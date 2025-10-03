Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Putin hånar Sverige och Finland: ”Löjligt”

Putin
Putin schavotterar över Finland, Sverige och Karl XII. (Foto: Alexander Kazakov/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Den ryske presidenten Vladimir Putin anser att Sveriges och Finlands medlemskap i Nato är ”löjligt”, och han passar även på att smäda Sverige och dåvarande Kung Karl XII för det pinsamma nederlaget vid Poltava.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Oscar Sjöstedt gästar studion
Spela klippet
PS Studio

Därför vill Sverigedemokraterna radera elskatten

02 okt. 2025

”Sverige leddes av en mycket besvärlig man, Karl XII, som det är oklart vem som dödade. Vissa tror att han dödades av sitt eget folk eftersom de var trötta på hans ändlösa fälttåg och hans försök att dra in Turkiet i ännu ett krig mot Ryssland”, sade Putin i samband med ett diskussionsforum i Ryssland på torsdagen, berättar Reuters, uppger Expressen.

Sveriges stormaktplaner dog med Karl XII

ANNONS

Vid slaget i Poltava 28 juni 1709 fick Ryssland, enligt Putin, allt man ville ha av Sverige.

För Sverige blev det början på fallet som stormakt, samtidigt som Ryssland ökade sin makt.

Kung Karl XII blev nio år senare skjuten i huvudet under belägringen av fästningen Fredriksten i Norge. Han fick ett skott i huvudet, det var den 30 november 1718, och Putin konstaterar att vissa ”tror att han dödades av sitt eget folk eftersom de var trötta på hans ändlösa fälttåg och hans försök att dra in Turkiet i ännu ett krig mot Ryssland”.

Putin sågar Sverige och Finland i Nato

Att Karl XII skulle ha skjutits ihjäl av sina egna tillbakavisades i en rapport för tre år sedan från Uleåborgs universitet i Finland. Det var en kula från fienden som dödade kungen, är slutsatsen i rapporten, uppger finska Yle.

Putin dryftade också det svenska och finska medlemskapen i försvarsalliansen Nato.

Detta betecknade han som ”löjligt” och slog fast att Finland och Sverige därmed ”förlorade fördelarna med neutral status”.

ANNONS

Läs även: “Krigspresidenten” Putin ska vinna över Nato DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FinlandKrigNatoRysslandStormakterSverigeVladimir Putin
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS