Saudier klagade över utländsk arbetskraft – kallas till förhör

Ingriper mot ”uppviglande innehåll”

Tidigare i veckan uppgav myndigheter att 13 000 personer anmält sig till en jobbmässa i staden Tabuk i nordvästra Saudiarabien.

Enligt myndigheterna handlar ingripandena om inlägg som riskerar att störa den allmänna ordningen eller skada nationella intressen, skriver Financial Times.

Informationsminister Salman al-Dosary sade att regeringen accepterar saklig kritik men vill stoppa sådant som beskrivs som vilseledande eller uppviglande innehåll.

Saudier känner sig förbisedda

De aktuella inläggen kopplas enligt aktivister och människorättsorganisationer till kritik mot det statliga megaprojektet Qiddiya utanför Riyadh.

På nätet har användare hävdat att västerländska utlandsanställda med begränsad erfarenhet fått höga positioner inom projektet, medan saudiska arbetssökande har svårt att få jobb.

Bilder på profiler från yrkesnätverket Linkedin har spridits i sociala medier och väckt starka reaktioner.

Kritiker pekar bland annat på personer som tidigare arbetat inom idrott eller turism och senare fått chefsroller inom projektet.

Tvingas radera inlägg

Samtidigt varnar flera bedömare för att utlänningar riskerar att bli måltavlor för frustrationen kring arbetsmarknaden.

En del utlandsanställda i Saudiarabien medger att det förekommer orättvisa rekryteringar men menar att problemet ligger i systemet snarare än hos enskilda arbetstagare.

Människorättsorganisationer beskriver myndigheternas agerande som ytterligare ett steg i en hårdare linje mot yttrandefrihet i landet.

Enligt grupper som följer utvecklingen har flera användare tvingats radera inlägg där de beskrivit svårigheter på arbetsmarknaden eller uttryckt stöd för arbetslösa saudier.

Qiddiya har inte kommenterat uppgifterna offentligt. En person med insyn i projektet uppger dock att målet är att andelen saudiska anställda ska öka till 70 procent före år 2030.

