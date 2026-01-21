Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Ryssland gnuggar händerna: "Julafton varje dag"

putin
Rysslands president Vladimir Putin ser med tillfredsställelse på hur Nato-länderna bråkar med varandra. (Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

När USA och flera europeiska EU-länder bråkar allt mer intensivt håller sig ett land vid sidan av – och njuter av det man ser.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Den växande konflikten inom Nato, som har uppstått kring USA:s ambitioner att ta kontroll över Grönland, följs noga av flera aktörer.

En av dem är Ryssland.

Situationen ses i Moskva som ytterligare ett tecken på sprickor i den västliga allians som Ryssland ser som ett hot mot ryska intressen, skriver Wall Street Journal.

Försämrade relationer

USA:s president Donald Trump har uttalat krav på att Grönland ska hamna under amerikansk kontroll, med hänvisning till nationell säkerhet i Arktis.

Det har skapat kraftiga spänningar gentemot Danmark och flera europeiska Natoländer.

Hot om handelstullar och kritik mot europeisk militär närvaro på ön har ytterligare försämrat relationerna och väckt oro för sammanhållningen inom alliansen.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Befinner sig i kris

Från rysk sida beskrivs utvecklingen som ett bevis på att Nato befinner sig i en djup strukturell kris.

ANNONS

Ledande företrädare i Moskva har pekat på det anmärkningsvärda i att ett medlemsland nu öppet pressar ett annat, något som anses underminera alliansens grundprinciper.

Samtidigt har Kreml avfärdat påståenden om att Ryssland skulle ha egna planer på Grönland och framhållit att man i nuläget endast observerar utvecklingen.

Kan skapa ett prejudikat

Paralleller har dock dragits mellan USA:s agerande gentemot Grönland och Rysslands tidigare territoriella expansion.

Det är något som har förstärkt europeiska farhågor om att internationella rättsnormer håller på att urholkas.

Flera bedömare varnar för att ett amerikanskt maktövertagande på ön kan skapa ett prejudikat som på sikt stärker ryska positioner i Ukraina och Östeuropa, där många mindre stater är beroende av Natos kollektiva skydd.

Finns nackdelar

Samtidigt finns det i Moskva en mer pessimistisk analys.

Ett ökat amerikanskt fotavtryck i Arktis skulle på sikt kunna begränsa Rysslands handlingsutrymme i regionen, där landet har investerat stort i militär infrastruktur och isbrytarkapacitet.

ANNONS

På kort sikt väger dock nyttan av ett splittrat Nato tyngre, enligt ryska källor.

Läs mer: Dollarn faller när marknaden säljer av USA. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GrönlandNatoRyssland
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS