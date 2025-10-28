Dagens PS
Litauen: "Nato måste agera snabbare"

Litauen vill se Nato reagera snabbare
Litauens utrikesminister Kestutis Budrys vill se Nato agera och reagera snabbare och menar att Ryssland nu testar hur snabbfotad alliansen är. (Foto: Virginia Mayo/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Nato måste kunna agera med någon timmes varsel, ibland några minuter. Kravet kommer från Litauens utrikesminister.

Litauen vill se snabbare tag och snabbare reaktioner från Nato. Bakgrunden är Rysslands intensifierade försök att testa alliansens enighet och reaktionsförmåga.

Det är det Ryssland testar genom exempelvis luftrumskränkningar och undervattensoperationer i Östersjön, menar litauiske utrikesministern Kestitus Budrys.

Flera kränkningar

Litauen har på sistone råkat ut för flera kränkningar från ryskt håll, påpekar Yle.

Enligt utrikesminister Budrys handlar det om att Ryssland testar hur beslutsamt och snabbt Nato reagerar, bland annat eftersom det i en skarp situation behövs snabba beslut.

Litauen anslöt sig till Nato 2004s tillsammans med Estland, Lettland, Bulgarien, Rumänien, Slovakien och Slovenien.

I dag är Litauen det enda Nato-land, vid sidan av Polen, som upplever en potentiell fara från två håll – Belarus och Ryssland.

EU-kommissionens Ursula von der Leyen och Litauens president Gitanas Nauseda höll i september en presskonferens nära vitryska gränsen. (Foto: Mindaugas Kulbis/AP-TT)
Hög motståndskraft

Den litauiske utrikesministern försäkrar att hans land har hög motståndskraft när det handlar om Ryssland.

”Litauen är inte Natos svaga punkt”, säger Budrys hos Yle.

Han anser att Nato ”velat alltför mycket” kring de mystiska kabelbrotten i Östersjön, men är nöjd med att Nato i januari inledde operationen Baltic Sentry, som ökar alliansens närvaro i Östersjön.

”Då upphörde incidenterna”, påpekar Budrys.

Rustar över Natos mål

Litauen planerar att höja sina militära uppgifter till 6 procent av bruttonationalprodukten, en procentenhet över Natos mål på 5 procent.

Kerstutis Budrys välkomnar USA:s krav att de europeiska Nato-länderna ska satsa mer själva i stället för att förlita sig för mycket på amerikansk hjälp.

”USA:s största bidrag till Nato och de europeiska medlemsstaterna det här året har varit den starka pressen att vi ska göra mer för vår egen säkerhet”, säger Budrys.

Den litauiska utrikesminister slår också, än en gång, fast att det enda som kan hålla Ryssland tillbaka är att Nato rustar upp tillräckligt och trovärdigt.

LitauenNatoRyssland
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

