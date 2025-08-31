Dagens PS
Ny forskning: "Vikingarna var besatta av silver"

Vikingarna var besatta av silver
Gokstadskipet, ett av de vikingaskepp som återfunnits och bevarats i Norge. Nu kommer nya rön om handel, resor och manin för silver (Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 31 aug. 2025Publicerad: 31 aug. 2025

Vikingarna var visserligen ”de smutsigaste av Guds varelser” och närmast ”vandrande åsnor” men samtidigt besatta av silver.

Grundare till världsföretaget Tetra-Pak var Ruben Rausing, vars söner Gad, Hans och Sven tog företaget vidare.

Gad Rausing hann även med en filosofie licentiatexamen i Lund 1952 och att disputerade i arkeologi 1967 med en avhandling om pilbågens utveckling, innan han 1982 lämnade Sverige som skatteflykting.

Med bakgrunden i arkeologi och historiskt intresse är det kanske inte konstigt att han använde en del av de pengar han sluppit dela med sig av, till att finansiera bland annat forskning vid Oxford.

Där finns Jane Kershaw som nu, bland annat på Rausing-pengar, forskat som docent i vikingatidens arkeologi och nu presenterar en del av sina rön i The Conversation.

Vikingarna – inte alls som du tror. Dagens PS

”Fascinerade av silver”

Hon konstaterar att vikingarna var fascinerade av silver och visar hur analyser av deras byten avslöjar hur långt de var beredda att resa för att få tag i det.

”Faktum är att hela vikingatiden ofta beskrivs som en ´silvrets tidsålder´. Denna form av rikedom var så eftertraktad att dess förvärvande var en primär drivkraft för expansionen ut ur Skandinavien som vikingarna är mest kända för”, skriver Jane Kershaw

”För att förvärva den var de beredda att riskera sina egna liv och ta många andras.”

Det fanns en slående frånvaro av silver i regionen vid denna tid, trots att Skandinavien hade inhemska silvermalmer, skriver Kershaw.

Under det följande århundradet var de flesta smycken gjorda av kopparlegering. Silver utvanns inte och i det jordbrukssamhälle de levde i var ädelmetaller en onödig lyx.

Blonda vikingar? Inte enligt ny studie. Dagens PS

Vikingatiden fortsätter att fascinera, här i samband med en aktivitet på Historiska museet. Myter underhålls och lever vidare även vid nya rön. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Kunde bygga en flotta

Samtidigt var jordbruket utmanande i Skandinavien med korta somrar och långa, hårda vintrar.

Ur denna tillvaro framträdde ändå en ny grupp, som historikern Guy Halsall kallar ”våldsamma chanstagare” vid fjordar i Norge och i centrala Mälardalen i Sverige. De beslagtog övergiven mark och värdefulla resurser.

Deras framgångar gjorde det möjligt för dem att bygga fartygsflottor.

Till en början handlade det om båtar drivna med åror, men sedan kom segelfartyg som gav möjlighet till långa sjöresor.

I slutet av 700-talet började skandinaverna inleda våldsamma sjöattacker mot rikedomscentra i grannländerna. Först mot kuststäder, kloster och kyrkor i dagens Storbritannien, Irland och Frankrike, senare mot Tyskland och Spanien och så långt söderut som Marockos nordkust.

Vikingarna försåg sig med slavar och rikedom i form av liturgiska tallrikar, silvermynt och andra högstatusföremål.

Silver enkelt värdemått

Varför kom vikingarna att värdera silver så högt? Enkelt uttryckt därför att äganderätt till mark och boskap styrdes av strikta lagar och arvslagar, medan silver var innehavarens ägo och utan hänsyn till normala vägar till rikedom.

Dessa nyrika vikingar kunde inte enkelt köpa mark med silver men den gav dem status och i förlängningen makt.

För dessa nya generationer skandinaver blev silvret en värdestandard som kunde garantera investeringar, lösa tvister och garantera krav vid arv och andra sammanhang.

Via British Geological Surevys laboratorium och isotopforskaren Jane Evans har Kershaw kunnat spåra silvrets ursprung.

Det visade sig då att i den så kallade Bedale-skatten fanns nio silvertackor med samma isotopförhållanden som de islamiska mynten dirham.

Dirhamer präglade mellan 750 och 900 enligt vår tideräkning. av umayyaderna och abbasiderna, i det som idag är Iran och Irak.

Vikingarnas favoritdryck avslöjad. Dagens PS

Vinsten från handeln i öst

”För att förstå hur detta hände måste vi möta skandinaverna som vände sig österut snarare än västerut i jakt på silver och andra rikedomar”, skriver Kershaw.

Den rutten gick längs floder i nuvarande Ryssland och Ukraina, över Östersjön och Finska viken in i norra Ryssland där man transporterade pälsar och slavar till marknaderna i det islamiska kalifatet.

Fynden av dirham i Skandinavien representerar vinsten från denna handel, konstaterar forskarna.

Med tiden anpassade sig dessa vikingar till livet i öster och ska ha anammat vissa kulturella sedvänjor från lokalbefolkningen.

Dock imponerade de inte som personer.  Sändebudet Ahmad ibn Fadlan, som mötte vikingarna vid floden Volga, beskrev dem så här;

”De är de smutsigaste av Guds varelser. De är som vandrande åsnor.”

Vanligaste fyndtypen

Cirka 400 000 dirham finns bevarade i Skandinavien och runt Östersjön, vilket gör dirham till den vanligaste arkeologiska fyndtypen från vikingatiden.

Silver förblev viktigt för vikingarna. Från cirka år 900 präglade nya angloskandinaviska härskare sina egna mynt, som visade den brytningstid de levde i.

De nya härskarna i York, ett centrum för skandinavisk bosättning i norra England, präglade mynt som kunde ha ett kristet kors på ena sidan och en Torshammare på den andra.

”Det som är tydligt är att vikingarna redan på 800-talet var översvämmade av islamiskt silver”, konstaterar Jane Kershaw som påpekar att historien inte är färdigskriven.

”Samtidigt ligger fler oupptäckta skatter tyst under jorden och väntar på att avslöja sina hemligheter.”

Enormt vikingafynd i grannlandet. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
