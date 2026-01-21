När USA och flera europeiska EU-länder bråkar allt mer intensivt håller sig ett land vid sidan av – och njuter av det man ser.
Ryssland gnuggar händerna: "Julafton varje dag"
Den växande konflikten inom Nato, som har uppstått kring USA:s ambitioner att ta kontroll över Grönland, följs noga av flera aktörer.
En av dem är Ryssland.
Situationen ses i Moskva som ytterligare ett tecken på sprickor i den västliga allians som Ryssland ser som ett hot mot ryska intressen, skriver Wall Street Journal.
Försämrade relationer
USA:s president Donald Trump har uttalat krav på att Grönland ska hamna under amerikansk kontroll, med hänvisning till nationell säkerhet i Arktis.
Det har skapat kraftiga spänningar gentemot Danmark och flera europeiska Natoländer.
Hot om handelstullar och kritik mot europeisk militär närvaro på ön har ytterligare försämrat relationerna och väckt oro för sammanhållningen inom alliansen.
Befinner sig i kris
Från rysk sida beskrivs utvecklingen som ett bevis på att Nato befinner sig i en djup strukturell kris.
Ledande företrädare i Moskva har pekat på det anmärkningsvärda i att ett medlemsland nu öppet pressar ett annat, något som anses underminera alliansens grundprinciper.
Samtidigt har Kreml avfärdat påståenden om att Ryssland skulle ha egna planer på Grönland och framhållit att man i nuläget endast observerar utvecklingen.
Kan skapa ett prejudikat
Paralleller har dock dragits mellan USA:s agerande gentemot Grönland och Rysslands tidigare territoriella expansion.
Det är något som har förstärkt europeiska farhågor om att internationella rättsnormer håller på att urholkas.
Flera bedömare varnar för att ett amerikanskt maktövertagande på ön kan skapa ett prejudikat som på sikt stärker ryska positioner i Ukraina och Östeuropa, där många mindre stater är beroende av Natos kollektiva skydd.
Finns nackdelar
Samtidigt finns det i Moskva en mer pessimistisk analys.
Ett ökat amerikanskt fotavtryck i Arktis skulle på sikt kunna begränsa Rysslands handlingsutrymme i regionen, där landet har investerat stort i militär infrastruktur och isbrytarkapacitet.
På kort sikt väger dock nyttan av ett splittrat Nato tyngre, enligt ryska källor.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
