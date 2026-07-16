Polen tvingade bort ryskt militärplan

”Ständig hybridkrigföring”

Kosiniak-Kamysz anklagar återigen Moskva för fientligt beteende mot Nato-länder.

”Ryska federationen bedriver ständigt hybridkrigföring, utför spaning och agerar fientligt mot alla Natos medlemsländer”, säger han och menar att incidenten än en gång visar ”hur farligt” Ryssland är, citerar tyska Focus.

Enligt polska rapporter har det i år inträffat ”minst ett dussin” liknande incidenter. Polska F16-plan avvisade rysa spaningsplan av denna typ redan i mars och april.

De flög då utan förvarning och med avstängda transpondrar och Polen beskrev även då incidenterna som ”återkommande provokationer”.

Polen har en nyckelroll i Natos luftövervakning av Östersjö-regionen, vilket bland annat beror på närheten till den ryska enklaven Kaliningrad, där en stor rysk militärstyrka är stationerad.

Enligt Polen är det även från Kaliningrad störningarna av GPS-signaler över Östersjön styrs.

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Vladimir Putin inspekterar en fabrik för flygmotorer. Nu anklagar Polen Ryssland för att ånyo ha kränkt polskt luftrum över Östersjön. (Foto: Alexander Kazakov/ AP-TT)

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”Ryssland största hotet”

Vid det senaste Nato-toppmötet i Ankara pekade medlemsstaterna ut Ryssland som alliansens största hot.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz påpekar nu att den senaste incidenten även bör skapa eftertanke hos dem som ifrågasätter stödet till Ukraina.

Kritiken mot Ryssland växer även på andra håll i Europa. Måndag denna vecka pekade EU ut ryska säkerhetstjänsten FSB som ansvarig för en rad cyberattacker mot Europa de senaste månaderna.

Flera EU-länder kallade därefter upp ryska ambassadör för att kräva en förklaring.

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