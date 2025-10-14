Djuren fuskar – vilka arter är egentligen smartast?

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Forskare vill använda periodiska systemet

Nu ska forskare därför testa ett nytt sätt att mäta djurarters intelligens – genom att använda det periodiska systemet, berättar Illustrerad Vetenskap.

Forskningsgruppen går under namnet Diverse Intelligences och leds av Andrew Barron på Macquarie University i australiensiska Sydney.

ANNONS

Forskaren uppger att olika arters specifika intelligenta egenskaper är knutna till deras livsmiljö och sätt att leva och intelligensen kan ordnas på samma systematiska vis som grundämnena i det periodiska systemet.

Bläckfiskar räknas ofta bland de smartaste djurarterna. (Foto: TT)

Liknande kemiska tabell

Hans team ska nu bygga upp en liknande tabell som redan finns genom kemins periodiska system.

Genom evolutionen utvecklas djurarters hjärnor där deras intelligenta beteenden blir allt mer avancerade.

Så nu ska forskarteamet sätta upp ett system som kombinerar hjärnans uppbyggnad med ett intelligent beteende, ungefär på samma sätt som det periodiska systemet ordnar grundämnena efter deras elektriska och kemiska egenskaper.

Människor delas upp i tre komponenter

Inom djurvärlden återstår alltså mycket forskning på området men när det gäller hur smarta människor egentligen är brukar forskare gå efter tre olika komponenter: kristalliserad och flytande intelligens samt arbetsminne.

När vi blir äldre, fram till runt 60-årsåldern, drar vi nytta av den kristalliserade intelligensen genom kunskaper och erfarenheter som vi har samlat på oss genom åren.

ANNONS

När du tänker fritt, gärna utanför boxen, och hittar logiska lösningar använder du din flytande intelligens. Kreativitet är något du kan träna upp genom livet.

Öva upp minnet

Genom arbetsminnet kan du lätt minnas nummer och siffror och kan genom arbetsminnet utnyttja både den kristalliserade och den flytande intelligensen bättre.

Minnesträning kan öva upp arbetsminnet och därmed göra dig generellt smartare.

Läs även:

Smart på riktigt? Så vet du. Dagens PS

Smarta människor nobbar mobilen. Dagens PS