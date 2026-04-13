Rekordval: Maktbyte i Ungern – närmar sig EU

Närmar sig EU

Partiledaren Péter Magyar har lovat att han kommer närma sig EU ännu mer, och även stödja Ukraina.

Hans parti ser ut att säkra två tredjedelar av platserna i parlamentet, och många hoppas att han kan upphäva några av de kontroversiella förändringar som Orbán gjort på sistone, berättar CNN.

Ungern har fått ett nytt styre, ett som står med öppna armar inför EU, vilket är något ungrarna har röstat för.

”Obekväm situation”

Vad innebär det för Viktor Orbán och det Ungern han har byggt upp under många år?

”Det är ju en obekväm situation och den här segern är så stor att Tisza har möjligheten att ändra konstitutionen”, säger Anamaria Dutceac Segesten, docent i Europastudier vid Lunds universitet, till TV4.

