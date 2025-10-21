Ryska män som har överklagat sin inkallelseorder till kriget uppmanas nu att undvika tunnelbanan. Annars riskerar de att gripas och föras till ett centrum dit advokater har nekats inträde.
Ryska vapenvägrare fångas i tunnelbanan – med avancerad teknologi
Det ryska kriget är dyrt, inte minst när det gäller människoliv. Ständigt krävs det att nya soldater rekryteras till militären.
Men det är inte alla som vill åka frivilligt.
Därför använder myndigheterna i Moskva nu ansiktsigenkänning för att identifiera och gripa unga män som försöker överklaga sina inkallelseorder till militärtjänst, skriver The Moscow Times.
Kan gå efter värnpliktsvägrare
Enligt organisationen har flera fall rapporterats där unga män som bestrider sina inkallelser har frihetsberövats i tunnelbanan och förts till ett militärt inkallelsecentrum på Ugreshskaja-gatan i Moskva.
Där ska omkring 20 personer ha hållits kvar under liknande omständigheter.
När en person bestrider sitt inkallelsebeslut registreras hans uppgifter i statliga databaser på ett sätt som gör att han blir noterad som en värnpliktsvägrare.
Får inte ta dit advokater
Det innebär att han automatiskt kan spåras och gripas genom det omfattande nätverket av övervakningskameror i Moskvas kollektivtrafiksystem, som är utrustade med ansiktsigenkänningsteknik.
Rapporter gör gällande att advokater som försökt bistå de gripna nekats tillträde till inkallelsecentret, trots att de haft giltiga fullmakter.
Organisationen uppmanar därför män som överklagar sin inkallelse att undvika tunnelbanan och att kräva formellt giltiga handlingar innan de går med på medicinska undersökningar eller andra åtgärder.
Händelserna sker i samband med Rysslands största värvningsomgång på flera år.
Ska kalla in 135 000
Under höstens kampanj planerar försvarsministeriet att kalla in 135 000 män mellan 18 och 30 år till militärtjänst, den högsta siffran sedan 2016.
Tillsammans med vårens inkallelse på 160 000 innebär det att nästan 300 000 män väntas kallas till tjänstgöring under 2025.
I flera regioner, däribland Moskva, införs nu digitala inkallelseorder som skickas elektroniskt via statens nätplattformar.
Blir kraftigt begränsad
Enligt de nya reglerna anses en inkallelse vara levererad så snart den publicerats online.
Män som fått en sådan kallelse förbjuds automatiskt att lämna landet och riskerar dessutom omfattande restriktioner i vardagslivet.
Den som inte inställer sig till tjänst kan få svårt att registrera företag, ta körkort, ansöka om pass eller genomföra fastighetstransaktioner. Böter på mellan 10 000 och 30 000 rubel kan också utdömas.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS.
