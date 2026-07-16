Polskt stridsflyg har tvingat ett ryskt militärflygplan att vända över Östersjön. Polen kallar det ”en ny fientlig kränkning” från Ryssland.
Polen tvingade bort ryskt militärplan
Polska stridsflygplan skickades tisdag upp över Östersjön och tvingade ett ryskt militärt flygplan att vända, en incident som Polens regering beskriver som en ny fientlig kränkning.
Det ryska planet, av typen Il-20, flög på internationellt vatten cirka 30 kilometer utanför den polska kusten, skriver landets försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz på X.
Enligt honom inträffade händelsen vid lunchtid nära Ustka.
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”Första försöket på länge”
Två polska stridsflygplan tog kontakt med det ryska planet och beordrade det att vända om. Spaningsplanet styrde då tillbaka mot Ryssland.
”Detta är det första ryska försöket på länge att närma sig vår sjögräns i syfte att sondera våra luftförsvarssystem”, kommenterar försvarsminister Kosiniak-Kamysz.
Han förklarar att piloter vid sådana ingripanden på internationellt vatten måste identifiera målet tydligt genom visuell kontakt.
Vid behov upprättar de radiokontakt och eskorterar planet ut ur det polska ansvarsområdet.
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”Ständig hybridkrigföring”
Kosiniak-Kamysz anklagar återigen Moskva för fientligt beteende mot Nato-länder.
”Ryska federationen bedriver ständigt hybridkrigföring, utför spaning och agerar fientligt mot alla Natos medlemsländer”, säger han och menar att incidenten än en gång visar ”hur farligt” Ryssland är, citerar tyska Focus.
Enligt polska rapporter har det i år inträffat ”minst ett dussin” liknande incidenter. Polska F16-plan avvisade rysa spaningsplan av denna typ redan i mars och april.
De flög då utan förvarning och med avstängda transpondrar och Polen beskrev även då incidenterna som ”återkommande provokationer”.
Polen har en nyckelroll i Natos luftövervakning av Östersjö-regionen, vilket bland annat beror på närheten till den ryska enklaven Kaliningrad, där en stor rysk militärstyrka är stationerad.
Enligt Polen är det även från Kaliningrad störningarna av GPS-signaler över Östersjön styrs.
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”Ryssland största hotet”
Vid det senaste Nato-toppmötet i Ankara pekade medlemsstaterna ut Ryssland som alliansens största hot.
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz påpekar nu att den senaste incidenten även bör skapa eftertanke hos dem som ifrågasätter stödet till Ukraina.
Kritiken mot Ryssland växer även på andra håll i Europa. Måndag denna vecka pekade EU ut ryska säkerhetstjänsten FSB som ansvarig för en rad cyberattacker mot Europa de senaste månaderna.
Flera EU-länder kallade därefter upp ryska ambassadör för att kräva en förklaring.