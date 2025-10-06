Socialdemokraterna vill bli "Sveriges nya tillväxtparti"

“Det är ekonomin, dumbom”, sa demokraternas Bill Clinton när han ville peta George Bush från presidentposten i USA i valet 1992.

När det snart är val i Sverige går tankarna igen. I sin skuggbudget för 2026 riktar Socialdemokraterna in sig på vad de menar är ett misslyckande för regeringens ekonomiska politik.

“Tillväxten har legat i EU:s bottenliga, arbetslösheten har ökat och 100 000 fler svenskar står utan arbete. Bidragsberoendet har vuxit, konkurserna är de högsta sedan 90-talet”, skriver Mikael Damberg (S), ekonomi-politisk talesperson, i en debattartikel hos Dagens industri.

Socialdemokraterna vill se en “tillväxtpakt” mellan politiken och näringslivet som “tillsammans pekar ut riktningen”.

S vill bli “ledande tillväxtparti”

Bland punkterna som Damberg listar i sin debattartikel finns bland annat långsiktighet och strategisk inriktning, samhällsnödvändiga investeringar i infrastruktur och bostäder, en blocköverskridande energiöverenskommelse, ett effektivt skattesystem, ett kvalificerat arbetskraftsinvandringsprogram för bristyrken, effektivare tillståndsprocesser och ett internationellt konkurrenskraftigt regelverk.

”När högerpartierna har abdikerat från tillväxtpolitiken och saknar svar på vad vårt land ska leva av i framtiden tar Socialdemokraterna ledarskapet som svensk politiks ledande tillväxtparti”, skriver Mikael Damberg (S) i Dagens industri.