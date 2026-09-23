Litauen är redo att slå tillbaka men har även evakueringsplaner inför hot från Ryssland man lever under, säger premiärministern.
Ryskt anfall: Litauen har evakueringsplaner klara
”Vi kommer att slå tillbaka om Ryssland anfaller”, säger Litauens premiärminister Mindaugas Sinkevičius.
”Vi kommer inte att ge upp”, konstaterar han och säger att litauer känner sig ”ständigt hotade” av Ryssland, bland annat av drönare som kränker landets luftrum.
Även om Litauen kommer att gå i strid vid ett ryskt anfall, finns det enligt premiärministern planer för ”olika scenarier”.
Ett sådant är att kunna evakuera äldre invånare från städer ”smidigt” och utan att skapa trafikstockningar.
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Kommer nya Nato-soldater
Nato-medlemmar Litauen har en landgräns mot ryska exklaven Kaliningrad. I landet finns ett antal tusen Nato-soldater, främst i form av tyska och amerikanska styrkor.
Även om USA ser över sin militära närvaro har Litauens president Gitanas Nausėda i veckan sagt att en ny på tisdagen att en ny rotation av amerikanska trupper är på väg till landet.
Hos BBC säger premiärminister Sinkevičius att landet ”överväger olika scenarier. Alla diskuteras inte öppet.”
”Vi står inför konkreta hot – inte nödvändigtvis dagligen, men vi upplever dem, och det är en verklighet för oss.”
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Drönarattack förra veckan
Förra veckan sköt Nato-stridspiloter ned en drönare som hade tagit sig in i litauiskt luftrum.
Litauen har det senaste året upplevt en rad incidenter som landet beskriver som ”hybridattacker” och tillskriver grannlandet Belarus, nära allierat med Ryssland.
Sent måndag kväll stördes flygtrafiken vid flygplatsen i Vilnius av vad flygplatsoperatören kallade en ”hybridattack utförd av Belarus”, där föremål som liknade ballonger var inblandade.
Presidentens chefsrådgivare Deividas Matulionis sade tisdag att det är oklart om föremålen faktiskt var ballonger.
Nato uppger att man i december förra året hade över 5 000 soldater i Litauen, men meddelar nu att man inte kan ange en exakt siffra för antalet stationerade trupper.
Tyskland har lovat att permanent stationera en stridsberedd brigad på 5 000 man i Litauen som svar på det förändrade säkerhetsläget i Europa.
Nato meddelade dock på tisdagen att brigaden kommer att uppnå ”full operativ förmåga” först i slutet av 2027.
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Placeras strategiskt
Merparten av trupperna kommer att vara stationerade i Rūdninkai, nära Suwałki-korridoren, det område som gränsar till både Litauen och Polen och som även förbinder Belarus med Rysslands exklav Kaliningrad.
Ursprunget till förra veckans drönarincident över Litauen har inte fastställts, men försvarsminister Robertas Kaunas uppger för BBC att drönaren utifrån riktning kom från Belarus.
Militära drönarintrång har blivit allt vanligare i Europa sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes 2022.
Invånare i Litauens huvudstad Vilnius tvingades även söka skydd i maj efter att ett drönarlarm utlösts, vilket tillfälligt stoppade flyg- och tågtrafiken.
Nato-plan har vid flera tillfällen skickats upp för att skjuta ned ukrainska drönare som kommit på avvägar och kränkt luftrummet över de baltiska grannländerna Estland och Lettland under året.
Ukraina har tillskrivit dessa avvikande drönarflygningar rysk elektronisk krigföring, teknik som är utformad för att ändra ukrainska drönares flygbanor.
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