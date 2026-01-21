Ryssland gnuggar händerna: "Julafton varje dag"

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Den växande konflikten inom Nato, som har uppstått kring USA:s ambitioner att ta kontroll över Grönland, följs noga av flera aktörer.

En av dem är Ryssland.

Situationen ses i Moskva som ytterligare ett tecken på sprickor i den västliga allians som Ryssland ser som ett hot mot ryska intressen, skriver Wall Street Journal.

Försämrade relationer

USA:s president Donald Trump har uttalat krav på att Grönland ska hamna under amerikansk kontroll, med hänvisning till nationell säkerhet i Arktis.

Det har skapat kraftiga spänningar gentemot Danmark och flera europeiska Natoländer.

Hot om handelstullar och kritik mot europeisk militär närvaro på ön har ytterligare försämrat relationerna och väckt oro för sammanhållningen inom alliansen.