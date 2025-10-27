Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Positiv comeback: Utrotningarna bland djur och växter minskar

Grön havssköldpadda har gjort en stark comeback och följer trenden av att utrotningarna minskar.
Grön havssköldpadda har gjort en stark comeback och följer trenden av att utrotningarna minskar. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 27 okt. 2025Publicerad: 27 okt. 2025

Ny forskning visar att det går relativt bra för många djur och växter där utrotningarna faktiskt minskar i antal. Detta trots tidigare uppgifter om att jorden upplever en ny “massutrotning”.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Visst, vissa arter har svårt att hinna anpassa sig när klimatet värms upp alltför fort och deras miljöer som isar försvinner, vilket därmed gör att exempelvis vissa sälarter minskar i antal.

Andra arter får problem när människan omvandlar landskapen till bland annat monokulturer som jordbruksmark och plantager.

Positiv comeback i djurvärlden

I det stora hela ser det dock positivt ut enligt ny forskning vid University of Arizona.

Där står det klart att utrotningen av växter, leddjur och landryggradsdjur nådde sin topp för runt 100 år sedan och har sedan dess minskat.

Forskare pekar på att tidigare uppgifter om att jorden står inför en ny kris för djur- och växtarter, en ny “massutrotning”, handlar om att använda samma modeller nuförtiden som för flera hundra år sedan, och det fungerar inte i praktiken.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

04 okt. 2025

Nya förhållanden

Anledningen är att förhållandena har förändrats nu jämfört med då.

Det råder helt andra förutsättningar för många arter jämfört med tidigare och man kan därför inte jämföra jorden hur den såg ut för 100 eller 200 år sedan med hur den ser ut idag, berättar Euronews.

ANNONS

Grunden till den nya forskingen kommer genom uppgifter kring utrotandet av 912 arter över de senaste 500 åren.

Många valarter är på väg tillbaka, som knölvalen på bilden, sedan den utbredda jakten förbjöds.
Många valarter är på väg tillbaka, som knölvalen på bilden, sedan den utbredda jakten förbjöds. (Foto: TT)

Vad som tidigare var hot mot djur-och växter är inte längre det, och tvärtom, menar forskarna.

“Vi upptäckte att orsakerna till de tidigare utrotningarna skilde sig mycket från de hot som arter står inför för närvarande”, säger en av forskarna John Wiens.

Kan inte använda samma modeller

Nya hot har givetvis dykt upp längs vägen, som ett allt mer föränderligt klimat, men det går alltså inte att bara anamma samma modeller över olika epoker.

“Det är problematiskt att extrapolera dessa tidigare utrotningsmönster till framtiden, eftersom drivkrafterna förändras snabbt, särskilt när det gäller förlust av livsmiljöer och klimatförändringar”, klargör John Wiens.

Många arter har gjort starka comebacks de senaste åren med en hel del mänsklig hjälp, som den gröna havssköldpaddan, som inte längre anses hotad över stora delar av sitt utbredningsområde.

Naturvård fungerar – utrotningarna minskar

ANNONS

Genom att arbeta aktivt med olika arter och undanröja hinder, som i sköldpaddornas fall innebär fiskenät och insamling av ägg, visar det sig att naturvård verkligen fungerar.

Nu har den gröna havssköldpaddan ökat med runt 28 procent sedan 1970-talet som ett resultat.

Se från nutida perspektiv

Den nya forskningen visar att det fortfarande finns hot med den naturliga världen men hoten måste ses ur ett nutida perspektiv.

Klimatförändringarna är ett hot mot vissa arter, men de kan inte ses som ett framtida hot eftersom ingen vet vad som händer i framtiden.

“Det betyder att tidigare utrotningar inte återspeglar nuvarande och framtida hot”, avslutar John Wiens.

Läs även:

Djuren fuskar – vilka arter är egentligen smartast? Dagens PS

Varmare klimat – nervgift i fisk och skaldjur. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ComebackdjurForskareJordenKlimatKlimatförändringarNatur
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS