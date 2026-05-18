WHO varnar: Tillverkare riktar reklam för vitt snus till barn

Världshälsoorganisationen (WHO) varnar nu i en ny rapport för att nikotinpåsar marknadsförs aggressivt mot barn och unga samtidigt som användningen ökar snabbt globalt.

Organisationen pekar särskilt på risken för tidigt nikotinberoende och menar att lagstiftningen i många länder inte har hunnit anpassas till den snabbt växande marknaden.

Ökar kraftigt

Produkterna innehåller vanligtvis nikotin i syntetisk eller tobaksutvunnen form tillsammans med smakämnen, sötningsmedel och andra tillsatser.

Enligt WHO uppgick den globala försäljningen av nikotinpåsar till drygt 23 miljarder enheter under 2024, en ökning med över 50 procent jämfört med året innan, skriver Euronews.

Marknaden värderades till närmare 7 miljarder dollar under 2025.

Störst försäljning sker i Nordamerika, framför allt i USA, men användningen växer också snabbt i flera europeiska länder som Tyskland, Polen och inte minst Sverige.

Läs mer: Svenska snussuccén splittrar USA. Realtid