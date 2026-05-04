Att tillverka halvledare är en lukrativ bransch, åtminstone för storspelarna. Nu är Nvidia-utmanaren Cerebras nära att börsnoteras.
Chipbolaget ångar på mot börsen – vill hinna före Musk
Halvledarbolag går bra just nu, som en av nyckelspelarna i den pågående AI-revolutionen.
Det märks inte minst hos det amerikanska halvledarbolaget Cerebras Systems.
Man siktar nu på en värdering på upp till motsvarande cirka 26,6 miljarder dollar i samband med sin planerade börsintroduktion i USA.
Konkurrerar med Nvidia
Bolaget planerar att sälja 28 miljoner aktier till ett prisintervall på 115 till 125 dollar per aktie, vilket kan inbringa omkring 3,5 miljarder dollar.
Det är andra försöket att noteras, efter att en tidigare ansökan drogs tillbaka under hösten, skriver Reuters.
Cerebras har specialiserat sig på så kallade wafer-scale engine chips, en typ av kretsar som är utformade för att hantera stora beräkningar inom artificiell intelligens snabbare än traditionella lösningar.
Det placerar bolaget i direkt konkurrens med Nvidia, som dominerar marknaden för både träning och användning av avancerade modeller.
Behövs massor av halvledare
Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens har gjort halvledare till en flaskhals i den globala teknikkedjan.
Företag världen över investerar kraftigt i datacenter och molntjänster, vilket gynnar tillverkare av högpresterande kretsar.
Samtidigt försöker mindre aktörer positionera sig genom att erbjuda mer specialiserade lösningar.
Cerebras lyfter fram att deras teknik kan ge både högre hastighet och lägre kostnader i vissa tillämpningar, vilket kan skapa utrymme trots Nvidias starka ställning.
Tagit in stora investerare
Bolaget har nyligen tagit in nytt kapital från flera stora investerare och ingått ett flerårigt avtal med OpenAI, skriver CNBC.
Avtalet omfattar omfattande användning av bolagets beräkningskapacitet för att driva avancerade AI-system.
Noteringen sker i ett läge där börsmarknaden återhämtat sig och investerare visar ökat intresse för teknikbolag med koppling till artificiell intelligens.
Vill hinna före Elon Musk
Analytiker ser introduktionen som ett viktigt test på aptiten för denna typ av bolag, särskilt efter en svagare start på året.
Samtidigt finns en tidsaspekt. Flera bolag skyndar sig att genomföra noteringar innan Elon Musks SpaceX, som nyligen ansökt om börsnotering, väntas dra till sig stort kapital och uppmärksamhet.
Cerebras ökade sin omsättning till cirka 510 miljoner dollar under det senaste året och redovisade samtidigt vinst, efter tidigare förluster.
Läs mer: Musks hot till OpenAI: ”Ska göra er mest hatade i USA”. Realtid