Europa byter strategi mot Trump efter bråket om Grönland

Något har förändrats i Europas relation till USA.

När Donald Trump på nytt slog fast att USA behöver Grönland av säkerhetsskäl och vägrade svara på om militärt våld kan uteslutas spreds en påtaglig oro bland europeiska regeringar.

Grönland är ett självstyrande territorium under Danmark, som både är EU och Nato medlem. Därmed berör frågan hela den europeiska säkerhetsordningen. Det skriver BBC.

Hot som slår mot ekonomin

Trumpadministrationen har enligt flera europeiska källor signalerat att länder som ställer sig bakom Danmark riskerar strafftullar på export till USA.

För Europa kommer hotet i ett känsligt läge.

Ekonomier som Tyskland och Italien är starkt beroende av USA marknaden, inte minst inom bilindustrin och lyxsegmentet.

Reaktionerna lät inte vänta på sig.

Efter ett krismöte markerade Tysklands finansminister tydligt mot Washington och betonade att Europa inte tänker acceptera påtryckningar.

Frankrikes finansminister beskrev situationen som historisk och konstaterade att handel nu används som ett geopolitiskt vapen.

