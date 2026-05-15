Dussintals saudier vädrade missnöje över vilka som fick jobb i ett stort byggprojekt. Det fick regeringen att ingripa.
Saudier klagade över utländsk arbetskraft – kallas till förhör
Saudiarabien är känt för att noggrant kontrollera sina medborgares åsikter och yttrandefriheten i landet är låg.
Nu har regeringen inlett en insats mot saudier som på sociala medier klagat över arbetslöshet – och över att utlänningar får ledande tjänster i statliga projekt.
Landets myndighet för mediereglering uppger att 49 personer har kallats till förhör efter inlägg på nätet som anses bryta mot landets medielagar. Totalt handlar det om 68 misstänkta överträdelser.
Har behövt skjuta upp stora projekt
Bakgrunden är en växande debatt om arbetsmarknaden i landet.
Arbetslösheten bland saudiska medborgare har visserligen fallit till historiskt låga nivåer de senaste åren och låg vid slutet av förra året på 7,2 procent.
Samtidigt har den ekonomiska osäkerheten ökat efter kriget mellan USA, Israel och Iran, som bidragit till högre energipriser och press på statsfinanserna.
Flera stora projekt i Saudiarabien har samtidigt bromsats eller skjutits upp på grund av ökade kostnader och svagare likviditet.
Ingriper mot ”uppviglande innehåll”
Tidigare i veckan uppgav myndigheter att 13 000 personer anmält sig till en jobbmässa i staden Tabuk i nordvästra Saudiarabien.
Enligt myndigheterna handlar ingripandena om inlägg som riskerar att störa den allmänna ordningen eller skada nationella intressen, skriver Financial Times.
Informationsminister Salman al-Dosary sade att regeringen accepterar saklig kritik men vill stoppa sådant som beskrivs som vilseledande eller uppviglande innehåll.
Saudier känner sig förbisedda
De aktuella inläggen kopplas enligt aktivister och människorättsorganisationer till kritik mot det statliga megaprojektet Qiddiya utanför Riyadh.
På nätet har användare hävdat att västerländska utlandsanställda med begränsad erfarenhet fått höga positioner inom projektet, medan saudiska arbetssökande har svårt att få jobb.
Bilder på profiler från yrkesnätverket Linkedin har spridits i sociala medier och väckt starka reaktioner.
Kritiker pekar bland annat på personer som tidigare arbetat inom idrott eller turism och senare fått chefsroller inom projektet.
Tvingas radera inlägg
Samtidigt varnar flera bedömare för att utlänningar riskerar att bli måltavlor för frustrationen kring arbetsmarknaden.
En del utlandsanställda i Saudiarabien medger att det förekommer orättvisa rekryteringar men menar att problemet ligger i systemet snarare än hos enskilda arbetstagare.
Människorättsorganisationer beskriver myndigheternas agerande som ytterligare ett steg i en hårdare linje mot yttrandefrihet i landet.
Enligt grupper som följer utvecklingen har flera användare tvingats radera inlägg där de beskrivit svårigheter på arbetsmarknaden eller uttryckt stöd för arbetslösa saudier.
Qiddiya har inte kommenterat uppgifterna offentligt. En person med insyn i projektet uppger dock att målet är att andelen saudiska anställda ska öka till 70 procent före år 2030.
