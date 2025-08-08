Politisk kris när japanerna blir färre

Japans befolkning är inte äldst i världen. Det är Monacos. Men Japan har världens näst äldsta befolkning, enligt Världsbanken, och nu minskar den med rekordstora siffror.

Färsk myndighetsstatistik för 2024 visar att antalet japaner minskat med drygt 900 000 under året till nu totalt 120,65 miljoner.

Det här är den kraftigaste nedgången sedan man började föra statistik på 1960-talet och Japan slåss intensivt med få födslar, en åldrande befolkning och ett samhällssystem som knakar i fogarna av kombinationen, skriver Yle.

Tre av tio är äldre än 65 år

Andelen äldre, människor över 65 år, utgör cirka 30 procent av befolkningen, människor i normalt arbetsför ålder, 15-64 år, utgör 60 procent.

Dessutom föddes drygt 40 000 färre barn i Japan under 2024 än året innan.

Om man vill jämföra med Sverige är andelen svenskar över 65 år 20,8 procent medan andelen 15-64 år är 61 procent, enligt SCB.

En åldrande befolkning och färre aktiva som ska försörja den, ökar trycket på Japans äldreomsorg och vård.

Det leder även till att landsbygden utarmas, när allt fler unga flytta till städer och storstäder i jakt på jobb och byarna dör ut.

