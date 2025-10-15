Räknade fel i tio år: "Verkligen olyckligt"

Det är Sveriges radio Ekot som avslöjat att Trafikverket i ett decennium använt en felaktig modell för att räkna ut vilka järnvägssatsningar som lönar sig samhällsekonomiskt.

Ekot har kommit över ett internt myndighetsdokument som visar att modellen överskattat nyttan med vissa järnvägsprojekt med upp till 20 procent, samtidigt som den missgynnat väginvesteringar.

Trafikverket använder en prognosmodell som heter ”Sampers” för att analysera och förutsäga trafikvolymer i framtiden när det gäller främst väg och järnväg. Det handlar om både nationella och regionala trafikmängder.

Ett stort antal variabler låter modellen beräkna hur personresor utvecklas på lång sikt.

Allvarliga räknefel

Det interna dokument Ekot tagit del av visar att det senaste decenniets stora beslut om projekt inom infrastruktur, delvis gjorts på felaktiga grunder.

Det mest anmärkningsvärda, enligt dokumentet, är hur modellen värderar restid vid tjänsteresor.

Modellen utgår från att de som tjänar mycket värderar en tidsvinst till 10 000-20 000 kronor per timme. Den verkliga siffran är troligen runt 400 kronor i timmen.

Med modellens utgångspunkt bryr sig inte de med högsta inkomsterna alls om kostnaden för en tjänsteresa så länge den går snabbt.

