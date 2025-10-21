Dagens PS
Glöm inte Grönland: hotet mot den transatlantiska relationen

Grönland kan bli sänket för den transatlantiska relationen
Den goda relationen mellan USA och EU har länge varit en hörnsten för västs geopolitiska dominans. Nu utmanas samarbetet av konflikter. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Det har gått flera månader sedan USA:s president pratade om att ta över Grönland. Men hotet mot den snötäckta ön är bara lagt på is.

Relationen mellan USA och Europa har varit skakig förut. Men Donald Trump har gjort sitt bästa för att dra igång en förtroendekris mellan parterna. Nyckfulla tullar, utspel om försvaret – och så Grönland.

Under ett tal till kongressen i våras sade Trump att kontrollen över Grönland var avgörande ”för nationell och internationell säkerhet”.

Diplomatisk katastrof

Redan i dag har USA:s agerande runt Grönland skapat osämja mellan kontinenterna. Europeiska ledare har markerat kraftfullt när USA gått över gränserna. Men USA har aldrig backat från sin position, att be om ursäkt eller ändra sig ligger inte nära till hands för det nya styret.

Tvärtom tyder det mesta på att deras uttalade linje i frågan om Grönland är oförändrad. Man vill gärna åt det strategiska arktiska läget och öns råvaror. Dessutom spekulerar många i att Trump vill bli den första presidenten på över 150 år som expanderar landets territorium.

Men för de transatlantiska relationerna skulle nya påtryckningar eller militära drag i frågan om Grönland vara en katastrof i ett redan känsligt läge.

Danskarna rädda för Trump

I Danmark har man inte glömt vårens debakel. Tystnaden kring ön betyder inte att den är säker. Tvärtom är man övertygade om att Vita huset smider planer bakom kulisserna, rapporterar Politico.

Enligt Wall Street Journal försökte amerikansk underrättelsetjänst identifiera Grönländare som sympatiserade med Trumps agenda. Samtidigt kallade Danmark upp en toppdiplomat efter uppgifter om amerikaner som bedrivit hemliga operationer för att skapa missnöje mot Köpenhamn.

Regeringen fruktar inte en militär invasion, utan en ekonomisk. Antingen genom stora utbetalningar till lokalbefolkningen eller försök att köpa politiskt inflytande.

Danska diplomater söker stöd i EU för att skydda Grönland mot amerikanskt inflytande. Emmanuel Macrons är troligen den som har varit tydligast i frågan. Han markerade, under ett besök på Grönland, mot Trump utan att nämna honom.

Nu försöker Danmark få liknande stöd från Berlin och EU för både säkerhet och ekonomisk utveckling. Grönland står utanför EU, men invånarna har danskt medborgarskap och därmed europeiska rättigheter. Och vid en folkomröstning ville nästan 90 procent slippa ett ökat amerikanskt inflytande.

Grönland ligger rätt i tiden

Den senaste tiden har sällsynta jordartsmetaller och andra kritiska råvaror fått mycket uppmärksamhet. Eftersom Grönland är rikt på en rad kritiska metaller, olja och naturgas får man anta att ett allt mer oberäkneligt USA fortfarande har ögonen på den stora ön.

Sammanlagt kan det handla om så mycket som 31 mineraler som Trump givetvis vill lägga beslag på, så att USA kan närma sig Kina som redan leder racet inom området.

Därför är läget på Grönland ett hot mot relationen mellan USA och EU. Om USA fortsätter sitt märkliga agerande för att öka inflytandet på ön kommer EU troligen att agera. Det i sin tur kan bli en belastning på en redan ansträngd relation mellan parterna.

DanmarkDonald TrumpGrönlandUSA
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

