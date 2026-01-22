Dagens PS
Bank-vd:n: "Vad i helvete vill du att jag ska säga?"

JPMorgan Chases vd Jamie Dimon vräker inga rosor över vad "Davos-eliten", som han uttrycker det, åstadkommit under alla år för att göra världen lite bättre. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. (Foto: Michel Euler/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Jamie Dimon, vd för USA:s största bank JP Morgan, är inte imponerad över vad Davos-konferensen resulterat i under alla år som den ägt rum.

”Jag har kommit till Davos i alla dessa år och lyssnat på prat och sånt. Och ni gjorde inte ett särskilt bra jobb med att göra världen till en bättre plats”, säger Jamie Dimon från scenen på Världsekonomiskt forum i Davos, berättar Fortune.

Bank-vd:n, som ofta ventilerar sina åsikter i olika sammanhang, talar om en ”Davos-elit” och av hans resonemang att döma tycker han att det är mycket snack i Davos men lite verkstad.

Dimon ger president Trumps politik betyget varken bra eller dåligt. Däremot duckar han att prata om aktuella ämnen, exempelvis Grönland.

Dimon: Viktigt med våra allierade i Europa

Den 69-årige bank-vd:n deklarerar dock, liksom tidigare, att han vill se ett starkare Nato och Europa och där har Trump både bidragit till det och omvänt inte gjort det, enligt Jamie Dimon.

För honom är det viktigt att USA håller sig på god fot med sina allierade, vilket han påpekat flera gånger.

När det gäller Trump-administrationens hårdnackade politik mot invandring anser han att den inställningen borde ändras.

Dimon tappar fattningen på scenen

Stundtals hettar till det på podiet i Davos och Dimon utbrister:

”Vad i helvete vill du mer att jag ska säga?”

JP Morgan-chefen tycker annars att det är ”okej” med parollen ”America first”, bara det inte leder till att USA blir ”ensamt” på grund av denna strävan.

Han poängterar också i Davos, berättar det amerikanska affärsmagasinet Fortune, att han är ”globalist”.

DavosDonald TrumpEkonomiEuropaJamie DimonJPMorgan ChaseledareNatopolitikUSA
Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

