Pingviner ska räddas med söta små tröjor

De har nu fått en ny koppar- och zinkbehandlad tröja som ska hindra fåglarna från att riva upp sina operationssår och samtidigt hjälpa läkningen.

Problemet: Går på två ben

Tekniken har utvecklats av den ideella organisationen Conservación Humboldt, Universidad Católica del Norte och textilföretaget Kimba Vet i regionen Coquimbo. Ursprungligen utvecklades liknande kopparplagg för hundar och katter, men nu har tekniken anpassats för pingviner.

”Den största utmaningen var att dessa arter går på två ben och därför tenderar kopparplagget att glida ned”, säger veterinären Tomás Pino Damke till Cooperativa Ciencia.

Tyget innehåller mikroskopiska partiklar av koppar och zink som är invävda i fibrerna. Det gör att plagget inte ser ut som metall, trots att det innehåller metallerna.

Enligt Estefanía Guidotti, marknadschef på Kimba Vet, bidrar koppar och zink till att motverka bakterier, svampar och kvalster under återhämtningen. Zink ska dessutom bidra till bildandet av nya blodkärl och därmed till läkning av skadad vävnad.

Snabbare vård

Det finns också vetenskapligt stöd för att koppar och zink kan spela en roll vid sårläkning, även om det inte betyder att just de här pingvintröjorna redan är vetenskapligt bevisade att påskynda läkningen. Det chilenska projektet är fortfarande i ett tidigt skede.

Tidigare krävde sårvården mer komplicerade bandage och återkommande rengöring, vilket innebar att pingvinerna behövde hanteras under längre perioder. Med den nya dräkten ska vården kunna göras snabbare.

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Reuters skriver att tekniken är extra relevant för just Chile. Landet hyser omkring 80 procent av världens kvarvarande Humboldtpingviner. Arten är klassad som sårbar och beståndet har enligt forskare vid Universidad de Concepción minskat från omkring 45 000 i slutet av 1990-talet till färre än 20 000 i dag.

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