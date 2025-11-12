Dagens PS
De mest framgångsrika ledarna gör det ingen annan vågar

Framgångsrik chef
Forskarna lyfter Jeff Bezos som exempel (Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Ledarskap handlar om visioner, strategi och stora beslut på hög nivå. Men vad händer om det verkliga framgångsreceptet ligger någon helt annanstans?

En ny artikel i Harvard Business Review visar att några av världens mest framgångsrika företag leds av chefer som gör precis tvärtom mot vad klassisk ledarskapsteori föreskriver.

De vågar göra det som många andra vd:ar undviker: att kliva ner i detaljerna och engagera sig i hur arbetet faktiskt genomförs. 

De bryr sig om hur jobbet faktiskt görs

Traditionellt sägs det att en vd ska fokusera på vad som ska göras – inte hur.

Men forskarna Scott Cook och Nitin Nohria menar att de verkliga toppledarna gör just det: de bryr sig om hur arbetet utförs, på riktigt.

De har studerat fyra företag – Amazon, Toyota, Danaher och RELX – som alla visat enastående resultat. Gemensamt för dem är att deras ledare, Jeff Bezos, Larry Culp, Eiji Toyoda och Erik Engström, aktivt deltar i utformningen av system, vanor och beteenden i vardagen.

Det handlar inte om mikrostyrning, menar forskarna, Istället handlar det om att vara närvarande som lärare, coach och förebild.

“De kontrollerar inte – de höjer nivån. De tar inte över – de stärker andra”, skriver Cook och Nohria. 

Kundens nytta i fokus

RELX:s vd Erik Engström, en av Storbritanniens bäst betalda chefer, har i 20 år upprepat samma fråga:

“Hur vet vi att kunden faktiskt blir bättre av att använda vår produkt?”

Istället för att mäta hur lönsamma kunderna är för företaget, mäter RELX hur mycket nytta kunderna själva får.

På Amazon gjorde Jeff Bezos detsamma. Han lät bygga ett system som automatiskt jämförde tusentals priser mot konkurrenterna och sänkte priset direkt om någon annan var billigare. Han mätte också hur snabbt varje paket levererades och höll teamen ansvariga för att ständigt bli snabbare.

Resultatet? En kultur där detaljer inte upplevs som småsaker utan som grunden för allt.

Arkitekter, inte delegatorer

När Amazon började växa märkte Bezos att byråkratin smög sig in. Lösningen blev att omforma hela arbetssättet.

Han införde den så kallade “tvåpizzaregeln” – inga team ska vara större än att de kan mättas av två pizzor. Och PowerPoint förbjöds.

Istället krävs skriftliga memos på högst sex sidor. Alla som deltar i ett möte läser texten noga och diskuterar fritt. Därefter ses besluten som tillfälliga experiment snarare än slutgiltiga sanningar.

På så vis skapas en kultur där beslut tas nära verkligheten, inte långt bort i toppen.

Lär genom att göra

På industrikoncernen Danaher utbildas varje ny chef i företagets metodik innan de får börja sitt jobb. De får lära sig verktyg som kaizen (ständiga förbättringar) och value stream mapping (att kartlägga hur värde skapas i processen), och arbetar sida vid sida med sina team.

“De ska inte säga ‘gör det där’ utan ‘kom, gör det med mig’”, förklarar Larry Culp, tidigare vd för Danaher och senare för GE.

Samma tanke genomsyrar Toyota, där till och med fabriksarbetare uppmuntras att experimentera och förbättra sina egna arbetsmetoder. Misstag ses inte som nederlag utan som lärande.

En kultur som aldrig stannar

RELX:s motto sammanfattar filosofin:

”Bättre, snabbare, billigare – varje år, för alltid”. 

De företag som studerats tror inte på stora, enstaka förändringsprojekt. De förbättrar sig lite varje dag – alltid.

Ledarskapet handlar inte längre om att stå ovanför organisationen, utan om att stå mitt i den och visa vägen, menar Cook och Nohria.

För de mest framgångsrika ledarna i världen är svaret på frågan vad de gör annorlunda enkelt:

De bryr sig mer om hur än vad. Och det gör all skillnad i världen.

Matilda Habbe
