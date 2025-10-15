Trafikverket räknade fel. I tio år. Resultatet? Flera järnvägssatsningar gynnades medan investeringar i vägar missgynnades.
Räknade fel i tio år: "Verkligen olyckligt"
Mest läst i kategorin
Drönare över Danmark? Kanske det...
Drönare över danska flygplatser? Definitivt. Kanske. Ett par veckor efter incidenten kommer uppgifter om, bland annat, skolflygplan. Det är i danska Berlingske som Andreas Lindqvist gör en genomgång av händelserna kring de drönare som stängde danska flygplatser för ett par veckor sedan. Incidenterna fick global uppmärksamhet och även om ingen valde att säga det offentligt, …
USA skickar vapen till Ukraina – men Europa får betala
“Eldkraft” till Ukraina utlovas av den amerikanska regeringen. Men Sverige är ett av länderna som får betala – och ännu återstår frågetecken kring det mest kraftfulla vapnet. När Natos försvarsministrar träffades i Bryssel i veckan meddelade USA:s försvarsminister Pete Hegseth att nya leveranser av vapen till Ukraina är på väg. “Eldkraft, det är vad som …
Norsk budget: "Detta blir det bråk av"
Tuffa budgetförhandlingar väntar i vårt grannland efter en norsk budget som knappast fick regeringens samarbetspartier att jubla. Norges finansminister Jens Stoltenberg (Ap) presenterade på onsdagen landets budget för 2026. De flesta får sänkt skatt, men det blir dyrare att köra bil. De största vinnarna är de som har barn i förskola och på fritids, enligt …
Partiledaren lämnar – partiet i chock
Under onsdagen mötte Centerpartiets partiledare Anna-Karin Hatt pressen med ett oväntat besked – hon lämnar sitt uppdrag. Centerpartiets partiledare Anna-Karin Hatt meddelar sin avgång – bara fem månader efter att ha tillträtt. Beslutet motiveras av det hårdnande klimatet med hat och hot mot politiker. Missa inte: Dollarns återhämtning hänger på en skör tråd. Dagens PS …
Nato skämtar om rysk ubåt: "Haltade hem"
”Tekniska problem” hävdar brittiska flottan. ”Vi vill följa reglerna”, säger ryssarna. Nato-chefen? Han skämtar om haltande ryska ubåtar. Brittiska flottan, Royal Navy, säger att man spårat den ryska ubåten Novorossijsk genom Engelska kanalen. En representant för ryska Svartahavs-flottan säger att den dieseldrivna ubåten kom upp till ytan för att följa navigeringsreglerna i Engelska kanalen, inte …
Det är Sveriges radio Ekot som avslöjat att Trafikverket i ett decennium använt en felaktig modell för att räkna ut vilka järnvägssatsningar som lönar sig samhällsekonomiskt.
Ekot har kommit över ett internt myndighetsdokument som visar att modellen överskattat nyttan med vissa järnvägsprojekt med upp till 20 procent, samtidigt som den missgynnat väginvesteringar.
Trafikverket använder en prognosmodell som heter ”Sampers” för att analysera och förutsäga trafikvolymer i framtiden när det gäller främst väg och järnväg. Det handlar om både nationella och regionala trafikmängder.
Ett stort antal variabler låter modellen beräkna hur personresor utvecklas på lång sikt.
Järnvägen: I fatt med underhållet om 350 år. Dagens PS
Allvarliga räknefel
Det interna dokument Ekot tagit del av visar att det senaste decenniets stora beslut om projekt inom infrastruktur, delvis gjorts på felaktiga grunder.
Det mest anmärkningsvärda, enligt dokumentet, är hur modellen värderar restid vid tjänsteresor.
Modellen utgår från att de som tjänar mycket värderar en tidsvinst till 10 000-20 000 kronor per timme. Den verkliga siffran är troligen runt 400 kronor i timmen.
Med modellens utgångspunkt bryr sig inte de med högsta inkomsterna alls om kostnaden för en tjänsteresa så länge den går snabbt.
