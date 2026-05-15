Havsbaserade datacenter – "inte längre science fiction"

Kalkylen är inte självklar

Bland medinvesterarna finns riskkapitalisten John Doerr, Salesforce-grundaren Marc Benioffs TIME Ventures, Max Levchins SciFi Ventures, Super Micro Computer och Hanwha Group. Totalt har Panthalassa rest 210 miljoner dollar, eller 1 134 miljoner kronor, sedan starten.

Realtid har tidigare lyft frågan om huruvida kalkylen ens går ihop för datacenterssektorn i stort. Kritiker på CleanTechnica påpekar att Peter Thiel tidigare har drivit energisatsningar som har lidit av samma mönster: ett reellt flaskhalsproblemlösningslöfte, underskattade driftskostnader och otestade skalningsantaganden.

PS analys

Panthalassa är ännu inte ett investeringsalternativ då bolaget är onoterat. Men trenden tyder på att energi- och datacenterlösningar utanför elnätet, vare sig det handlar om hav, rymden eller kärnkraft, kommer att locka allt mer kapital. Det gynnar bolag med exponering mot marin teknik, satelliter och nischad energilagring.

Panthalassas teknik är smart konstruerad för att undvika de två klassiska problem för datacenter, nämligen elnätsbegränsning och kylvattenbrist. Att flytta data, inte elektricitet, till land via satellit är en elegant idé på ritbordet.

Att göra det lönsamt i Stilla havets vinter är något annat. Thiels namn ger projektet trovärdighet och kapital, men inte garantier.

Beroende på hur Ocean-3-resultatet blir i höst, så kan vi avgöra om det är en dyr demonstration, ett luftslott eller en ny era för datacenter.

