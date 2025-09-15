Dagens PS
Järnvägen: I fatt med underhållet om 350 år

Järnvägen i fatt med underhållet om 350 år
Resandet med järnväg har fördubblats på 30 år i Sverige men varken underhåll, trafiktäthet eller utbyggnad har hängt med i utvecklingen, menar kritikerna. (Foto: Adam Ihse/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 15 sep. 2025Publicerad: 15 sep. 2025

Järnvägen i Sverige är hårt kritiserad. Nu larmar Hitachi i Ludvika. Fabriken ska fördubbla kapaciteten, men järnvägen klarar inte trafiken.

Hitachi i Ludvika är inne på ett rejält framgångsspår, men har problem med hela andra spår, nämligen järnvägens.

Företaget planerar att fördubbla sin kapacitet när den nya transformatorfabriken står klar år 2027. Men järnvägstransporterna räcker inte till i framtiden, konstaterar företaget hos P4 Dalarna.

I dag går bara 1-2 tåg i veckan till hamnen i Norrköping och Hitachi behöver utökad kapacitet för att möta sina framtida behöv. Om det inte sker något på tågsidan riskerar Hitachi en flaskhals, varnar man.

Snart slutar tågen gå mellan Stockholm och Göteborg. Dagens PS

Kritik redan då

Det är bara det senaste i en evig kritikstorm mot den svenska järnvägen. Redan 2011 framförde Ulf Adelsohn, då ordförande för SJ, i företagets egen tidning Kupé kritiken;

”År 2000 kom den stora bolagiseringen. SJ klövs då i sina beståndsdelar, godstrafiken övertogs av Green Cargo, stationer och parkering mm fördes till Jernhusen, som också fick största delen av SJ:s kapital; all mark och fastigheter. Jernhusens fastighetsinnehav uppgår i dag netto till nära 6 miljarder. Om inte SJ delats upp hade dessa pengar kunnat användas till upprustning av järnvägsnätet. Det går inte nu. Verkstäderna fördes till EuroMaint och städningen till TraffiCare. Datafrågorna till Unigrid AB. Restaurangerna överläts till Compass Group Ltd, ett brittiskt börsnoterat bolag.”

Sovvagn, men kritikerna tycker att det är dags att vakna. Underhållsskulden för järnvägen ökar och ingen utbyggnad sker trots enighet om järnvägens fördelar. (Foto: Christine Olsson/TT)
Ligger 79 miljarder back

Adelsohn konstaterade utifrån detta av Sverige redan då hade det sämst underhållna järnvägsnätet av jämförbara länder.

DN kunde förra året, 2024, konstatera att trots att resandet fördubblats på 30 år har inte spåren byggts ut.

Däremot har punktligheten sjunkit som en sten, underhållsskulden skenat under två decennier för att nu vara uppe i 79 miljarder kronor.

Mer elände? Här kommer det; med nuvarande metoder kommer det att ta 350 år att byta ut alla uttjänta ledningar och stolpar i svensk järnväg.

”Ingen kan vara nöjd”

Hos DN får nu den nuvarande upplagan av politiskt ansvar, Andreas Carlsson som är infrastrukturminister, svara.

”Ingen kan vara nöjd med läget i dag. Jag är inte nöjd”, säger Carlsson.

”Man måste förstå att tågproblemen är en konsekvens av decennier av bristande underhåll. Det måste börja fungera bättre redan i år.”

Enligt Andreas Carlsson blir det dock bättre redan nu.

”Vi har 1 700 underhållsprojekt på plats i år, det är all time high. Vi styr också om mot mer förebyggande underhåll”, säger Carlsson hos DN.

Förstår frustrationen

Att folk är uppretade säger han sig förstå.

”Jag har full förståelse för att det finns stor frustration och jag delar den frustrationen. Vi måste vända trenden”, hävdar ministern.

Vem som har huvudansvaret för svensk järnväg har Carlsson svårt att reda ut. Ansvaret ligger på ”flera olika aktörer” och det är viktigt att ”alla tar sin del av det ansvaret”, säger Carlsson.

”Var och en i tåg-Sverige måste ta ansvar för sin del av kakan”.

