Det har varit några dystra årtionden för Nokia, med en nedtryckt aktie och misslyckade satsningar. Men nu tror investerarna på bolaget igen.
Nokias aktie lyfter igen – högsta nivån sedan 2010
Runt millennieskiftet var Nokia en av de stora börsraketerna. Därefter sprack IT-bubblan samtidigt som mycket gick snett i bolagets mobiltelefonisatsning.
Men på måndagen nådde Nokia sin högsta aktiekurs på 17 år efter en tydlig kursuppgång på Helsingforsbörsen.
Uppvärderingen drivs av bolagets strategiska skifte mot infrastruktur för datacenter kopplade till artificiell intelligens.
Levererar till datacenter
Investerare har i ökande grad börjat betrakta Nokia som mer än en traditionell leverantör av telekomutrustning, skriver Techstock.
Bolaget positionerar sig nu som en aktör inom den snabbt växande marknaden för datacenter, där efterfrågan på högkapacitetslösningar ökar kraftigt.
Stora molnleverantörer investerar i teknik som möjliggör snabb dataöverföring mellan servrar och beräkningssystem, ett område där Nokia stärkt sin närvaro.
Säljer av del av verksamheten
Utvecklingen syns tydligt i bolagets siffror. Försäljningen inom nätverksinfrastruktur ökade under det senaste kvartalet, med särskilt stark tillväxt inom optiska nätverk.
Intäkter kopplade till kunder inom artificiell intelligens och molntjänster steg kraftigt och utgör en växande andel av den totala omsättningen.
Som en del av omställningen har Nokia beslutat att sälja en mindre verksamhet inom trådlös bredbandsutrustning till Inseego, skriver Investing.com.
Affären väntas slutföras senare under året och innebär att Nokia samtidigt blir delägare i köparen. Åtgärden ses som ett steg för att förenkla verksamheten och frigöra resurser till mer prioriterade områden.
Satsar på AI
Satsningen på artificiell intelligens har pågått under en längre tid. Ett viktigt inslag är samarbetet med Nvidia, som investerat i bolaget och bidrar till utvecklingen av teknik för datacenter.
Trots den positiva utvecklingen finns det frågetecken. Efterfrågan på traditionell mobilnätsutrustning väntas förbli dämpad under flera år, vilket sätter press på delar av verksamheten.
Samtidigt har aktiekursen stigit snabbt, vilket väcker frågor om värderingen är hållbar på längre sikt.
Analytiker pekar på att Nokias styrka ligger i dess optiska nätverk, där bolaget har en tydlig position i den växande AI-marknaden. Konkurrenten Ericsson bedöms ha en svagare exponering mot just detta segment.
