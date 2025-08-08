Polens premiärminister Donald Tusk upprepar sin optimism om att en paus kan komma i kriget i Ukraina snart. Efter ett möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger han på fredagen att ett eldupphör kan komma snarare förr än senare.
Tusk: Paus i Ukrainakriget kan vara nära
“Det finns vissa signaler och vi har också en intuition om att kanske en frysning av konflikten – jag vill inte säga slutet, men en frysning av konflikten – snarare är närmare än längre bort”, säger han på en presskonferens.
Även förra veckan talade den polske premiärministern i liknande ordalag, och sade då att det fanns många tecken som tyder på att kriget mellan Ryssland och Ukraina skulle kunna avbrytas inom en snar framtid.
