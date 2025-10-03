Den ryske presidenten Vladimir Putin anser att Sveriges och Finlands medlemskap i Nato är ”löjligt”, och han passar även på att smäda Sverige och dåvarande Kung Karl XII för det pinsamma nederlaget vid Poltava.
Putin hånar Sverige och Finland: ”Löjligt”
”Sverige leddes av en mycket besvärlig man, Karl XII, som det är oklart vem som dödade. Vissa tror att han dödades av sitt eget folk eftersom de var trötta på hans ändlösa fälttåg och hans försök att dra in Turkiet i ännu ett krig mot Ryssland”, sade Putin i samband med ett diskussionsforum i Ryssland på torsdagen, berättar Reuters, uppger Expressen.
Sveriges stormaktplaner dog med Karl XII
Vid slaget i Poltava 28 juni 1709 fick Ryssland, enligt Putin, allt man ville ha av Sverige.
För Sverige blev det början på fallet som stormakt, samtidigt som Ryssland ökade sin makt.
Kung Karl XII blev nio år senare skjuten i huvudet under belägringen av fästningen Fredriksten i Norge. Han fick ett skott i huvudet, det var den 30 november 1718, och Putin konstaterar att vissa ”tror att han dödades av sitt eget folk eftersom de var trötta på hans ändlösa fälttåg och hans försök att dra in Turkiet i ännu ett krig mot Ryssland”.
Putin sågar Sverige och Finland i Nato
Att Karl XII skulle ha skjutits ihjäl av sina egna tillbakavisades i en rapport för tre år sedan från Uleåborgs universitet i Finland. Det var en kula från fienden som dödade kungen, är slutsatsen i rapporten, uppger finska Yle.
Putin dryftade också det svenska och finska medlemskapen i försvarsalliansen Nato.
Detta betecknade han som ”löjligt” och slog fast att Finland och Sverige därmed ”förlorade fördelarna med neutral status”.
Läs även: “Krigspresidenten” Putin ska vinna över Nato DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
