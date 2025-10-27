Ny forskning visar att det går relativt bra för många djur och växter där utrotningarna faktiskt minskar i antal. Detta trots tidigare uppgifter om att jorden upplever en ny “massutrotning”.
Positiv comeback: Utrotningarna bland djur och växter minskar
Visst, vissa arter har svårt att hinna anpassa sig när klimatet värms upp alltför fort och deras miljöer som isar försvinner, vilket därmed gör att exempelvis vissa sälarter minskar i antal.
Andra arter får problem när människan omvandlar landskapen till bland annat monokulturer som jordbruksmark och plantager.
Positiv comeback i djurvärlden
I det stora hela ser det dock positivt ut enligt ny forskning vid University of Arizona.
Där står det klart att utrotningen av växter, leddjur och landryggradsdjur nådde sin topp för runt 100 år sedan och har sedan dess minskat.
Forskare pekar på att tidigare uppgifter om att jorden står inför en ny kris för djur- och växtarter, en ny “massutrotning”, handlar om att använda samma modeller nuförtiden som för flera hundra år sedan, och det fungerar inte i praktiken.
Nya förhållanden
Anledningen är att förhållandena har förändrats nu jämfört med då.
Det råder helt andra förutsättningar för många arter jämfört med tidigare och man kan därför inte jämföra jorden hur den såg ut för 100 eller 200 år sedan med hur den ser ut idag, berättar Euronews.
Grunden till den nya forskingen kommer genom uppgifter kring utrotandet av 912 arter över de senaste 500 åren.
Vad som tidigare var hot mot djur-och växter är inte längre det, och tvärtom, menar forskarna.
“Vi upptäckte att orsakerna till de tidigare utrotningarna skilde sig mycket från de hot som arter står inför för närvarande”, säger en av forskarna John Wiens.
Kan inte använda samma modeller
Nya hot har givetvis dykt upp längs vägen, som ett allt mer föränderligt klimat, men det går alltså inte att bara anamma samma modeller över olika epoker.
“Det är problematiskt att extrapolera dessa tidigare utrotningsmönster till framtiden, eftersom drivkrafterna förändras snabbt, särskilt när det gäller förlust av livsmiljöer och klimatförändringar”, klargör John Wiens.
Många arter har gjort starka comebacks de senaste åren med en hel del mänsklig hjälp, som den gröna havssköldpaddan, som inte längre anses hotad över stora delar av sitt utbredningsområde.
Naturvård fungerar – utrotningarna minskar
Genom att arbeta aktivt med olika arter och undanröja hinder, som i sköldpaddornas fall innebär fiskenät och insamling av ägg, visar det sig att naturvård verkligen fungerar.
Nu har den gröna havssköldpaddan ökat med runt 28 procent sedan 1970-talet som ett resultat.
Se från nutida perspektiv
Den nya forskningen visar att det fortfarande finns hot med den naturliga världen men hoten måste ses ur ett nutida perspektiv.
Klimatförändringarna är ett hot mot vissa arter, men de kan inte ses som ett framtida hot eftersom ingen vet vad som händer i framtiden.
“Det betyder att tidigare utrotningar inte återspeglar nuvarande och framtida hot”, avslutar John Wiens.
