Dagens PS
Dagensps.se
Life Science

Djuren fuskar – vilka arter är egentligen smartast?

Schimpanser anses som bekant väldigt intelligenta, och nu ska forskare se över hur smarta de egentligen är.
Schimpanser anses som bekant väldigt intelligenta, och nu ska forskare se över hur smarta de egentligen är.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Eftersom djuren ofta fuskar är det svårt att veta vilka arter som egentligen är smartast. Nu tänker dock intelligensforskare ta reda på hur smarta olika djurarter är genom att använda det periodiska systemet.

Delfiner, kråkor, bläckfiskar.

Eller givetvis människoapor som schimpanser.

De har alla en sak gemensamt – de anses vara intelligenta.

Vilka djurarter är smartare än andra och vad är egentligen intelligens?

Djurarter fuskar – vilka är smartast?

Inga lätta frågor eftersom forskare hittills tittat på olika arters beteende för att räkna ut deras intelligens men det går ibland att fuska sig till resultat har det visat sig, med exempelvis rhesusmakaker som gör spegeltest.

Spela klippet
Forskare vill använda periodiska systemet

Nu ska forskare därför testa ett nytt sätt att mäta djurarters intelligens – genom att använda det periodiska systemet, berättar Illustrerad Vetenskap.

Forskningsgruppen går under namnet Diverse Intelligences och leds av Andrew Barron på Macquarie University i australiensiska Sydney.

Forskaren uppger att olika arters specifika intelligenta egenskaper är knutna till deras livsmiljö och sätt att leva och intelligensen kan ordnas på samma systematiska vis som grundämnena i det periodiska systemet.

Bläckfiskar räknas ofta bland de smartaste djurarterna.
Bläckfiskar räknas ofta bland de smartaste djurarterna.

Liknande kemiska tabell

Hans team ska nu bygga upp en liknande tabell som redan finns genom kemins periodiska system.

Genom evolutionen utvecklas djurarters hjärnor där deras intelligenta beteenden blir allt mer avancerade.

Så nu ska forskarteamet sätta upp ett system som kombinerar hjärnans uppbyggnad med ett intelligent beteende, ungefär på samma sätt som det periodiska systemet ordnar grundämnena efter deras elektriska och kemiska egenskaper.

Människor delas upp i tre komponenter

Inom djurvärlden återstår alltså mycket forskning på området men när det gäller hur smarta människor egentligen är brukar forskare gå efter tre olika komponenter: kristalliserad och flytande intelligens samt arbetsminne.

När vi blir äldre, fram till runt 60-årsåldern, drar vi nytta av den kristalliserade intelligensen genom kunskaper och erfarenheter som vi har samlat på oss genom åren.

När du tänker fritt, gärna utanför boxen, och hittar logiska lösningar använder du din flytande intelligens. Kreativitet är något du kan träna upp genom livet.

Öva upp minnet

Genom arbetsminnet kan du lätt minnas nummer och siffror och kan genom arbetsminnet utnyttja både den kristalliserade och den flytande intelligensen bättre.

Minnesträning kan öva upp arbetsminnet och därmed göra dig generellt smartare.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

