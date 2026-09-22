Klart: Oligark tas bort från EU:s sanktioner

Tre länder fick igenom sina krav på att ta bort oligarkerna från EU:s sanktioner mot Ryssland för att ge grönt ljus åt förslaget, som till slut har kunnat godkännas, uppger flera medier.

I ett extrainsatt möte kunde EU-ländernas ambassadörer enas om en förlängning av sanktionerna mot de övriga över 3 000 personer som anklagas för verksamhet till stöd för det ryska kriget och ockupationen av delar av Ukraina.

Enligt källor till nyhetsbyrån AFP och nyhetssajten Politico lade Lettland ned sin röst så att avtalet kunde tas i mål.

Flera baltiska och nordiska länder uppges ha motsatt sig Frankrikes, Slovakiens och Luxemburgs krav om Usmanov och Fridman och har hävdat att det kan få andra länder att kräva ytterligare lättnader. Som en del av avtalet har de nu sanktionerade namnen frysts och kan inte tas bort förrän tidigast 2029. Tidigare löpte sanktionerna halvårsvis.

De nu aktuella EU-sanktionerna löpte ut förra veckan, men unionen flyttade slutdatumet en vecka för att diskutera främst Usmanov.