Chipbolaget ångar på mot börsen – vill hinna före Musk

Man siktar nu på en värdering på upp till motsvarande cirka 26,6 miljarder dollar i samband med sin planerade börsintroduktion i USA.

Konkurrerar med Nvidia

Bolaget planerar att sälja 28 miljoner aktier till ett prisintervall på 115 till 125 dollar per aktie, vilket kan inbringa omkring 3,5 miljarder dollar.

Det är andra försöket att noteras, efter att en tidigare ansökan drogs tillbaka under hösten, skriver Reuters.

Cerebras har specialiserat sig på så kallade wafer-scale engine chips, en typ av kretsar som är utformade för att hantera stora beräkningar inom artificiell intelligens snabbare än traditionella lösningar.

Det placerar bolaget i direkt konkurrens med Nvidia, som dominerar marknaden för både träning och användning av avancerade modeller.