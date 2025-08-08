Japans befolkning minskar allt snabbare. Fler äldre och allt färre barn som föds har skapat en befolkningskris med politiska konsekvenser.
Politisk kris när japanerna blir färre
Japans befolkning är inte äldst i världen. Det är Monacos. Men Japan har världens näst äldsta befolkning, enligt Världsbanken, och nu minskar den med rekordstora siffror.
Färsk myndighetsstatistik för 2024 visar att antalet japaner minskat med drygt 900 000 under året till nu totalt 120,65 miljoner.
Det här är den kraftigaste nedgången sedan man började föra statistik på 1960-talet och Japan slåss intensivt med få födslar, en åldrande befolkning och ett samhällssystem som knakar i fogarna av kombinationen, skriver Yle.
Japan tappar folk i rekordfart – nu ökar trycket på invandring. Dagens PS
Tre av tio är äldre än 65 år
Andelen äldre, människor över 65 år, utgör cirka 30 procent av befolkningen, människor i normalt arbetsför ålder, 15-64 år, utgör 60 procent.
Dessutom föddes drygt 40 000 färre barn i Japan under 2024 än året innan.
Om man vill jämföra med Sverige är andelen svenskar över 65 år 20,8 procent medan andelen 15-64 år är 61 procent, enligt SCB.
En åldrande befolkning och färre aktiva som ska försörja den, ökar trycket på Japans äldreomsorg och vård.
Det leder även till att landsbygden utarmas, när allt fler unga flytta till städer och storstäder i jakt på jobb och byarna dör ut.
”Ett tyst nödläge”
Japans premiärminister Shigeru Ishiba kallar situationen ”ett tyst nödläge” och har lovat olika stödprogram för familjer, som gratis dagis och flexiblare arbetsscheman.
Medan antalet japaner minskar för 16:e året i rad, ökar den relativa andelen utlänningar i Japan, även om den i början av 2025 endast utgjorde 3 procent av befolkningen.
Att utlänningarna ändå är fler har, tillsammans med en ekonomi i problem och ett spänt världsläge, fått den traditionella japanska politiska strukturen att börja spricka.
Extremhögern plockar poäng
Extremhögern i form av partiet Sanseito, propagerar mot vaccin och är emot globaliseringen. Dessutom förnekar man vissa av Japans krigsbrott under andra världskriget och har därmed totalt likheter med högerkrafter i exempelvis USA och Tyskland.
Partiet, som uppstod under pandemiåren, har även varit emot ”globala eliter” och ”radikal” jämställdhetspolitik och, naturligtvis, invandring.
Partiet med mantrat ”Japanerna först”, även det enligt visst föredöme, fick 14 mandat i parlamentsvalet förra månaden.
Invandrarfientliga Sanseito menar att icke-japaner som bor i landet ”stjäl” japaners jobb och möjligheter.
Dessutom har man plockat politiska poäng på kritik mot turister som på senare tid upplevts som problem i Japan.
