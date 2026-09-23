Nederländaren ”Bolle Jos” (”Tjocka Jos”) driver ett enormt narkotikanätverk, men tröttnade på att jagas av europeisk polis och drog till Sierra Leone, där han ryktas ha skaffat barn med presidentens dotter.
Europas mest jagade knarkbaron har barn med presidentens dotter
Jos Leijdekkers var redan en av Europas mest jagade narkotikasmugglare när han försvann från Europa. I stället för att gömma sig i en källare eller leva under ständig flykt valde han en annan strategi.
Han flyttade till Sierra Leone.
Där har den nederländske brottslingen, enligt en omfattande granskning av The Economist, byggt upp ett nätverk som sträcker sig från hamnar och militär till politiska makthavare och lokala företagare. Tidningen beskriver hur Leijdekkers på bara några år fått ett inflytande som närmar sig ett eget parallellt maktsystem.
Mer än 2 miljarder om året
Leijdekkers, som också kallas ”Chubby Jos”, har enligt artikeln utvecklat ett internationellt narkotikanätverk som omsätter mer än 2 miljarder dollar om året. Kokain med hans smeknamn ”Holly”, en förkortning av Hollywood, har hittats från Ecuador till Nordsjön.
Sierra Leone blev nästa steg.
Landet ligger strategiskt längs den västafrikanska kust där allt större mängder latinamerikanskt kokain tar vägen mot Europa. The Economist uppskattar att omkring en tredjedel av kokainet som når Europa numera kommer via Västafrika.
Sierra Leone hade flera egenskaper som gjorde landet attraktivt för narkotikahandeln. Det ligger mellan Guinea-Bissau och Elfenbenskusten, har djuphamnar och långa kuststräckor. Efter ett blodigt inbördeskrig var statsapparaten dessutom svag och ekonomin fattig.
En fjärdedel av BNP
Enligt The Economist motsvarar kokainhandeln som passerar genom landet omkring en fjärdedel av Sierra Leones BNP. Pengarna har i sin tur börjat tränga in i delar av statsapparaten, från löner och militärutgifter till infrastruktur.
I januari 2025 filmades han i en katolsk kyrka i Tihun, sittande bara några bänkrader bakom president Julius Maada Bio. Nederländska journalister identifierade honom senare som Leijdekkers.
The Economist uppger dessutom att Leijdekkers förra året fick barn med presidentens dotter Agnes Bio. Presidentens kansli, polisen och militären fick möjlighet att bemöta uppgifterna men svarade inte på tidningens frågor.
Europeiska myndigheter fortsätter försöka få tag på honom. I Belgien har Leijdekkers dömts till 57 års fängelse för bland annat narkotikahandel, stöld och mordkonspiration. I Nederländerna har han dömts i sin frånvaro till 24 års fängelse för narkotikabrott och ska betala 96 miljoner euro i böter. Han utreds dessutom för möjlig inblandning i minst tolv mord.
Trots det har han fortsatt att röra sig relativt fritt i Sierra Leone.
Reporter fick syn på honom
I maj stoppades ett fartyg som lämnat landet av spansk polis utanför Västsahara. Ombord fanns 1 279 balar kokain, sammanlagt mer än 30 ton. The Economist beskriver lasten som den största kända kokainbeslaget i historien. Ytterligare åtta ton hittades senare i den tyska hamnen Wilhelmshaven i en container med kakao från Sierra Leone. Nästan fyra ton beslagtogs därefter i Liberia på väg mot Storbritannien. Myndigheterna bedömer att samtliga tre laster organiserades av Leijdekkers.
Nederländska specialstyrkor har gjort flera försök att gripa honom, även i Sierra Leone, men misslyckats.
Men The Economists reporter lyckades till slut själv få syn på honom. På sin tionde dag i Sierra Leone följde journalisten en konvoj med soldater till en polisstation i Freetown. Där steg en stor, rakad man ur en Land Cruiser och eskorterades in i byggnaden av en annan man. Poliserna reste sig och hälsade honom.
På avståndet av en fotbollsplan kunde reportern ändå känna igen honom. Det var Jos Leijdekkers.
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