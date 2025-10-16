Nu vill EU namnskydda nästan allt

”Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen”, inleder August Strindberg sin ”Hemsöborna” från 1887 om Carlsson, madam Flod och hennes son Gusten.

Hade han kommit i dag hade han inte bara kommit som ett yrväder utan även med en EU-skyddad beteckning om halsen.

Nu har nämligen Sveriges riksdag antagit förslaget om stärkt hantverksskydd inom EU.

Från 1 december i år omfattar EU:s system för skyddade geografiska beteckningar inte bara vin, sprit och livsmedel som tidigare.

I stället inkluderas från det datumet även hantverks- och industriprodukter som glas, keramik, natursten, smycken och textil.

Ska stärka de små och medelstora

”Tanken är att det nya skyddet ska stärka regioner, mikro-, små- och medelstora företag inom EU genom att de kan hindra andra från att använda namnet på deras produkter”, skriver PRV, Patent- och registreringsverket i ett pressmeddelande.

En geografisk beteckning är ett namn som används för produkter med ett tydligt ursprung, där kvalitet, anseende eller andra egenskaper är nära knutna till platsen.

Endast producenter som uppfyller de fastställda kraven får använda beteckningen.

Exempel på produkter som kan omfattas är Muranoglas, Carraramarmor, Solingenbestick och Donegal tweed – men man hade ju kunnat tänka lite storsvenskt och lagt till Höganäskrus, Taserudsstakar och annat i den listan.