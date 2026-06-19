Han blir Storbritanniens nästa premiärminister – ses som en tidsfråga

Ministrar har vänt sig emot Starmer

Labour befinner sig samtidigt i ett känsligt läge. Efter de svaga resultaten i lokalvalen i maj har missnöjet vuxit inom partiet.

ANNONS

En stor grupp Labourledamöter har öppet ifrågasatt Starmers ledarskap och hälsoministern Wes Streeting har redan lämnat regeringen med ambitionen att kandidera till partiledarposten.

En formell ledarskapsutmaning kan utlösas om en kandidat får stöd från minst 20 procent av Labours parlamentsledamöter.

Om det sker går frågan vidare till partimedlemmarna, som får avgöra vem som ska leda partiet och därmed också regeringen.

Läs mer: Kina lyckas inte få invånarna att handla – nu börjar det bli bråttom. Realtid

Har förlorat partiledarval tidigare

Burnham går in i en eventuell maktkamp med ett starkt utgångsläge. Opinionsmätningar visar att han är en av Labours mest populära politiker både bland partimedlemmar och väljare.

Hans tid som borgmästare i Greater Manchester har generellt fått positiva omdömen.

Samtidigt är utgången långt ifrån given. Burnham har tidigare misslyckats i två partiledarval och har ibland kritiserats för otydliga besked i centrala ekonomiska frågor.

Dessutom väntas Streeting bli en stark konkurrent om partiets mittenväljare.

ANNONS

Splittrad politisk scen

Den politiska osäkerheten riskerar nu att dominera brittisk politik under sommaren.

Labour kan stå inför flera veckor av interna strider samtidigt som regeringen förbereder sig för viktiga internationella möten med Nato och EU.

Fyllnadsvalet fick även konsekvenser för oppositionspartierna.

Reform UK misslyckades med att vinna mark i en valkrets som på förhand bedömdes som gynnsam, samtidigt som de konservativa tog en oväntad seger i ett fyllnadsval i Skottland.

Läs mer: Guldsmugglingen rusar – nu tvingas länder ta krafttag. Realtid