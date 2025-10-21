Ryska vapenvägrare fångas i tunnelbanan – med avancerad teknologi

Det ryska kriget är dyrt, inte minst när det gäller människoliv. Ständigt krävs det att nya soldater rekryteras till militären.

Men det är inte alla som vill åka frivilligt.

Därför använder myndigheterna i Moskva nu ansiktsigenkänning för att identifiera och gripa unga män som försöker överklaga sina inkallelseorder till militärtjänst, skriver The Moscow Times.

Kan gå efter värnpliktsvägrare

Enligt organisationen har flera fall rapporterats där unga män som bestrider sina inkallelser har frihetsberövats i tunnelbanan och förts till ett militärt inkallelsecentrum på Ugreshskaja-gatan i Moskva.

Där ska omkring 20 personer ha hållits kvar under liknande omständigheter.

När en person bestrider sitt inkallelsebeslut registreras hans uppgifter i statliga databaser på ett sätt som gör att han blir noterad som en värnpliktsvägrare.