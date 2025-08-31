Ny forskning: "Vikingarna var besatta av silver"

Grundare till världsföretaget Tetra-Pak var Ruben Rausing, vars söner Gad, Hans och Sven tog företaget vidare.

Gad Rausing hann även med en filosofie licentiatexamen i Lund 1952 och att disputerade i arkeologi 1967 med en avhandling om pilbågens utveckling, innan han 1982 lämnade Sverige som skatteflykting.

Med bakgrunden i arkeologi och historiskt intresse är det kanske inte konstigt att han använde en del av de pengar han sluppit dela med sig av, till att finansiera bland annat forskning vid Oxford.

Där finns Jane Kershaw som nu, bland annat på Rausing-pengar, forskat som docent i vikingatidens arkeologi och nu presenterar en del av sina rön i The Conversation.

”Fascinerade av silver”

Hon konstaterar att vikingarna var fascinerade av silver och visar hur analyser av deras byten avslöjar hur långt de var beredda att resa för att få tag i det.

”Faktum är att hela vikingatiden ofta beskrivs som en ´silvrets tidsålder´. Denna form av rikedom var så eftertraktad att dess förvärvande var en primär drivkraft för expansionen ut ur Skandinavien som vikingarna är mest kända för”, skriver Jane Kershaw

”För att förvärva den var de beredda att riskera sina egna liv och ta många andras.”

Det fanns en slående frånvaro av silver i regionen vid denna tid, trots att Skandinavien hade inhemska silvermalmer, skriver Kershaw.

Under det följande århundradet var de flesta smycken gjorda av kopparlegering. Silver utvanns inte och i det jordbrukssamhälle de levde i var ädelmetaller en onödig lyx.

