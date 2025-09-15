Järnvägen: I fatt med underhållet om 350 år

Hitachi i Ludvika är inne på ett rejält framgångsspår, men har problem med hela andra spår, nämligen järnvägens.

Företaget planerar att fördubbla sin kapacitet när den nya transformatorfabriken står klar år 2027. Men järnvägstransporterna räcker inte till i framtiden, konstaterar företaget hos P4 Dalarna.

I dag går bara 1-2 tåg i veckan till hamnen i Norrköping och Hitachi behöver utökad kapacitet för att möta sina framtida behöv. Om det inte sker något på tågsidan riskerar Hitachi en flaskhals, varnar man.

Kritik redan då

Det är bara det senaste i en evig kritikstorm mot den svenska järnvägen. Redan 2011 framförde Ulf Adelsohn, då ordförande för SJ, i företagets egen tidning Kupé kritiken;

”År 2000 kom den stora bolagiseringen. SJ klövs då i sina beståndsdelar, godstrafiken övertogs av Green Cargo, stationer och parkering mm fördes till Jernhusen, som också fick största delen av SJ:s kapital; all mark och fastigheter. Jernhusens fastighetsinnehav uppgår i dag netto till nära 6 miljarder. Om inte SJ delats upp hade dessa pengar kunnat användas till upprustning av järnvägsnätet. Det går inte nu. Verkstäderna fördes till EuroMaint och städningen till TraffiCare. Datafrågorna till Unigrid AB. Restaurangerna överläts till Compass Group Ltd, ett brittiskt börsnoterat bolag.”