Nokias aktie lyfter igen – högsta nivån sedan 2010

Men på måndagen nådde Nokia sin högsta aktiekurs på 17 år efter en tydlig kursuppgång på Helsingforsbörsen.

Uppvärderingen drivs av bolagets strategiska skifte mot infrastruktur för datacenter kopplade till artificiell intelligens.

Levererar till datacenter

Investerare har i ökande grad börjat betrakta Nokia som mer än en traditionell leverantör av telekomutrustning, skriver Techstock.

Bolaget positionerar sig nu som en aktör inom den snabbt växande marknaden för datacenter, där efterfrågan på högkapacitetslösningar ökar kraftigt.

Stora molnleverantörer investerar i teknik som möjliggör snabb dataöverföring mellan servrar och beräkningssystem, ett område där Nokia stärkt sin närvaro.