Snart slutar tågen gå mellan Stockholm och Göteborg. Dagens PS
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
”Väldigt olyckligt”
”Det är självklart väldigt olyckligt, inte minst eftersom exemplen som vi ser i den här promemorian verkligen är iögonfallande. Det man ska vara riktigt kritisk mot är ju att det tog tio år att upptäcka. Det är ju inte bra”, säger Jan-Eric Nilsson, professor emeritus vid VTI.
Trafikverkets modell har även beräknat avdrag för arbetsresor felaktigt. I det interna dokumentet har Trafikverkets analytiker granskat hur felen påverkat underlagen till de infrastrukturbeslut som fattats.
”Vi har inte haft kompetensen”
Resultatet är att järnvägsprojekt gynnats av felaktigheterna medan vägsatsningar har missgynnats.
Vissa järnvägsprojekt har sett ut att vara upp till 20 procent mer samhällsekonomiskt lönsamma än de i själva verket är.
”Hade det varit små saker som inte har så stor betydelse, då är det ju något helt annat än när det sticker i ögonen som det gör i flera avseenden här”, kommenterar Jan-Eric Nilsson.
Trafikverkets enhetschef Fredrik Almkvist påpekar att man numera gör rätt men tidigare gjort fel.
”Det är givetvis allvarligt”, säger Almkvist hos Ekot där han inte försöker mörka varför verket gjort fel.
”För att vi saknat kompetens och förmåga, helt enkelt.”
1 200 miljarder kronor ska rusta Sveriges vägar. Dagens PS
Risig järnväg rustas upp – rallarna vänder sig i graven. E55
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Drönare över Danmark? Kanske det...
Drönare över danska flygplatser? Definitivt. Kanske. Ett par veckor efter incidenten kommer uppgifter om, bland annat, skolflygplan. Det är i danska Berlingske som Andreas Lindqvist gör en genomgång av händelserna kring de drönare som stängde danska flygplatser för ett par veckor sedan. Incidenterna fick global uppmärksamhet och även om ingen valde att säga det offentligt, …
Räknade fel i tio år: "Verkligen olyckligt"
Trafikverket räknade fel. I tio år. Resultatet? Flera järnvägssatsningar gynnades medan investeringar i vägar missgynnades. Det är Sveriges radio Ekot som avslöjat att Trafikverket i ett decennium använt en felaktig modell för att räkna ut vilka järnvägssatsningar som lönar sig samhällsekonomiskt. Ekot har kommit över ett internt myndighetsdokument som visar att modellen överskattat nyttan med …
Sverige slår Norge med hästlängder: "Sticker ut"
Att börsnotera sitt företag i Stockholm är betydligt hetare än att göra det i Oslo. Det märks i ABG Sundal Colliers kvartalsrapport. Investmentbanken ABG Sundal Collier, som har sitt huvudkontor i Norge, redovisar ett ovanligt starkt tredje kvartal. För första gången på länge överträffar den svenska affären den norska med bred marginal. Men det är …
Pengarna viktigast när unga väljer jobb
Inkomsten är viktigast när unga väljer jobb. Kollegorna är mindre viktiga. Och Jämställdhet, mångfald och klimat har vi lagt åt sidan. Pandemi, krisår, global osäkerhet och krig i vårt närområde, följt av militär upprustning. Dessutom en rekordhög arbetslöshet bland unga, som lägger krokben för framtidstron. ”Unga i dag är väldigt trygghetsorienterade. Nu är det stabil …
Sverige inte längre sämst i Norden – men ändå rätt klent
Sverige har klättrat i den globala rankningen över världens pensionssystem. Men trots ett förbättrat betyg står landet fortfarande utanför prispallen. “I inga andra jämförbara länder har pensionerna fallit på samma sätt som i Sverige”, konstaterar pensionsexperten.? Nu har Mercer återigen släppt sin rapport Global Pension Index. Liksom tidigare år hamnar bland annat Indien, Argentina, Filippinerna …