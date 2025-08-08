Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Politisk kris när japanerna blir färre

Politisk kris i Japan när befolkningen minskar
Krisen tilltar i Japan när en yrkesverksam, allt mindre del av befolkningen ska försörja de 30 procent av japanerna som nu är över 65 år. (Foto: Kiichiro Sato/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Japans befolkning minskar allt snabbare. Fler äldre och allt färre barn som föds har skapat en befolkningskris med politiska konsekvenser.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Japans befolkning är inte äldst i världen. Det är Monacos. Men Japan har världens näst äldsta befolkning, enligt Världsbanken, och nu minskar den med rekordstora siffror.

Färsk myndighetsstatistik för 2024 visar att antalet japaner minskat med drygt 900 000 under året till nu totalt 120,65 miljoner.

Det här är den kraftigaste nedgången sedan man började föra statistik på 1960-talet och Japan slåss intensivt med få födslar, en åldrande befolkning och ett samhällssystem som knakar i fogarna av kombinationen, skriver Yle.

Japan tappar folk i rekordfart – nu ökar trycket på invandring. Dagens PS

Tre av tio är äldre än 65 år

Andelen äldre, människor över 65 år, utgör cirka 30 procent av befolkningen, människor i normalt arbetsför ålder, 15-64 år, utgör 60 procent.

Dessutom föddes drygt 40 000 färre barn i Japan under 2024 än året innan.

Om man vill jämföra med Sverige är andelen svenskar över 65 år 20,8 procent medan andelen 15-64 år är 61 procent, enligt SCB.

En åldrande befolkning och färre aktiva som ska försörja den, ökar trycket på Japans äldreomsorg och vård.

ANNONS

Det leder även till att landsbygden utarmas, när allt fler unga flytta till städer och storstäder i jakt på jobb och byarna dör ut.

USA och Japan i “historisk” deal – börsen upp. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

”Ett tyst nödläge”

Japans premiärminister Shigeru Ishiba kallar situationen ”ett tyst nödläge” och har lovat olika stödprogram för familjer, som gratis dagis och flexiblare arbetsscheman.

Medan antalet japaner minskar för 16:e året i rad, ökar den relativa andelen utlänningar i Japan, även om den i början av 2025 endast utgjorde 3 procent av befolkningen.

Att utlänningarna ändå är fler har, tillsammans med en ekonomi i problem och ett spänt världsläge, fått den traditionella japanska politiska strukturen att börja spricka.

Japans premiärminister Shigeru Ishiba talar om befolkningsutvecklingen som ”ett tyst nödläge” och trängs samtidigt från högerextremt håll. (Foto: Keisuke Hosojima/AP-TT)

Extremhögern plockar poäng

Extremhögern i form av partiet Sanseito, propagerar mot vaccin och är emot globaliseringen. Dessutom förnekar man vissa av Japans krigsbrott under andra världskriget och har därmed totalt likheter med högerkrafter i exempelvis USA och Tyskland.

ANNONS

Partiet, som uppstod under pandemiåren, har även varit emot ”globala eliter” och ”radikal” jämställdhetspolitik och, naturligtvis, invandring.

Partiet med mantrat ”Japanerna först”, även det enligt visst föredöme, fick 14 mandat i parlamentsvalet förra månaden.

Invandrarfientliga Sanseito menar att icke-japaner som bor i landet ”stjäl” japaners jobb och möjligheter.

Dessutom har man plockat politiska poäng på kritik mot turister som på senare tid upplevts som problem i Japan.

Nu satsar alla på kärnkraft – även Japan. Dagens PS

Private equity exploderar i Japan: “Högst avkastning”. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
befolkningHögerextremInvandringJapanVaccin
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS