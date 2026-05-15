Trump: ”Fantastiska” avtal med Xi

De båda träffas igen i höst, då i USA.

Inför fredagens lunch tog presidenterna en promenad bland rosenbuskar i det muromgärdade, hårt bevakade regeringsresidenset Zhongnanhai nära Förbjudna staden.

Vi har ingått några fantastiska handelsavtal som är bra för båda länderna, sade Trump till reportrar efter promenaden och hävdade att de ”löst flera olika problem”.

Xi var mer dämpad, men sade att de två ledarna nått en ny ”konstruktiv relation” vilket han beskrev som en milstolpe.

Kung Pao-kyckling

Trump var imponerad av rosorna i trädgården, enligt reportrar på plats. Xi erbjöd sig därför att skicka Trump fröer av de kinesiska rosorna.

Underbart, det låter toppen, svarade Trump.

Därefter satte sig respektive länders delegationer ned för en lunch bakom stängda dörrar. På menyn: skaldjurssoppa, friterade hummerbollar, kung Pao-kyckling, glass och chokladbrownie. Drygt två timmar senare syntes Trump gå ombord presidentplanet Air Force One för att resa hem till USA.

Under onsdagens inledande möten sades de två ledarna ha diskuterat en rad viktiga frågor, däribland Taiwan, handel och Irankriget. Enligt Trump är han och Xi överens om hur de vill att kriget avslutas, att Hormuzsundet måste återöppnas och att Iran inte får ha kärnvapen.

Xi till USA

Enligt Kinas utrikesminister Wang Yi har länderna kommit överens om att utöka handeln inom ett särskilt ramverk för tullsänkningar, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina (Xinhua).

Få konkreta resultat har dock presenterats, utöver ett uttalande från Trump om ett kinesiskt köp av 200 amerikanska Boeingplan.

Den kinesiske presidenten besöker USA i höst, bekräftar Wang Yi. Trump har bjudit in Xi till Washington DC den 24 september.