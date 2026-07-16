Irankriget blir dyrt för världen – tullar kan spridas till nya länder

Vill kontrollera sundet

Både Iran och USA vill ha kontroll över det viktiga Hormuzsundet.

Om konflikten drar ut på tiden, vilket den alltså ser ut att göra, kan det innebära början till slutet för principen om fri passage på öppet hav, en grundbult i den globala handeln sedan århundraden.

”Detta skulle kunna skapa ett farligt prejudikat och göra den internationella sjöfartshandeln betydligt dyrare – en kostnad som i slutändan skulle vältras över på slutkonsumenterna”, säger Erik Grundt, analytiker vid konsultföretaget Rystad Energy, till CNN.

ANNONS

För konsumenterna innebär det att de antagligen kommer få gräva ännu djupare i fickorna, efter pandemin och de tidigare Trump-tullarna som redan ställde till det, genom dyrare energi, produkter och transporter.

Tullar både från USA och Iran

Trump uppger att han tänker ta ut en slags tull på 20 procent av handelsfartyg som passerar Hormuzsundet, som ersättning för USA:s insatser för att skydda vattenvägen.

En sådan avgift skulle bli cirka 27 miljoner dollar per resa för en mycket stor oljetanker, enligt branschorganisationen BIMCO.

Iran å sin sida tycker att det är alldeles för mycket att ta ut.

”20 procent är naturligtvis för mycket”, uppgav Irans utrikesminister Abbas Araghchi på X i veckan

”Vi kommer att vara rättvisa.”

En sådan rättvis siffra ligger istället på runt 2 miljoner dollar per stort oljefartyg, enligt Iran, sedan det är sådana summor som landet hittills har tagit ut för passage genom det kritiska sundet.

Kan spridas till andra länder

ANNONS

Ett ännu värre scenario är att fler länder börjar ta ut liknande avgifter vid andra känsliga globala passager.

För 10 av världens viktigaste flaskhalsar – som Malackasundet och Gibraltar skulle de årliga intäkterna från passage uppgå till över 136 miljarder dollar.

”En värld där dessa flaskhalsar kommersialiseras kommer sannolikt att präglas av högre inflation, ökad fragmentering och ökad militarisering”, uppger analytikerna Michelle Brouhard och Emmanuel Belostrino på Rystad Energy.

Läs även:

Trump: ”Vi förintar Iran om jag mördas”. Dagens PS

Hormuz: ”Trump tillbaka på ruta ett”. Dagens PS