Litauen: "Nato måste agera snabbare"

Litauen vill se snabbare tag och snabbare reaktioner från Nato. Bakgrunden är Rysslands intensifierade försök att testa alliansens enighet och reaktionsförmåga.

Det är det Ryssland testar genom exempelvis luftrumskränkningar och undervattensoperationer i Östersjön, menar litauiske utrikesministern Kestitus Budrys.

Premiärminister brottsmisstänkt – lämnar sin post. Dagens PS

Flera kränkningar

Litauen har på sistone råkat ut för flera kränkningar från ryskt håll, påpekar Yle.

Enligt utrikesminister Budrys handlar det om att Ryssland testar hur beslutsamt och snabbt Nato reagerar, bland annat eftersom det i en skarp situation behövs snabba beslut.

Litauen anslöt sig till Nato 2004s tillsammans med Estland, Lettland, Bulgarien, Rumänien, Slovakien och Slovenien.

I dag är Litauen det enda Nato-land, vid sidan av Polen, som upplever en potentiell fara från två håll – Belarus och Ryssland.

Litauen: EU får acceptera handelstullarna. Dagens PS

ANNONS