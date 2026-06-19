Keir Starmers tid vid makten ser ut att vara över. Nu kliver Andy Burnham in i parlamentet igen, och tar troligen även partiledarposten.
Han blir Storbritanniens nästa premiärminister – ses som en tidsfråga
Labourpolitikern Andy Burnham har tagit ett viktigt steg tillbaka in i brittisk rikspolitik efter segern i fyllnadsvalet i valkretsen Makerfield.
Resultatet väntas nu öka pressen på premiärminister Keir Starmer.
Han är redan hårt ansatt efter partiets svaga opinionsutveckling och motgångar i de senaste lokalvalen.
Har varit borgmästare i Manchester
Burnham, som de senaste åren varit borgmästare i Greater Manchester, återvänder därmed till underhuset efter nästan ett decennium utanför parlamentet.
Han vann valet med 55 procent av rösterna, klart före Reform UK:s kandidat som fick 35 procent.
Segern ses som betydelsefull eftersom Burnham länge betraktats som en möjlig utmanare till Starmer, skriver The Economist.
För att kunna ställa upp i ett partiledarval krävs att kandidaten är ledamot av parlamentet, något som nu återigen gäller för Burnham.
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Ministrar har vänt sig emot Starmer
Labour befinner sig samtidigt i ett känsligt läge. Efter de svaga resultaten i lokalvalen i maj har missnöjet vuxit inom partiet.
En stor grupp Labourledamöter har öppet ifrågasatt Starmers ledarskap och hälsoministern Wes Streeting har redan lämnat regeringen med ambitionen att kandidera till partiledarposten.
En formell ledarskapsutmaning kan utlösas om en kandidat får stöd från minst 20 procent av Labours parlamentsledamöter.
Om det sker går frågan vidare till partimedlemmarna, som får avgöra vem som ska leda partiet och därmed också regeringen.
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Har förlorat partiledarval tidigare
Burnham går in i en eventuell maktkamp med ett starkt utgångsläge. Opinionsmätningar visar att han är en av Labours mest populära politiker både bland partimedlemmar och väljare.
Hans tid som borgmästare i Greater Manchester har generellt fått positiva omdömen.
Samtidigt är utgången långt ifrån given. Burnham har tidigare misslyckats i två partiledarval och har ibland kritiserats för otydliga besked i centrala ekonomiska frågor.
Dessutom väntas Streeting bli en stark konkurrent om partiets mittenväljare.
Splittrad politisk scen
Den politiska osäkerheten riskerar nu att dominera brittisk politik under sommaren.
Labour kan stå inför flera veckor av interna strider samtidigt som regeringen förbereder sig för viktiga internationella möten med Nato och EU.
Fyllnadsvalet fick även konsekvenser för oppositionspartierna.
Reform UK misslyckades med att vinna mark i en valkrets som på förhand bedömdes som gynnsam, samtidigt som de konservativa tog en oväntad seger i ett fyllnadsval i Skottland.
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