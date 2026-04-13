Det är slut på Viktor Orbáns makt i Ungern efter 16 år. Oppositionen säkrade en jordskredsseger i valet och lovar att närma sig EU.
Rekordval: Maktbyte i Ungern – närmar sig EU
Det är slut på Viktor Orbáns styre i Ungern, efter hela 16 år vid makten.
Nytt styre i Ungern
Det lilla landet i Centraleuropa med en befolkning på 9,5 miljoner har sagt sitt i valet under söndagen.
Det har blivit något av ett val som är i centrum för världspolitiken.
När över 98 procent av rösterna nu är räknade blir det Tisza-partiet som kommer leda Ungern, enligt BBC.
Närmar sig EU
Partiledaren Péter Magyar har lovat att han kommer närma sig EU ännu mer, och även stödja Ukraina.
Hans parti ser ut att säkra två tredjedelar av platserna i parlamentet, och många hoppas att han kan upphäva några av de kontroversiella förändringar som Orbán gjort på sistone, berättar CNN.
Ungern har fått ett nytt styre, ett som står med öppna armar inför EU, vilket är något ungrarna har röstat för.
”Obekväm situation”
Vad innebär det för Viktor Orbán och det Ungern han har byggt upp under många år?
”Det är ju en obekväm situation och den här segern är så stor att Tisza har möjligheten att ändra konstitutionen”, säger Anamaria Dutceac Segesten, docent i Europastudier vid Lunds universitet, till TV4.
