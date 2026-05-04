Rösta i rullstol? Kvittningskaos ställer till i Sveriges riksdag

”Berövade mig min värdighet”

Men en liknande situation i Storbritanniens House of Commons 2018 visar varför någon slags system för giltig frånvaro är bra att ha.

Då vägrade det konservativa partiet att gå med på kvittning inför en viktig Brexit-omröstning. Effekten blev att parlamentsledamoten Naseem Shah, Labour, tvingades att ta taxi från sjukhuset där hon behandlades för svåra nervsmärtor för att lägga sin röst i pyjamas sittandes i rullstol.

”Jag var i pyjamas. Det kändes personligen väldigt ovärdigt och väldigt invasivt. Det var pinsamt. Genom att tvinga mig att gå och rösta på det sättet berövade de mig min värdighet”, sa Naseem Shah vid tillfället.

Liberaldemokraternas viceledare Jo Swinson fick dyka upp och rösta höggravid, trots att hon egentligen gått över tiden. Även labours Laura Pidcock var höggravid, och hade svåra ryggsmärtor.

Magsjuka kan ge lagstiftning

De kommande veckornas omröstningar i Sveriges riksdag kan bli en rysare:

Det gäller nu inte bara att samla en majoritet på pappret, en magsjuka hemma hos exempelvis Ebba Busch (KD) eller Nooshi Dadgostar (V) kan bli direkt orsak till framtida lagstiftning.

