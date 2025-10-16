Först vin, sprit och mat. Nu glas, keramik, smycken och textil med mera. Allt det ska kunna namnskyddas enligt ett färskt riksdagsbeslut.
Nu vill EU namnskydda nästan allt
”Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen”, inleder August Strindberg sin ”Hemsöborna” från 1887 om Carlsson, madam Flod och hennes son Gusten.
Hade han kommit i dag hade han inte bara kommit som ett yrväder utan även med en EU-skyddad beteckning om halsen.
Nu har nämligen Sveriges riksdag antagit förslaget om stärkt hantverksskydd inom EU.
Från 1 december i år omfattar EU:s system för skyddade geografiska beteckningar inte bara vin, sprit och livsmedel som tidigare.
I stället inkluderas från det datumet även hantverks- och industriprodukter som glas, keramik, natursten, smycken och textil.
5 238 patent ger Sverige global topprankning. Dagens PS
Ska stärka de små och medelstora
”Tanken är att det nya skyddet ska stärka regioner, mikro-, små- och medelstora företag inom EU genom att de kan hindra andra från att använda namnet på deras produkter”, skriver PRV, Patent- och registreringsverket i ett pressmeddelande.
En geografisk beteckning är ett namn som används för produkter med ett tydligt ursprung, där kvalitet, anseende eller andra egenskaper är nära knutna till platsen.
Endast producenter som uppfyller de fastställda kraven får använda beteckningen.
Exempel på produkter som kan omfattas är Muranoglas, Carraramarmor, Solingenbestick och Donegal tweed – men man hade ju kunnat tänka lite storsvenskt och lagt till Höganäskrus, Taserudsstakar och annat i den listan.
”Positiv och välkommen nyhet”
”Det här är en positiv och välkommen nyhet för svenska hantverksföretagare med tydlig geografisk anknytning. Från den 1 december finns möjligheten att ansöka om skydd hos EUIPO eller anmäla redan inarbetade namn till PRV”, säger Håkan Ekdahl, chef för varumärke- och designavdelningen hos PRV.
Rent praktiskt gör inte Sverige någon nationell prövning av ansökningarna. I stället skickas alla ansökningar direkt till EUIPO, EU:s immaterialrättsmyndighet.
Den granskar sedan och beslutar om registrering, men PRV uppmanar till att anmäla redan inarbetade namn till verket.
Här är Sverige bäst i världen. Dagens PS
Värt en skål för PRV?
Om nu PRV inte får göra någon egen prövning av namnförslagen, så kan man trösta sig med att få ”flera nya uppdrag kopplade till införandet”, som an påpekar.
PRV blir kontaktpunkt mot EUIPO i allt som kräver lokalkännedom, representeras i den rådgivande nämnden, får ta emot inarbetade svenska namn som anmäls fram till 2 december 2026 och ska kontrollera skyddade beteckningar.
Redan det är ju värt en liten gratulation och en skål. Varför inte ur ett namnskyddat Höganäskrus?
Är allt redan uppfunnet på Gotland? Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Först vin, sprit och mat. Nu glas, keramik, smycken och textil med mera. Allt det ska kunna namnskyddas enligt ett färskt riksdagsbeslut. ”Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen”, inleder August Strindberg sin ”Hemsöborna” från 1887 om Carlsson, madam Flod och hennes son Gusten. Hade han …
