Även om Litauen kommer att gå i strid vid ett ryskt anfall, finns det enligt premiärministern planer för ”olika scenarier”.

Ett sådant är att kunna evakuera äldre invånare från städer ”smidigt” och utan att skapa trafikstockningar.

Litauen varnar för ryska attacker i närtid. Dagens PS

Nato-medlemmar Litauen har en landgräns mot ryska exklaven Kaliningrad. I landet finns ett antal tusen Nato-soldater, främst i form av tyska och amerikanska styrkor.

Även om USA ser över sin militära närvaro har Litauens president Gitanas Nausėda i veckan sagt att en ny på tisdagen att en ny rotation av amerikanska trupper är på väg till landet.

Hos BBC säger premiärminister Sinkevičius att landet ”överväger olika scenarier. Alla diskuteras inte öppet.”

”Vi står inför konkreta hot – inte nödvändigtvis dagligen, men vi upplever dem, och det är en verklighet för oss.”

Litauen: ”Nato måste agera snabbare”. Dagens PS