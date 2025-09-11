Det 20:e militära stödpaketet till Ukraina värderas till 9,2 miljarder kronor och syftar till att ”sätta hårdare tryck på Ryssland”, meddelar Sveriges försvarsminister Pål Jonson (M) på en pressträff.
Nytt svenskt Ukraina-paket ska pressa Ryssland
Mest läst i kategorin
Oracles rusning oroar: "Påminner om IT-kraschen"
Techbolaget Oracle rusade kraftigt på börsen och gjorde ägaren Larry Ellison till världens rikaste man över en natt. Men allt är inte frid och fröjd och vissa oroar sig nu för en eventuell krasch. Oracles aktie steg på onsdagen med över 40 procent, den största uppgången i bolagets historia. Kurslyftet gjorde grundaren Larry Ellison till …
Varnar EU för att stoppa ryssar
Yulia Navalnaya, änka efter Aleksej Navalnyj, varnar EU för att införa restriktioner för turistvisum för ryska medborgare. Det är i ett brev till EU:s utrikeskommissionär Kaja Kallas som Yulia Navalnaya uppmanar EU att inte införa restriktioner för turistvisum för ryska medborgare. Navalnaya, änka efter oppositionelle Aleksej Navalnyj som avled i ryskt fängelse, menar att ett …
"Vi har ingen inflation" – men Trumps siffror rasar
Inflationen har blivit Trumps största huvudvärk. Samtidigt som han hävdar att prisökningarna är över visar nya siffror väljarnas missnöje. Donald Trump fortsätter hävda att inflationen är ett avslutat kapitel. Samtidigt visar nya mätningar att väljarnas förtroende för presidentens hantering av priser och levnadskostnader sjunker. Missa inte: Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige? Dagens PS Olika …
Så kan ryska drönare nå städer i väst
Ryska drönare kan nå stora europeiska städer. Konstaterandet kommer dagen efter att Polen skjutit ner ryska attackdrönare. Under natten mot onsdag denna vecka nådde hoten i Europa en ny nivå. För första gången sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, tvingades Polen skjuta ner ryska attackdrönare över Nato-territorium. I efterhand har den polska regeringen registrerat 19 …
"Ryssland testar Nato" – artikel 5 kan aktiveras
Ryssland testar Nato genom sina drönare och då gäller det att sätta in tuffa motåtgärder. Det menar Europaparlamentarikern Pekka Toveri. Ett stort antal ryska drönare tog sig in i polskt luftrum under natten mot onsdagen. Polen håller krismöten Drönarna sköts ner över flera regioner i östra Polen och landet har hållit krismöten sedan dess och …
Det nya stödpaketet från Sverige till Ukrainas försvar mot Rysslands invasionskrig innehåller flera Archerpjäser, drönare med lång räckvidd och artilleriammunition för cirka 3,6 miljarder kronor.
Där utöver skickar regeringen med stöd av SD marin materiel, bland annat kusradarsystem, trossfärjor med granatkastare, dykkammare och kranbilar till en totalt värde på omkring 2,1 miljarder kronor.
Pål Jonson: Vi värnar även Sveriges trygghet
”Europas rätt till fred och frihet ska försvaras”, deklarerar Pål Jonson och poängterar att det även handlar om att stärka ”Sveriges trygghet”.
Luftförsvar och rymd – upphandling av bland annat ammunition, sensorer och ledningssystem till det redan donerade svenska luftvärnssystemet Tridon, utrustning för flygbasdrift och sensorer för att upptäcka drönare och robotar ingår också i det senaste stödpaketet med ett totalt värde på runt 3,5 miljarder kronor.
Inom ramen för området luftförsvar och rymd sker även materieldonationer från Försvarsmakten, med tillhörande ersättningsanskaffning och transporter, framgår det i pressmeddelandet och att satsningar även sker på civilt försvar, tjänster via Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarshögskolan (FHS).
Utökar stödet till Ukraina med 70 miljarder
Utöver detta lägger regeringen fram en ram om ytterligare 70 miljarder stöd till det krigshärjade Ukraina i budgetpropositionen för 2026-2027.
Det innebär att det svenska Ukrainastödet uppgår till 120 miljarder kronor under åren 2025 till 2027.
Sveriges stöd till Ukraina överskrider hittills 100 miljarder kronor sedan Ryssland inledde kriget i februari 2022.
Läs även: “Ryssland testar Nato” – artikel 5 kan aktiveras DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
ECB:s plan för räntan när Europa svajar
Europeiska centralbanken ECB lämnar styrräntan oförändrad. Här är ECB:s plan för hur ett svajigt Europa ska bli stabilt. Hon är inte bara advokat utan har även varit fiskeminister i det Frankrike där man just nu leker hela havet stormar. När Christine Lagarde dessutom varit såväl handelsminister, jordbruksminister och finansminister, var det väl ingen som kunde …
Så ska Dolph bli rik igen: "Levt väldigt slösaktigt"
Rocky-miljonerna gick åt till att leva som den Hollywood-stjärna han var. Nu vill Dolph Lundgren bygga upp en förmögenhet – som vodkaentreprenör. Efter decennier som Hollywoodstjärna skulle man kunna tro att Dolph Lundgren skulle ha byggt upp en rejäl förmögenhet. Men den 67-årige svensken menar att en dålig revisor och åratal av slösaktigt leverne har …
Här har villapriserna stigit över 7 miljoner på tio år
På tio år har villapriserna rusat i både storstäder och turistkommuner. I en kommun är ökningen på flera miljoner kronor. På ett decennium har villaägare där sett snittpriserna lyfta med mer än sju miljoner kronor. Samtidigt visar Hemnets siffror att även fritidshuskommuner på landsbygden haft rekordökningar – i procent. Missa inte: Amerikaner har inte råd …
Efter ‘Da Vinci-koden’ – nu kommer den mest galna boken av Dan Brown
Dan Brown är tillbaka och Robert Langdon springer nu genom gränder Prag i thrillern “Hemligheternas hemlighet”. Här blandas neurovetenskap, konspirationer och ett gåtfullt Golem-monster med lyxhotell och föreläsningar om konsthistoria. Resultatet är en 700-sidors actionroman som redan beräknas bli en miljardaffär. Hemligheternas hemlighet Boken heter “Hemligheternas hemlighet” och handlar om Langdons nya kärlek, neuroforskaren Katherine …
Konkurs för svenska IoT-aktien – trots följetong av emissioner
Internt-of-things, eller IoT, var en av sena 2010-talets stora börshajper. Nu har en av de svenska bolagen som noterades mitt i trenden gått i konkurs. Trots upprepade emissioner sedan börsdebuten gick inte aktien att rädda. Läs även: Här är årets börsraketer – gymkedja sticker ut – Dagens PS Konkurs i tingsrätten H&D Wireless Holding (börskurs …