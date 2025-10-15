Partiledaren lämnar – partiet i chock

Centerpartiets partiledare Anna-Karin Hatt meddelar sin avgång – bara fem månader efter att ha tillträtt.

Beslutet motiveras av det hårdnande klimatet med hat och hot mot politiker.

Missa inte: Dollarns återhämtning hänger på en skör tråd. Dagens PS

“Ett stort hot mot demokratin”

På pressträffen berättade Hatt att hon inte längre känner sig trygg som politiker.

“Jag har med stor sorg fattat beslutet om att jag inte kommer ställa upp för omval som partiledare”, säger hon, enligt News55 på en pressträff.

Hon beskriver det allt hårdare samhällsklimatet och hur hat och hot mot politiker påverkat henne mer än hon kunnat föreställa sig.

Hon betonar att det hat och de hot som riktas mot politiker i dag är skrämmande och utgör ett allvarligt hot mot demokratin. Enligt Hatt har hon påverkats mycket djupare av situationen än hon trodde var möjligt.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu