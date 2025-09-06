5 238 patent ger Sverige global topprankning

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Stockholm och Göteborg tar båda plats på Wipos Global Innovation Index 2025.

Wipo är kort för World Intellectual Property Organization och är FN:s fackorgan för immateriella rättigheter.

Wipo arbetar för att främja innovation och skydd för patent, varumärken och design globalt.

Wipo gör även den årliga Global Innovation Index, som mäter länders och regioners innovationsförmåga, baserat på sånt som patent, forskning, investeringar och teknisk utveckling.

Det är på denna lista som både Stockholm och Göteborg platsar bland de 100 i topp, även om Göteborg gör det med snål marginal.

”Sverige står starkt”

”Resultaten visar att Sverige står starkt som innovationsnation, med två regioner som driver utvecklingen inom forskning, patent och teknisk utveckling”, noterar Patent- och registreringsverket, PRV, i vilket fall.

Stockholm klättrar i årets ranking till plats 32 bland världens främsta innovationsregioner.

Med 2 746 patentansökningar, 8 933 vetenskapliga artiklar och 830 riskkapitalaffärer per miljon invånare de senaste fem åren befäster Stockholm sin plats i världseliten.