på att hela Sydostasien skulle drabbas hårt. Men det är ett land som sticker ut mer än något annat. Missa inte: Så sparar svenskarna …
Den ryska krigsekonomin, alltså landets enorma satsningar på att ställa om ekonomin för krig, har inneburit att landets ekonomi har vuxit trots kraftiga sanktioner. Men vad händer om Ryssland slutar att kriga?
I dag står försvarsindustrin för omkring åtta procent av BNP i Ryssland och militärutgifterna för två femtedelar av statsbudgeten. Energisektorn, övrig industri och det privata näringslivet har samtidigt försvagats.
Därför talar experter om att fred är otänkbart, eftersom att landet skulle gå mot en djup finanskris.
”Rysslands ekonomi sitter fast i en fälla. Landet är så beroende av sitt krig att det sannolikt inte klarar sig efter ett slut utan att ekonomin kollapsar”, säger forskaren Alexandra Prokopenko i Berlin, som studerar landets ekonomi, enligt Yle.
Fem åtgärder som kan rädda Ryssland från kollaps
Enligt Prokopenko krävs fem parallella förändringar för att undvika kollaps:
- Att externa hotbilder försvinner och försvarsutgifterna gradvis minskas.
- Att hundratusentals kontraktssoldater återintegreras i civilsamhället.
- Att västliga sanktioner hävs så att landet återfår tillgång till viktig teknik.
- Att det korrupta systemet för försvarsmateriel reformeras.
- Att ett nätverk av privata företag utvecklas för att sänka produktionskostnaderna.
”En smärtfri återgång till en civil ekonomi är omöjlig, inga lyckliga omständigheter kan upphäva de obönhörliga ekonomiska lagarna”, säger Prokopenko.
Härdsmälta efter kriget
Prokopenko menar att Ryssland inte realistiskt kan undvika en ekonomisk kollaps efter kriget. Intäkterna har redan minskat kraftigt när energipriserna fallit, samtidigt som inflationen pressar räntorna uppåt.
Staten har tvingats höja skatter för att täcka hålen i budgeten. Under dessa förhållanden är en smidig återgång till en civil ekonomi omöjlig, konstaterar hon, och varnar för att Vladimir Putin förr eller senare står inför en ny, djup kris.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Ryssland fast i en ekonomisk björnfälla
Ryssland har visat sig mer än kapabelt att hålla ekonomin flytande trots sanktioner och billig olja. Men mycket talar för att man har bäddat för en djup finanskris. Den ryska krigsekonomin, alltså landets enorma satsningar på att ställa om ekonomin för krig, har inneburit att landets ekonomi har vuxit trots kraftiga sanktioner. Men vad händer …
Miljardaffärens okända vinnare har rusat 70 procent
Medan rubrikerna fokuserar på giganterna Intel och Nvidia i den pågående kapplöpningen om datacenter och AI finns det en till aktör i kulisserna. KLA Corporation kan bli den verkliga vinnaren. Det Kalifornienbaserade bolaget, specialiserat på processkontroll och inspektionssystem, är en av halvledarindustrins mest oumbärliga men samtidigt minst kända spelare. KLA, med huvudkontor i Milpitas, är …
Linkedin matar AI med ditt innehåll – men du kan säga nej
Från den 3 november kommer Linkedin att börja använda användardata i EU och Storbritannien för att träna sina AI-modeller. Förändringen väcker starka reaktioner, inte minst bland integritetsförespråkare. Enligt bolaget ska beslutet ”förbättra upplevelsen och bättre koppla medlemmar till möjligheter”. Kritikerna varnar däremot för riskerna när personuppgifter blir bränsle för generativ AI. Karolis Kaciulis, systemingenjör på …
Ørsted vinner över Trump – får fortsätta
En domstol har nu beslutat att Revolution Wind får fortsätta bygga sin vindkraftspark, det bygge som stoppades av Trump-regimen. Ørsted Venture har vunnit första domstolsronden trots att motståndaren är Donald Trump och hans regim. En amerikansk domare har nu beslutat att det Ørsted -stödda vindkraftsprojektet utanför Rhode Islands kust kan återupprätta sin byggnation, skriver Bloomberg …
Pensionärerna: Ros och ris till regeringen
SPF Seniorerna är kritiska till regeringen för att den saknar ”ambition för högre inkomstpensioner” men ger beröm för annat. Hon var riksdagsledamot och förste vice partiordförande för Kristdemokraterna. Längs vägen blev hon minister i Fredrik Reinfeldts regering som biträdande socialminister, först med ansvarsuppgifterna barn och äldre, sedan äldre och folkhälsa. I dag är Maria Larsson …