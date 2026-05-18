Att rikta reklam för nikotinpåsar mot yngre har blivit allt vanligare. Det får Världshälsoorganisationen att höja ett varningens finger.
WHO varnar: Tillverkare riktar reklam för vitt snus till barn
Nikotinpåsar, eller vitt snus som det ibland kallas, är tobaksfria eller tobaksbaserade portionspåsar som placeras under läppen för att tillföra nikotin. De har blivit särskilt populära bland yngre.
Världshälsoorganisationen (WHO) varnar nu i en ny rapport för att nikotinpåsar marknadsförs aggressivt mot barn och unga samtidigt som användningen ökar snabbt globalt.
Organisationen pekar särskilt på risken för tidigt nikotinberoende och menar att lagstiftningen i många länder inte har hunnit anpassas till den snabbt växande marknaden.
Ökar kraftigt
Produkterna innehåller vanligtvis nikotin i syntetisk eller tobaksutvunnen form tillsammans med smakämnen, sötningsmedel och andra tillsatser.
Enligt WHO uppgick den globala försäljningen av nikotinpåsar till drygt 23 miljarder enheter under 2024, en ökning med över 50 procent jämfört med året innan, skriver Euronews.
Marknaden värderades till närmare 7 miljarder dollar under 2025.
Störst försäljning sker i Nordamerika, framför allt i USA, men användningen växer också snabbt i flera europeiska länder som Tyskland, Polen och inte minst Sverige.
Användandet stiger i flera länder
Rapporten visar att användningen ökat kraftigt bland unga människor. I USA nästan fyrdubblades användningen bland personer mellan 13 och 27 år mellan 2022 och 2025.
I Storbritannien steg användningen bland 16–24-åringar från 0,7 procent till 4 procent mellan januari 2022 och mars 2025.
WHO menar att utvecklingen drivs av omfattande marknadsföring i sociala medier och på digitala plattformar.
Där använder företag influencers och reklam som framhäver produkterna som diskreta och enkla att använda utan att vuxna märker det.
Smaksättning en viktig faktor
Organisationen varnar också för att smaksättningar spelar en viktig roll i att locka yngre användare.
Produkterna säljs i ett stort antal smaker, som godis, frukt och mint, men även smaker inspirerade av alkoholhaltiga drycker som mojito, bourbon och öl.
WHO anser att många av produkterna hamnar i juridiska gråzoner där regleringen är svag eller obefintlig. Därför uppmanar organisationen regeringar att införa hårdare regler för försäljning och marknadsföring.
Bland förslagen finns förbud mot smaksättningar, striktare ålderskontroller, förbud mot reklam och begränsningar av näthandel.
WHO framhåller att unga människor är särskilt känsliga för nikotinets effekter och varnar för att ökad användning riskerar att skapa en ny generation nikotinberoende.
