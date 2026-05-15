Rysslands fängelser ekar tomma – på grund av kriget

Han pekade även på att ryska domstolar i större utsträckning använder villkorliga domar och andra påföljder i stället för fängelse.

Samtidigt har återvändande soldater med kriminell bakgrund bidragit till ökade sociala spänningar och mer brottslighet i vissa delar av Ryssland, enligt flera rapporter under kriget.

Gostev uppgav också att tusentals fångar arbetar inom produktion kopplad till den ryska krigsindustrin.

Under det senaste året ska ytterligare omkring 16 000 intagna ha satts i arbete för att tillverka materiel och andra produkter till stöd för armén.

Har brist på arbetskraft

Tvångsarbete inom fängelsesystemet har länge varit en del av den ryska kriminalvården och beskrivs ofta som ett arv från Sovjettidens lägersystem.

Enligt den ryska kriminalvården uppgår värdet av varor som producerats för krigsinsatsen till motsvarande omkring 64 miljoner euro.

Den totala produktionen inom fängelsesystemet ska under 2025 ha uppgått till cirka 548 miljoner euro, även om myndigheterna inte specificerar hur stor del som gått direkt till militären.

Ryssland har samtidigt drabbats av omfattande arbetskraftsbrist sedan invasionen av Ukraina inleddes.

Hundratusentals män deltar i kriget eller har lämnat landet för att undvika mobilisering, vilket har ökat trycket på arbetsmarknaden och industrin.

