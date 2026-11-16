196 miljoner grävdes ner i Ungern och kan härröra från Volvo-affär

Med Riksbankens kurser den 13 november motsvarar det 196 miljoner kronor. Finansminister András Kármán skrev att det tog ”tolv anställda vid statskassan åtta timmar att räkna pengarna”, trots att de hade fem sedelräknare.

Fynden gjordes i utredningen mot Viktor Orbáns förre utvecklingsminister, som sitter häktad och nekar till brott.

Åklagarna misstänker att han och den dåvarande chefen för statens förvaltningsbolag MNV tillskansade sig mer än 11 miljarder forint, cirka 334 miljoner kronor, via mellanhandsbolag och skenlån när de statliga Volán-bolagen mellan 2015 och 2018 köpte mer än 600 begagnade bussar till priser långt över marknadsvärdet.

Ministerns advokat säger till Telex att ingen har påstått att pengarna tillhör hans klient.

Anmälan från tillsynsrådet

Redan i januari 2015 gjorde Antal Hoffmann, som satt i tillsynsrådet för det regionala bussbolaget DAKK, en anmälan om trolöshet mot huvudman till åklagaren i Békés. Anmälan gällde bland annat busshyror och bussar köpta från Sverige, rapporterade nyhetssajten Alfahír 2016.

DAKK hade via Volvos ungerska importör köpt 16 begagnade Volvobussar från ett svenskt företag, för 23,5 miljoner forint styck, cirka 714 000 kronor i dagens kurs.

Hoffmann hade hittat likvärdiga bussar för 6 till 10 miljoner forint, vilket betyder att DAKK betalade två till fyra gånger mer. Enligt en skriftlig fråga i parlamentet var bussarna av årsmodell 2005, saknade luftkonditionering och hade rullat omkring 650 000 kilometer. Om Volvoköpet ingår i den nya utredningen har utredarna inte sagt.

I den nya utredningen pekas DAKK:s förre vd, som senare också ledde det statliga bussbolaget Volánbusz, ut för att ha samordnat bussköpen 2015 till 2017.

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Det var busshyrorna i Hoffmanns anmälan som ledde till att han den 19 oktober dömdes i första instans till tre års fängelse och att betala 744,5 miljoner forint, cirka 23 miljoner kronor, i skadestånd, för ett hyresavtal med ett bolag som ägdes av en nära förtrogen, rapporterade Index. Domen har inte vunnit laga kraft.