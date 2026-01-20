Efter år av försiktighet hårdnar tonen när Donald Trump åter pressar Europas allierade om Grönlands framtid.
Europa byter strategi mot Trump efter bråket om Grönland
Något har förändrats i Europas relation till USA.
När Donald Trump på nytt slog fast att USA behöver Grönland av säkerhetsskäl och vägrade svara på om militärt våld kan uteslutas spreds en påtaglig oro bland europeiska regeringar.
Grönland är ett självstyrande territorium under Danmark, som både är EU och Nato medlem. Därmed berör frågan hela den europeiska säkerhetsordningen. Det skriver BBC.
Hot som slår mot ekonomin
Trumpadministrationen har enligt flera europeiska källor signalerat att länder som ställer sig bakom Danmark riskerar strafftullar på export till USA.
För Europa kommer hotet i ett känsligt läge.
Ekonomier som Tyskland och Italien är starkt beroende av USA marknaden, inte minst inom bilindustrin och lyxsegmentet.
Reaktionerna lät inte vänta på sig.
Efter ett krismöte markerade Tysklands finansminister tydligt mot Washington och betonade att Europa inte tänker acceptera påtryckningar.
Frankrikes finansminister beskrev situationen som historisk och konstaterade att handel nu används som ett geopolitiskt vapen.
Från mjuk diplomati till motdrag
Under Trumps andra mandatperiod har Europa länge valt en lågmäld strategi för att undvika eskalering.
Den linjen verkar nu vara på väg bort.
Inom EU diskuteras motåtgärder som kan omfatta tullar på amerikanska varor och begränsningar för amerikanska bolags tillgång till den inre marknaden.
Samtidigt försöker Bryssel hålla dörren öppen för dialog.
EU signalerar att man är beredd att samarbeta kring Arktis säkerhet för att minska behovet av ensidiga amerikanska åtgärder.
”Vår prioritet är att engagera, inte eskalera”, sade EU kommissionens biträdande talesperson Olof Gill i början av veckan.
Säkerheten väger tyngst
Bakom den hårdare hållningen ligger också en djupare oro.
Europa är fortfarande starkt beroende av USA för sin säkerhet, inte minst när det gäller Ukraina.
Samtidigt väcker Trumps agerande frågor om tillförlitligheten i amerikanska säkerhetsgarantier.
Enligt handelsforskaren Niclas Poitiers handlar konflikten mindre om ekonomi och mer om geopolitik.
”Den större frågan är inte tullarna, utan säkerheten och utrikespolitiken. EU kan inte låta bli att reagera”, konstaterar han.
Relationerna över Atlanten är därmed ansträngda men inte brutna.
Kommunikationskanalerna är öppna, men Europas ledare inser allt tydligare att en gemensam och fast linje kan vara nödvändig.
Grönland har blivit symbolen för en bredare uppgörelse om Europas roll i en värld där gamla allianser inte längre kan tas för givna.
