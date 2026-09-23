Europas mest jagade knarkbaron har barn med presidentens dotter

En fjärdedel av BNP

Enligt The Economist motsvarar kokainhandeln som passerar genom landet omkring en fjärdedel av Sierra Leones BNP. Pengarna har i sin tur börjat tränga in i delar av statsapparaten, från löner och militärutgifter till infrastruktur.

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I januari 2025 filmades han i en katolsk kyrka i Tihun, sittande bara några bänkrader bakom president Julius Maada Bio. Nederländska journalister identifierade honom senare som Leijdekkers.

The Economist uppger dessutom att Leijdekkers förra året fick barn med presidentens dotter Agnes Bio. Presidentens kansli, polisen och militären fick möjlighet att bemöta uppgifterna men svarade inte på tidningens frågor.

Europeiska myndigheter fortsätter försöka få tag på honom. I Belgien har Leijdekkers dömts till 57 års fängelse för bland annat narkotikahandel, stöld och mordkonspiration. I Nederländerna har han dömts i sin frånvaro till 24 års fängelse för narkotikabrott och ska betala 96 miljoner euro i böter. Han utreds dessutom för möjlig inblandning i minst tolv mord.

Trots det har han fortsatt att röra sig relativt fritt i Sierra Leone.

Reporter fick syn på honom

I maj stoppades ett fartyg som lämnat landet av spansk polis utanför Västsahara. Ombord fanns 1 279 balar kokain, sammanlagt mer än 30 ton. The Economist beskriver lasten som den största kända kokainbeslaget i historien. Ytterligare åtta ton hittades senare i den tyska hamnen Wilhelmshaven i en container med kakao från Sierra Leone. Nästan fyra ton beslagtogs därefter i Liberia på väg mot Storbritannien. Myndigheterna bedömer att samtliga tre laster organiserades av Leijdekkers.

Nederländska specialstyrkor har gjort flera försök att gripa honom, även i Sierra Leone, men misslyckats.

Men The Economists reporter lyckades till slut själv få syn på honom. På sin tionde dag i Sierra Leone följde journalisten en konvoj med soldater till en polisstation i Freetown. Där steg en stor, rakad man ur en Land Cruiser och eskorterades in i byggnaden av en annan man. Poliserna reste sig och hälsade honom.

På avståndet av en fotbollsplan kunde reportern ändå känna igen honom. Det var Jos Leijdekkers.

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