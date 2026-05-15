Historiskt har Rysslands fängelser ofta varit fulla av fångar. På bara några år har dock antalet intagna minskat kraftigt.
Rysslands fängelser ekar tomma – på grund av kriget
Antalet fångar i ryska fängelser har minskat med nära 40 procent på fem år.
En viktig förklaring är att tusentals intagna har rekryterats till den ryska armén för att delta i kriget i Ukraina.
Det uppgav chefen för den ryska kriminalvården, Arkadij Gostev, enligt statliga ryska medier.
Färre fångar nu
Vid slutet av 2021 satt omkring 465 000 personer i ryska fängelser. I dag är siffran cirka 282 000. Av dessa hålls ungefär 85 000 i häkte i väntan på rättegång, skriver Euronews.
Ryssland har länge haft ett av världens största fängelsesystem, med rötter i Sovjetunionens arbetsläger. Antalet intagna har dock gradvis minskat under de senaste två decennierna.
Sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022 har ryska myndigheter erbjudit fångar möjlighet att skriva kontrakt med armén i utbyte mot att deras straff kortas eller stryks helt om de överlever tjänstgöringen vid fronten.
Enligt Gostev är militärens rekrytering en av orsakerna till den kraftiga nedgången i antalet fångar.
Använder andra påföljder
Han pekade även på att ryska domstolar i större utsträckning använder villkorliga domar och andra påföljder i stället för fängelse.
Samtidigt har återvändande soldater med kriminell bakgrund bidragit till ökade sociala spänningar och mer brottslighet i vissa delar av Ryssland, enligt flera rapporter under kriget.
Gostev uppgav också att tusentals fångar arbetar inom produktion kopplad till den ryska krigsindustrin.
Under det senaste året ska ytterligare omkring 16 000 intagna ha satts i arbete för att tillverka materiel och andra produkter till stöd för armén.
Har brist på arbetskraft
Tvångsarbete inom fängelsesystemet har länge varit en del av den ryska kriminalvården och beskrivs ofta som ett arv från Sovjettidens lägersystem.
Enligt den ryska kriminalvården uppgår värdet av varor som producerats för krigsinsatsen till motsvarande omkring 64 miljoner euro.
Den totala produktionen inom fängelsesystemet ska under 2025 ha uppgått till cirka 548 miljoner euro, även om myndigheterna inte specificerar hur stor del som gått direkt till militären.
Ryssland har samtidigt drabbats av omfattande arbetskraftsbrist sedan invasionen av Ukraina inleddes.
Hundratusentals män deltar i kriget eller har lämnat landet för att undvika mobilisering, vilket har ökat trycket på arbetsmarknaden och industrin.
