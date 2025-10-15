Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Räknade fel i tio år: "Verkligen olyckligt"

Trafikverket har räknat fel i tio år och gynnat järnvägen
”Livsfarlig ledning”. Skylten gäller dock inte Trafikverkets ledning, vars räknemodell gynnat järnvägen under ett decennium. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Trafikverket räknade fel. I tio år. Resultatet? Flera järnvägssatsningar gynnades medan investeringar i vägar missgynnades.

Det är Sveriges radio Ekot som avslöjat att Trafikverket i ett decennium använt en felaktig modell för att räkna ut vilka järnvägssatsningar som lönar sig samhällsekonomiskt.

Ekot har kommit över ett internt myndighetsdokument som visar att modellen överskattat nyttan med vissa järnvägsprojekt med upp till 20 procent, samtidigt som den missgynnat väginvesteringar.

Trafikverket använder en prognosmodell som heter ”Sampers” för att analysera och förutsäga trafikvolymer i framtiden när det gäller främst väg och järnväg. Det handlar om både nationella och regionala trafikmängder.

Ett stort antal variabler låter modellen beräkna hur personresor utvecklas på lång sikt.

Allvarliga räknefel

Det interna dokument Ekot tagit del av visar att det senaste decenniets stora beslut om projekt inom infrastruktur, delvis gjorts på felaktiga grunder.

Det mest anmärkningsvärda, enligt dokumentet, är hur modellen värderar restid vid tjänsteresor.

Modellen utgår från att de som tjänar mycket värderar en tidsvinst till 10 000-20 000 kronor per timme. Den verkliga siffran är troligen runt 400 kronor i timmen.

Med modellens utgångspunkt bryr sig inte de med högsta inkomsterna alls om kostnaden för en tjänsteresa så länge den går snabbt.

Medan järnvägen gynnats av Trafikverkets felaktiga beräkningar, har projekt inom väg och infrastruktur i stället missgynnats i tio år. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
”Väldigt olyckligt”

”Det är självklart väldigt olyckligt, inte minst eftersom exemplen som vi ser i den här promemorian verkligen är iögonfallande. Det man ska vara riktigt kritisk mot är ju att det tog tio år att upptäcka. Det är ju inte bra”, säger Jan-Eric Nilsson, professor emeritus vid VTI.

Trafikverkets modell har även beräknat avdrag för arbetsresor felaktigt. I det interna dokumentet har Trafikverkets analytiker granskat hur felen påverkat underlagen till de infrastrukturbeslut som fattats.

”Vi har inte haft kompetensen”

Resultatet är att järnvägsprojekt gynnats av felaktigheterna medan vägsatsningar har missgynnats.

Vissa järnvägsprojekt har sett ut att vara upp till 20 procent mer samhällsekonomiskt lönsamma än de i själva verket är.

”Hade det varit små saker som inte har så stor betydelse, då är det ju något helt annat än när det sticker i ögonen som det gör i flera avseenden här”, kommenterar Jan-Eric Nilsson.

Trafikverkets enhetschef Fredrik Almkvist påpekar att man numera gör rätt men tidigare gjort fel.

”Det är givetvis allvarligt”, säger Almkvist hos Ekot där han inte försöker mörka varför verket gjort fel.

”För att vi saknat kompetens och förmåga, helt enkelt.”

InfrastrukturJärnvägSverigeTrafikverketVägbygge
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

