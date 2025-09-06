Dagens PS
5 238 patent ger Sverige global topprankning

Sverige plats på global topplista över innovationsmiljöer
En innovativ miljö, en av två i världsklass i Sverige. Både Göteborg och Stockholm platsar på Global Innovation Index 2025. (Foto: Pressbild Casper Hedberg)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 06 sep. 2025Publicerad: 06 sep. 2025

Både Stockholm och Göteborg tar plats på den nya listan över världens 100 främsta innovationsregioner, rapporterar PRV.

Stockholm och Göteborg tar båda plats på Wipos Global Innovation Index 2025.

Wipo är kort för World Intellectual Property Organization och är FN:s fackorgan för immateriella rättigheter.

Wipo arbetar för att främja innovation och skydd för patent, varumärken och design globalt.

Wipo gör även den årliga Global Innovation Index, som mäter länders och regioners innovationsförmåga, baserat på sånt som patent, forskning, investeringar och teknisk utveckling.

Det är på denna lista som både Stockholm och Göteborg platsar bland de 100 i topp, även om Göteborg gör det med snål marginal.

”Sverige står starkt”

”Resultaten visar att Sverige står starkt som innovationsnation, med två regioner som driver utvecklingen inom forskning, patent och teknisk utveckling”, noterar Patent- och registreringsverket, PRV, i vilket fall.

Stockholm klättrar i årets ranking till plats 32 bland världens främsta innovationsregioner.

Med 2 746 patentansökningar, 8 933 vetenskapliga artiklar och 830 riskkapitalaffärer per miljon invånare de senaste fem åren befäster Stockholm sin plats i världseliten.

Martin Lundstedt och hans Volvo är med sitt nära samarbete med forskning och högre utbildning en del i att Sverige håller sig i topp kring innovation. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Samarbete central drivkraft

Samarbeten är en central drivkraft i detta. Inte mindre än 40 procent av Stockholms patentansökningar sker tillsammans med andra svenska forsknings- och innovationsmiljöer, framför allt Malmö-Lund, Göteborg och Uppsala.

Även inom forskningen är samverkan stark och 77 procent av alla vetenskapliga artiklar publiceras i partnerskap, med Uppsala som en särskilt viktig partner.

Göteborg rankas som det 97:e största innovationsklustret globalt och försvarar den positionen via 2 492 patentansökningar, 11 908 vetenskapliga artiklar och 431 riskkapitalaffärer per miljon invånare.

Företag och forskning nära varandra

I båda städerna har man ledande aktörer inom forskning och näringsliv som frontar klustren.

Det handlar om sådana om Karolinska institutet, KTH, Stockholms universitet och Ericsson (börskurs Ericsson) i Stockholm och om Göteborgs universitet, Chalmers, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Volvo (börskurs Volvo) (börskurs Volvo Car) och Ericsson i Göteborg.

”Att både Stockholm och Göteborg finns med bland världens 100 främsta innovationskluster visar att Sverige har en innovationsmiljö i världsklass”, säger Patent- och registreringsverkets generaldirektör Anna Jardfeldt.

”Förutsättningen för detta är en tydlig hantering och kunskap om företagets tillgångar, såsom patent, varumärke och designskydd. Kombinationen av forskning, entreprenörskap och starka samarbeten gör att vi kan fortsätta konkurrera globalt”, slår hon fast.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

