Socialdemokraterna vill bli "Sveriges nya tillväxtparti"

Tillväxtparti
Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Mikael Damberg (S). (Foto: Jonas Ekströmmer/TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Socialdemokraterna växlar upp inför valet 2026 och riktar hård kritik mot regeringens ekonomiska politik. I sin skuggbudget vill partiet ta ledningen i tillväxtfrågan.

“Det är ekonomin, dumbom”, sa demokraternas Bill Clinton när han ville peta George Bush från presidentposten i USA i valet 1992.

När det snart är val i Sverige går tankarna igen. I sin skuggbudget för 2026 riktar Socialdemokraterna in sig på vad de menar är ett misslyckande för regeringens ekonomiska politik.

“Tillväxten har legat i EU:s bottenliga, arbetslösheten har ökat och 100 000 fler svenskar står utan arbete. Bidragsberoendet har vuxit, konkurserna är de högsta sedan 90-talet”, skriver Mikael Damberg (S), ekonomi-politisk talesperson, i en debattartikel hos Dagens industri.

Socialdemokraterna vill se en “tillväxtpakt” mellan politiken och näringslivet som “tillsammans pekar ut riktningen”.

S vill bli “ledande tillväxtparti”

Bland punkterna som Damberg listar i sin debattartikel finns bland annat långsiktighet och strategisk inriktning, samhällsnödvändiga investeringar i infrastruktur och bostäder, en blocköverskridande energiöverenskommelse, ett effektivt skattesystem, ett kvalificerat arbetskraftsinvandringsprogram för bristyrken, effektivare tillståndsprocesser och ett internationellt konkurrenskraftigt regelverk.

”När högerpartierna har abdikerat från tillväxtpolitiken och saknar svar på vad vårt land ska leva av i framtiden tar Socialdemokraterna ledarskapet som svensk politiks ledande tillväxtparti”, skriver Mikael Damberg (S) i Dagens industri.

Säger ja till flera förslag

S säger ja till flera av regeringens budgetförslag, till exempel halverad matmoms, lägre maxtaxa i förskolan och sänkt elskatt, och ett nytt jobbskatteavdrag. S vill dock ha ett tak för inkomster över 66 750 kronor i månaden.

En skillnad är att S väljer att lägga mer pengar på välfärden än regeringen, till exempel på skolan, kortare vårdköer och fler anställda i äldreomsorgen, rapporterar TT.

Fakta: S förslag i korthet

TT

Höjt barn- och studiebidrag 5,2 miljarder

Skolsatsning, bla fler lärare 4 miljarder

Jobbsatsning 2,5 miljarder

Personalsatsning för kortare vårdköer 2,4 miljarder

Återställt högkostnadsskydd för läkemedel 2,2 miljarder

Fler anställda i äldreomsorgen 2 miljarder

Socialtjänsten, för att förhindra gängrekrytering 1,7 miljarder

Ökat anslag i biståndet 1 miljard

Finansieringsförslag:

Tillfällig bankskatt 12 miljarder

Nej till sänkt arbetsgivaravgift för unga 6 miljarder

Nej till skattesänkning för höga inkomster 4,6 miljarder

Omprioriteringar i budgeten 5,1 miljarder

Källa: Socialdemokraternas budgetmotion för 2026Säger t

Läs även: Budgetens vinnare och förlorare – så mycket får olika hushåll (Dagens PS)

Läs även: Toppekonom: Svantessons budget är ”självmål” (Dagens PS)

Läs även: “Plånbokstrick räcker inte – Sverige behöver en helt ny kurs” (Realtid)

Socialdemokraterna
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

Senaste nytt

