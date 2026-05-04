Kvittning i Sveriges riksdag har på några dagar gått från en teknisk rutin till en politisk stridsfråga med potentiellt långtgående konsekvenser.
Rösta i rullstol? Kvittningskaos ställer till i Sveriges riksdag
Kvittningssystemet i Sveriges riksdag blev förra veckans mest debatterade fråga:
Två ledamöter från Sverigedemokraterna, som egentligen var ”utkvittade” deltog i en omröstning om övergångsregler för skärpta krav för svenskt medborgarskap, vilket gjorde att SD:s linje vann.
Försöker förhandla
SD anser att de gjort rätt, då kvittningssystemet inte tagit höjd för politiska vildar som driver en egen linje. Oppositionen rasade, och menar att SD frångått överenskommelsen. Moderaterna förklarar att något kvittningssystem nu inte längre existerar.
Talmannen försöker reda ut saken och förhandla fram en ny överenskommelse.
Tills det sker så har påbud gått ut till samtliga riksdagsledamöter att infinna sig på jobbet. Inte mer än rätt, kan man tycka vid första anblick. Riksdagsledamöter tjänar trots allt 81 400 kronor i månaden för att göra just det.
”Berövade mig min värdighet”
Men en liknande situation i Storbritanniens House of Commons 2018 visar varför någon slags system för giltig frånvaro är bra att ha.
Då vägrade det konservativa partiet att gå med på kvittning inför en viktig Brexit-omröstning. Effekten blev att parlamentsledamoten Naseem Shah, Labour, tvingades att ta taxi från sjukhuset där hon behandlades för svåra nervsmärtor för att lägga sin röst i pyjamas sittandes i rullstol.
”Jag var i pyjamas. Det kändes personligen väldigt ovärdigt och väldigt invasivt. Det var pinsamt. Genom att tvinga mig att gå och rösta på det sättet berövade de mig min värdighet”, sa Naseem Shah vid tillfället.
Liberaldemokraternas viceledare Jo Swinson fick dyka upp och rösta höggravid, trots att hon egentligen gått över tiden. Även labours Laura Pidcock var höggravid, och hade svåra ryggsmärtor.
Magsjuka kan ge lagstiftning
De kommande veckornas omröstningar i Sveriges riksdag kan bli en rysare:
Det gäller nu inte bara att samla en majoritet på pappret, en magsjuka hemma hos exempelvis Ebba Busch (KD) eller Nooshi Dadgostar (V) kan bli direkt orsak till framtida lagstiftning.
