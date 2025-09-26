Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Nytt världsrekord – över 22 000 containrar på ett fartyg

Det är ett nytt världsrekord med över 22 000 containrar på ett fartyg.
Det är ett nytt världsrekord med över 22 000 containrar på ett fartyg. (Foto: VesselFinder)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

Det är den största lasten genom tiderna och den är på väg till Europa. Det handlar om över 22 000 containrar på ett fartyg.

Ett skepp kommer lastat med… 22 000 containrar.

Nytt världsrekord med containrar

Det är ett nytt världsrekord och lasten på fartyget “One Innovation” är på väg mot Rotterdams hamn i Nederländerna, uppger tyska Focus.

Resan med rekordlasten startade i Singapore och förväntas anlända till Rotterdams hamn, som är Europas största hamn, om ett par veckor.


Ett logistiskt mästerverk

Att transportera 22 233 standardcontainrar är ingen lätt uppgift, det är mycket att hålla koll på från ett logistiskt perspektiv, där det 400 meter långa och 61 meter breda lastfartyget beskrivs som ett logistiskt mästerverk.

Krävs mycket planering – även i hamnen

Det bär den största containerlasten genom tiderna men det är samtidigt utformat för att säkerställa maximal effektivitet över världshaven och det krävs även noggrann planering när det kommer in i Rotterdams hamn.

Allt måste planeras noga i Europas största hamn i Rotterdam.
Allt måste planeras noga i Europas största hamn i Rotterdam. (Foto: Unsplash)
Saker som ytterligare kranar, samordnad planering av lastbilar och smidiga tullprocesser måste till exempel säkerställas.

Att transportera stora mängder varor över havet är dock förknippat med risker vilket olyckor har visat, där containrar dels glidit ner i vattnet i hamnar eller försvunnit till havs.

Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

