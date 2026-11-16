Ungerska utredare har grävt fram kontanter för 196 miljoner kronor i en utredning om statens köp av begagnade bussar. Mannen som enligt utredarna samordnade köpen dömdes i oktober efter en anmälan från 2015, som också gällde begagnade Volvobussar köpta från Sverige för två till fyra gånger priset.
196 miljoner grävdes ner i Ungern och kan härröra från Volvo-affär
Den 12 och 13 november hittade myndigheten för återvinning av tillgångar, NVVH, 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euro och 1 257 100 dollar, nedgrävda i skogar och gömda i uthus och i ett bostadshus, enligt myndighetens pressmeddelande.
Med Riksbankens kurser den 13 november motsvarar det 196 miljoner kronor. Finansminister András Kármán skrev att det tog ”tolv anställda vid statskassan åtta timmar att räkna pengarna”, trots att de hade fem sedelräknare.
Fynden gjordes i utredningen mot Viktor Orbáns förre utvecklingsminister, som sitter häktad och nekar till brott.
Åklagarna misstänker att han och den dåvarande chefen för statens förvaltningsbolag MNV tillskansade sig mer än 11 miljarder forint, cirka 334 miljoner kronor, via mellanhandsbolag och skenlån när de statliga Volán-bolagen mellan 2015 och 2018 köpte mer än 600 begagnade bussar till priser långt över marknadsvärdet.
Ministerns advokat säger till Telex att ingen har påstått att pengarna tillhör hans klient.
Anmälan från tillsynsrådet
Redan i januari 2015 gjorde Antal Hoffmann, som satt i tillsynsrådet för det regionala bussbolaget DAKK, en anmälan om trolöshet mot huvudman till åklagaren i Békés. Anmälan gällde bland annat busshyror och bussar köpta från Sverige, rapporterade nyhetssajten Alfahír 2016.
DAKK hade via Volvos ungerska importör köpt 16 begagnade Volvobussar från ett svenskt företag, för 23,5 miljoner forint styck, cirka 714 000 kronor i dagens kurs.
Hoffmann hade hittat likvärdiga bussar för 6 till 10 miljoner forint, vilket betyder att DAKK betalade två till fyra gånger mer. Enligt en skriftlig fråga i parlamentet var bussarna av årsmodell 2005, saknade luftkonditionering och hade rullat omkring 650 000 kilometer. Om Volvoköpet ingår i den nya utredningen har utredarna inte sagt.
I den nya utredningen pekas DAKK:s förre vd, som senare också ledde det statliga bussbolaget Volánbusz, ut för att ha samordnat bussköpen 2015 till 2017.
Det var busshyrorna i Hoffmanns anmälan som ledde till att han den 19 oktober dömdes i första instans till tre års fängelse och att betala 744,5 miljoner forint, cirka 23 miljoner kronor, i skadestånd, för ett hyresavtal med ett bolag som ägdes av en nära förtrogen, rapporterade Index. Domen har inte vunnit laga kraft.
Utredningen låg stilla i fem år
Bussaffärerna anmäldes för snart tio år sedan även av Volán-bolagen själva och av regeringens kontrollmyndighet, enligt granskningssajten Kontroll.
Hösten 2021 beslutade en domstol om husrannsakan på en advokatbyrå i Budapest, men i april i år hade ingen åtalats. ”I fem år har de låtit fallet ligga, i fem år har ingen åtalats trots att utredningen är klar”, sa oppositionspolitikern Bence Tordai till Kontroll den 10 april.
Två dagar senare, den 12 april, vann Péter Magyars parti Tisza valet, och Magyar krävde att ”Orbáns marionetter” skulle avgå.
I september delgavs åtta tidigare Volán-chefer misstanke om brott, och den 28 september greps den förre ministern. Hans parti KDNP, Fidesz systerparti, tar avstånd från honom.
”Det här är ett enskilt brottmål, och rättsprocessen måste hållas strikt åtskild från vår politiska gemenskap”, skrev gruppledaren Bence Rétvári på Facebook, enligt Reuters.
Kontanterna förvaras som deposition hos statskassan och är ännu inte förverkade, enligt Index. Den förre ministern är häktad till den 30 januari.