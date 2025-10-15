Under onsdagen mötte Centerpartiets partiledare Anna-Karin Hatt pressen med ett oväntat besked – hon lämnar sitt uppdrag.
Partiledaren lämnar – partiet i chock
Centerpartiets partiledare Anna-Karin Hatt meddelar sin avgång – bara fem månader efter att ha tillträtt.
Beslutet motiveras av det hårdnande klimatet med hat och hot mot politiker.
Missa inte: Dollarns återhämtning hänger på en skör tråd. Dagens PS
“Ett stort hot mot demokratin”
På pressträffen berättade Hatt att hon inte längre känner sig trygg som politiker.
“Jag har med stor sorg fattat beslutet om att jag inte kommer ställa upp för omval som partiledare”, säger hon, enligt News55 på en pressträff.
Hon beskriver det allt hårdare samhällsklimatet och hur hat och hot mot politiker påverkat henne mer än hon kunnat föreställa sig.
Hon betonar att det hat och de hot som riktas mot politiker i dag är skrämmande och utgör ett allvarligt hot mot demokratin. Enligt Hatt har hon påverkats mycket djupare av situationen än hon trodde var möjligt.
“Det svåraste beslutet”
Hatt menar att det inte handlar om en enskild händelse, utan om en långvarig känsla av otrygghet.
Hon beskriver hur hon ständigt tvingats se sig över axeln och hur den känslan till slut blivit för tung att bära.
“Jag räds inte att fatta svåra beslut, och nu har jag fattat det svåraste beslutet i min politiska karriär”, säger hon till SVT.
Hon berättade också att hon planerar att delta vid partistämman i Karlstad i november, där hon med stolthet vill vara med och forma Centerpartiets nya politiska riktning.
Ny partiledare i november
Enligt centralt placerade centerpartister som SVT talat med kom avgången helt oväntat, och partiet uppges vara i chock över beskedet.
Under partiets stämma i Karlstad i november kommer en ny partiledare att väljas.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
