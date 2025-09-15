Järnvägen i Sverige är hårt kritiserad. Nu larmar Hitachi i Ludvika. Fabriken ska fördubbla kapaciteten, men järnvägen klarar inte trafiken.
Järnvägen: I fatt med underhållet om 350 år
Mest läst i kategorin
Efter 10 år – svenska gallerian som blivit en internationell succé
Second hand-gallerian i Eskilstuna har fyllt tio år. En del butiker har kämpat, men helheten lockar allt fler besökare, även internationellt. Ett köpcentrum byggt helt på återbruk väckte stor uppmärksamhet redan vid starten. Tio år senare pekas ReTuna i Eskilstuna ut som en internationell förebild, och visar att secondhand kan vara både lönsamt och attraktivt. …
Volvo och SAS drabbade av cyberangrepp
Personuppgifter till 1,5 miljoner svenskar har läckt genom ett cyberangrepp och lagts ut på Darknet. Även storbolag som Volvo och SAS tillhör de drabbade. I slutet av augusti utsattes systemleverantören Miljödata, som tillhandahåller HR-system till majoriteten av Sveriges kommuner, för en omfattande cyberattack. Den stulna informationen omfattade bland annat personnummer, adress, telefonnummer och anställnings-ID. Många …
Överraskningen: Nu är de störst i Sverige
Sveriges största köpcentrum ligger inte i Stockholm. Det ligger inte ens i Göteborg. Störst i storstäderna är nu en helt annan aktör. Femma i fjol men störst i storstäderna i år. Det handlar om köpcentrumet Emporia i Malmö som klättrar och når toppen. Nästan. Störst köpcentrum i Sverige är nämligen Nordby shoppingcentrum utanför Strömstad, dopad …
Nu kan Kajs Mello-bastu bli din
Minns du den bastu som följde med succén Kaj till Eurovision-finalen i Basel? Nu kan den bli din. Auktionen avslutas på onsdag. ”Yksi, kaksi, kolme, såld”. Eller kanske ”Bästa båoti för kropp och själv, fyra väggar i träpanel”. Så kanske det skulle låta om finsk-svenska trion Kaj själv annonserade ut bastun från Eurovision-finalen i Basel. …
Nu ska polackerna lära sig dricka svenskt kaffe
Starkt, svenskt och på export. Det handlar om Värmlands främsta exportprodukt, snart på väg till förväntansfulla polacker. ”Finns det svenskt kaffe på grisfesten” var undertiteln på första ”Sällskapsresan”, släppt av Lasse Åberg 1980. I dag, eller åtminstone snart, kan svaret bli ”Ja, i vart fall om grisfesten är i Polen”. Marknadsledande kafferosteriet Löfbergs i Karlstad …
Hitachi i Ludvika är inne på ett rejält framgångsspår, men har problem med hela andra spår, nämligen järnvägens.
Företaget planerar att fördubbla sin kapacitet när den nya transformatorfabriken står klar år 2027. Men järnvägstransporterna räcker inte till i framtiden, konstaterar företaget hos P4 Dalarna.
I dag går bara 1-2 tåg i veckan till hamnen i Norrköping och Hitachi behöver utökad kapacitet för att möta sina framtida behöv. Om det inte sker något på tågsidan riskerar Hitachi en flaskhals, varnar man.
Snart slutar tågen gå mellan Stockholm och Göteborg. Dagens PS
Kritik redan då
Det är bara det senaste i en evig kritikstorm mot den svenska järnvägen. Redan 2011 framförde Ulf Adelsohn, då ordförande för SJ, i företagets egen tidning Kupé kritiken;
”År 2000 kom den stora bolagiseringen. SJ klövs då i sina beståndsdelar, godstrafiken övertogs av Green Cargo, stationer och parkering mm fördes till Jernhusen, som också fick största delen av SJ:s kapital; all mark och fastigheter. Jernhusens fastighetsinnehav uppgår i dag netto till nära 6 miljarder. Om inte SJ delats upp hade dessa pengar kunnat användas till upprustning av järnvägsnätet. Det går inte nu. Verkstäderna fördes till EuroMaint och städningen till TraffiCare. Datafrågorna till Unigrid AB. Restaurangerna överläts till Compass Group Ltd, ett brittiskt börsnoterat bolag.”
