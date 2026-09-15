Vänsterpartiet: C måste välja sida

Det som det kommer att handla om är att Centerpartiet måste samla sig med de fyra partier som vill byta till Magdalena Andersson. Då är våra mandat med och då ska vi sitta i den regeringen, säger hon till journalister utanför riksdagen.

Det gäller att ”agera som väljarna förväntar sig”, enligt Gabrielsson.

Att vi förhandlar med varandra och grundplattan är att börja med att komma överens om att det är vi som ska styra ihop.

C säger nej till en regering där V ingår.

Det är Centerpartiet som måste välja sida. På vår sida är det vi fyra partier som krävs för att Magdalena Andersson ska bli vald, då ska vi ingå i regering precis som det verkar som att alla fyra partier på den här sidan vill, säger Gabrielsson.