Positiv comeback: Utrotningarna bland djur och växter minskar

Nya förhållanden

Anledningen är att förhållandena har förändrats nu jämfört med då.

Det råder helt andra förutsättningar för många arter jämfört med tidigare och man kan därför inte jämföra jorden hur den såg ut för 100 eller 200 år sedan med hur den ser ut idag, berättar Euronews.

Grunden till den nya forskingen kommer genom uppgifter kring utrotandet av 912 arter över de senaste 500 åren.

Många valarter är på väg tillbaka, som knölvalen på bilden, sedan den utbredda jakten förbjöds. (Foto: TT)

Vad som tidigare var hot mot djur-och växter är inte längre det, och tvärtom, menar forskarna.

“Vi upptäckte att orsakerna till de tidigare utrotningarna skilde sig mycket från de hot som arter står inför för närvarande”, säger en av forskarna John Wiens.

Kan inte använda samma modeller

Nya hot har givetvis dykt upp längs vägen, som ett allt mer föränderligt klimat, men det går alltså inte att bara anamma samma modeller över olika epoker.

“Det är problematiskt att extrapolera dessa tidigare utrotningsmönster till framtiden, eftersom drivkrafterna förändras snabbt, särskilt när det gäller förlust av livsmiljöer och klimatförändringar”, klargör John Wiens.

Många arter har gjort starka comebacks de senaste åren med en hel del mänsklig hjälp, som den gröna havssköldpaddan, som inte längre anses hotad över stora delar av sitt utbredningsområde.

Naturvård fungerar – utrotningarna minskar

Genom att arbeta aktivt med olika arter och undanröja hinder, som i sköldpaddornas fall innebär fiskenät och insamling av ägg, visar det sig att naturvård verkligen fungerar.

Nu har den gröna havssköldpaddan ökat med runt 28 procent sedan 1970-talet som ett resultat.

Se från nutida perspektiv

Den nya forskningen visar att det fortfarande finns hot med den naturliga världen men hoten måste ses ur ett nutida perspektiv.

Klimatförändringarna är ett hot mot vissa arter, men de kan inte ses som ett framtida hot eftersom ingen vet vad som händer i framtiden.

“Det betyder att tidigare utrotningar inte återspeglar nuvarande och framtida hot”, avslutar John Wiens.