Senaste nytt
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Ligger 79 miljarder back
Adelsohn konstaterade utifrån detta av Sverige redan då hade det sämst underhållna järnvägsnätet av jämförbara länder.
DN kunde förra året, 2024, konstatera att trots att resandet fördubblats på 30 år har inte spåren byggts ut.
Däremot har punktligheten sjunkit som en sten, underhållsskulden skenat under två decennier för att nu vara uppe i 79 miljarder kronor.
Mer elände? Här kommer det; med nuvarande metoder kommer det att ta 350 år att byta ut alla uttjänta ledningar och stolpar i svensk järnväg.
”Ingen kan vara nöjd”
Hos DN får nu den nuvarande upplagan av politiskt ansvar, Andreas Carlsson som är infrastrukturminister, svara.
”Ingen kan vara nöjd med läget i dag. Jag är inte nöjd”, säger Carlsson.
”Man måste förstå att tågproblemen är en konsekvens av decennier av bristande underhåll. Det måste börja fungera bättre redan i år.”
Enligt Andreas Carlsson blir det dock bättre redan nu.
”Vi har 1 700 underhållsprojekt på plats i år, det är all time high. Vi styr också om mot mer förebyggande underhåll”, säger Carlsson hos DN.
Förstår frustrationen
Att folk är uppretade säger han sig förstå.
”Jag har full förståelse för att det finns stor frustration och jag delar den frustrationen. Vi måste vända trenden”, hävdar ministern.
Vem som har huvudansvaret för svensk järnväg har Carlsson svårt att reda ut. Ansvaret ligger på ”flera olika aktörer” och det är viktigt att ”alla tar sin del av det ansvaret”, säger Carlsson.
”Var och en i tåg-Sverige måste ta ansvar för sin del av kakan”.
Vem ska köra pendeltåg i Stockholm? SJ drar sig ur. Dagens PS
Malmbanan rustas för krig: “Militär infrastruktur”. Realtid
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
Bakslag: Nu är det svårare att sälja hus i Sverige
Den svenska bostadsmarknaden tappade fart i augusti. Enligt SBAB och Boolis månatliga rapport Bomarknadstempen blev det svårare att sälja hus, vilket drog ner temperaturen på marknaden. Bostadsmarknaden präglas av oro. Osäkerheten har bitit sig fast hos svenskarna medan ett skakigt världsläge med krig och handelspolitisk turbulens har lagt en våt filt över hushållens flyttplaner.? Nu …
Sveriges hemligaste miljardbolag: Vi har fått prata med en direktör...
Spotify och Klarna må vara svenska enhörningar och miljardbolag. Men de är småpotatis jämfört med EF Education First – ett globalt imperium som varje år skickar över en miljon människor ut i världen för att lära sig språk, upptäcka kulturer och få nya vänner. Ett företag som har fler anställda än hela Uppsala kommun, men …
Järnvägen: I fatt med underhållet om 350 år
Järnvägen i Sverige är hårt kritiserad. Nu larmar Hitachi i Ludvika. Fabriken ska fördubbla kapaciteten, men järnvägen klarar inte trafiken. Hitachi i Ludvika är inne på ett rejält framgångsspår, men har problem med hela andra spår, nämligen järnvägens. Företaget planerar att fördubbla sin kapacitet när den nya transformatorfabriken står klar år 2027. Men järnvägstransporterna räcker …
Sverige tar förstaplatsen: ”Rika blir ännu rikare”
Nu får svensk politik de senaste decennierna kvitto på att den lyckats. Här är statistiken som visar att Sverige är etta i Europa. Rika blir ännu rikare. Det handlar om förmögenhetsskillnader i Europa och vilka länder som har den mest orättvisa fördelningen, med ett annat uttryck vilka länder som har de största klasskillnaderna. Som en …
Nato på plats vid ryskt fartyg i Öresund
Ryska fartyg i nordiska vatten har flera gånger väckt rubriker. Nu hamnade ett fiskefartyg i fokus efter ett uppmärksammat stopp i Öresund. Ett ryskt fiskefartyg fick maskinproblem och drev in på danskt vatten under helgen. Händelsen fick både kustbevakning, hemvärn och ett Natofartyg att rycka ut. Missa inte: Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: "Avkylning". …