Biden varnade för oligarkin – nu sitter alla vid Trumps bord

Demokratin vågade stå upp

Jämförelsen med förra sekelskiftets rövarbaroner är ingen retorisk överdrift. Rockefellers förmögenhet motsvarade 2,3 procent av USA:s BNP 1913.

Musk är enligt Forbes värd 908,5 miljarder dollar, vilket motsvarar 2,8 procent av dagens amerikanska BNP, och som jag skrev i juni är hans förmögenhet större än hela Sveriges BNP.

Skillnaden ligger i vad som hände sedan, för då svarade demokratin. Oron för att den inte skulle överleva så koncentrerad rikedom drev fram den progressiva reformrörelsen, och under Theodore Roosevelt och Woodrow Wilson skärptes kartellagarna och nya tillsynsmyndigheter byggdes upp.

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Standard Oil, som Roosevelts regering stämde, delades upp 1911, och 1913 infördes den federala inkomstskatten. Rövarbaronerna köpte också politiker, men ingen av dem ifrågasatte demokratin, och när de nått toppen började de skänka bort sina förmögenheter.

Carnegie skrev 1889 att det är en skam att dö rik och bekostade 2 509 bibliotek. Dagens superrika bygger raketer och tävlar om rymden på skattebetalarnas pengar och frågan är vad de vill lämna efter sig åt mänskligheten.

Antikrist kan vara någon som Greta

Peter Thiel har slutat låtsas att han tror på demokratin. Medgrundaren av Palantir, som var en tidig investerare i Facebook och har varit mentor åt vicepresident JD Vance, skrev redan 2009 att han inte längre trodde att frihet och demokrati var förenliga.

Peter Thiel viftar med dollarsedlar när han föreläser om Antikrist. (Foto: Rebecca Blackwell/AP-TT)

I föreläsningarna om Antikrist, som han höll i San Francisco förra hösten och tog med sig till Rom i våras, beskrev han Antikrist som en särling som vill stoppa all vetenskap och sa att det kunde vara ”någon som Greta”, enligt läckta inspelningar som Fortune återger.

Att en av världens mäktigaste investerare pekar ut en svensk klimataktivist som tänkbar Antikrist vore komiskt om han inte hade vicepresidentens öra.

O’Mara beskriver i sin bok det absurda och menar att sådana idéer bara kan uppstå i salonger där man på allvar diskuterar om demokratin fungerar och om monarkin verkligen var så dålig.

”De här idéerna är inte nya. Det som har förändrats är att deras företrädare i dag säger dem högt”, sa hon. Hon varnade ändå för att avfärda dem, eftersom männen bakom dem har den makt de har.

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Europa utanför rummet

Den makten stannar inte i Washington. I september ansökte det amerikanska justitiedepartementet om att få gå in på Musks sida i EU-domstolen, där han vill ogiltigförklara de 120 miljoner euro i böter som EU-kommissionen gav X för brott mot den digitala tjänsteakten DSA.

”Vi kommer inte att tolerera att Europeiska kommissionen ägnar sig åt regleringsövergrepp”, sa biträdande justitieministern Brett Shumate i ett uttalande.

När den amerikanska staten försvarar en enskild miljardär mot europeisk lag är det techindustriella komplex som Biden varnade för inte längre en utopi – den är redan här.

Samma affärslogik, där lojalitet lönar sig, styr nu också frågan om Europas säkerhet. Enligt Wall Street Journal föreslog Vladimir Putin i ett telefonsamtal med Trump den 9 oktober att han, Trump och Xi Jinping ska mötas och göra upp om kriget i Ukraina, helst i samband med Apec-mötet i Shenzhen den 18 och 19 november.

Volodymyr Zelenskyj ingår inte i formatet, och ingen europeisk ledare heller. Vid samtalet kom de också överens om att Ryssland ska få sälja diesel på världsmarknaden, och i fredags undertecknade Trump en order som undantar Moskva från nya sanktioner.

Kremls talesperson Dmitrij Peskov säger att alla tre parter ser mötet som en hypotetisk möjlighet, medan en hög amerikansk tjänsteman uppger att Trump inte har sagt ja men kan vara mottaglig.

Zelenskyj sa i söndags till Bloomberg att ”steg har tagits för att övertala Ukraina att kapitulera”. Tre ledare som sätter makt och affärer före regler kan komma att avgöra utgången av ett krig i Europa, och därmed Europas säkerhetsordning, utan att en enda europé sitter vid bordet.

I O’Maras mörka scenario får miljardärerna allt de vill ha, och ingen kan längre kontrollera dem. I hennes ljusa scenario röstar väljarna för en kursändring, som de gjorde för hundra år sedan, och då byter techmiljardärerna sida igen av ren självbevarelsedrift.

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Prediktionsmarknaden Kalshi ger demokraterna 90 procents chans att vinna representanthuset och 63 procents chans att ta senaten.

Biden var för försiktig i sin varning, och om amerikanerna fortfarande kan stå upp mot oligarkin avgörs den 3 november, två veckor före Shenzhen, i ett val där Musk har lagt 158 miljoner dollar bara på senaten för att svaret ska bli nej.