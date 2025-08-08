Dagens PS
Tusk: Paus i Ukrainakriget kan vara nära

Donald Tusk.
Polens premiärminister Donald Tusk. Arkivbild. (Foto: Czarek Sokolowski/AP/TT)
TT Nyhetsbyrån
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Polens premiärminister Donald Tusk upprepar sin optimism om att en paus kan komma i kriget i Ukraina snart. Efter ett möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger han på fredagen att ett eldupphör kan komma snarare förr än senare.

“Det finns vissa signaler och vi har också en intuition om att kanske en frysning av konflikten – jag vill inte säga slutet, men en frysning av konflikten – snarare är närmare än längre bort”, säger han på en presskonferens.

Även förra veckan talade den polske premiärministern i liknande ordalag, och sade då att det fanns många tecken som tyder på att kriget mellan Ryssland och Ukraina skulle kunna avbrytas inom en snar framtid.

