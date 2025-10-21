Glöm inte Grönland: hotet mot den transatlantiska relationen

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Danskarna rädda för Trump

I Danmark har man inte glömt vårens debakel. Tystnaden kring ön betyder inte att den är säker. Tvärtom är man övertygade om att Vita huset smider planer bakom kulisserna, rapporterar Politico.

Enligt Wall Street Journal försökte amerikansk underrättelsetjänst identifiera Grönländare som sympatiserade med Trumps agenda. Samtidigt kallade Danmark upp en toppdiplomat efter uppgifter om amerikaner som bedrivit hemliga operationer för att skapa missnöje mot Köpenhamn.

Regeringen fruktar inte en militär invasion, utan en ekonomisk. Antingen genom stora utbetalningar till lokalbefolkningen eller försök att köpa politiskt inflytande.

Danska diplomater söker stöd i EU för att skydda Grönland mot amerikanskt inflytande. Emmanuel Macrons är troligen den som har varit tydligast i frågan. Han markerade, under ett besök på Grönland, mot Trump utan att nämna honom.

Nu försöker Danmark få liknande stöd från Berlin och EU för både säkerhet och ekonomisk utveckling. Grönland står utanför EU, men invånarna har danskt medborgarskap och därmed europeiska rättigheter. Och vid en folkomröstning ville nästan 90 procent slippa ett ökat amerikanskt inflytande.

Grönland ligger rätt i tiden

Den senaste tiden har sällsynta jordartsmetaller och andra kritiska råvaror fått mycket uppmärksamhet. Eftersom Grönland är rikt på en rad kritiska metaller, olja och naturgas får man anta att ett allt mer oberäkneligt USA fortfarande har ögonen på den stora ön.

Sammanlagt kan det handla om så mycket som 31 mineraler som Trump givetvis vill lägga beslag på, så att USA kan närma sig Kina som redan leder racet inom området.

Därför är läget på Grönland ett hot mot relationen mellan USA och EU. Om USA fortsätter sitt märkliga agerande för att öka inflytandet på ön kommer EU troligen att agera. Det i sin tur kan bli en belastning på en redan ansträngd relation mellan parterna.