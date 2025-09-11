Nytt svenskt Ukraina-paket ska pressa Ryssland

Det nya stödpaketet från Sverige till Ukrainas försvar mot Rysslands invasionskrig innehåller flera Archerpjäser, drönare med lång räckvidd och artilleriammunition för cirka 3,6 miljarder kronor.

Där utöver skickar regeringen med stöd av SD marin materiel, bland annat kusradarsystem, trossfärjor med granatkastare, dykkammare och kranbilar till en totalt värde på omkring 2,1 miljarder kronor.

Pål Jonson: Vi värnar även Sveriges trygghet

”Europas rätt till fred och frihet ska försvaras”, deklarerar Pål Jonson och poängterar att det även handlar om att stärka ”Sveriges trygghet”.

Luftförsvar och rymd – upphandling av bland annat ammunition, sensorer och ledningssystem till det redan donerade svenska luftvärnssystemet Tridon, utrustning för flygbasdrift och sensorer för att upptäcka drönare och robotar ingår också i det senaste stödpaketet med ett totalt värde på runt 3,5 miljarder kronor.

Inom ramen för området luftförsvar och rymd sker även materieldonationer från Försvarsmakten, med tillhörande ersättningsanskaffning och transporter, framgår det i pressmeddelandet och att satsningar även sker på civilt försvar, tjänster via Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarshögskolan (FHS).

Utökar stödet till Ukraina med 70 miljarder

Utöver detta lägger regeringen fram en ram om ytterligare 70 miljarder stöd till det krigshärjade Ukraina i budgetpropositionen för 2026-2027.

Det innebär att det svenska Ukrainastödet uppgår till 120 miljarder kronor under åren 2025 till 2027.

Sveriges stöd till Ukraina överskrider hittills 100 miljarder kronor sedan Ryssland inledde kriget i februari 2022.

